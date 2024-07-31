https://ukraina.ru/20240731/1056573587.html

Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства

Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства - 31.07.2024 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: Евросоюз не может поддерживать темпа расходов на Украину без воровства

США в любом случае переложат поддержку Украины на плечи Европы. Вне зависимости от того, кто станет следующим президентом. Еще Байден не ушел, а круги, связанные с демпартией в Конгрессе четко сказали, что транш в 67 миллиардов долларов был последним

2024-07-31T05:39

2024-07-31T05:39

2024-07-31T05:39

интервью

россия

украина

сша

дмитрий евстафьев

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джо байден

китай

израиль

камала харрис

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Американский боливар двоих выдержит. А вот три конфликта одновременно он не выдержит однозначно, считает один из лучших российских политологов-международников, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий ЕвстафьевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Геннадьевич, как вы в целом оцениваете самую странную предвыборную гонку в США? Каковы перспективы Дональда Трампа и Камалы Харрис? Что оказалось не так с Байденом?- Я согласен с вами, что в истории США еще не было ничего подобного. Происходит это по двум причинам.Первое. Глубочайший кризис американского института публичной власти (а Америка построена именно на публичной власти). Этот кризис не персональный. Например, Рональд Рейган, которого мы в годы моей молодости звали "Рональд, собака Рейгана" (веселящий советского школьника анекдот), тоже путал Ирак с Ираном и объявлял СССР ядерную войну, но все эти его проколы компенсировали американские институты публичной власти. На это не обращали внимание даже в самые напряженные моменты холодной войны с 1982 по 1984 годы. Повторюсь, сейчас этого нет.Второе. Нарастание клановости в американской политике. Да, кланы там были всегда, но сейчас этот процесс стал неконтролируемым. Вы спросили, что не так с Байденом? Байден попал в ситуацию противоборства нескольких кланов. Он утратил биологический ресурс волюнтаристского поведения и оказался заложником.Помните был эпизод, когда украинская ракета от ПВО залетела в Польшу и убила двух поляков? Байден тогда проявил самостоятельную позицию. Он заставил сидеть в одной комнате Блинкена и Салливана (сделал немыслимое) и разрулил ситуацию с эскалацией. Сейчас этого нет.Теперь насчет Трампа и Харрис.У Харрис очень хорошие шансы стать президентом по двум причинам.Первое. Трамп сам не понял, что произошло. В том смысле, что его основным противником стал уже не Байден, но он продолжает бороться с Байденом.Кстати, некоторые американские СМИ пишут, что Барак Обама на самом деле не поддерживал Харрис и что это был дипфейк, но от него уже не отвертеться.- Но узнаем мы об этом только в конце августа не съезде демократической партии.- А если Обама вдруг выйдет и скажет, что ничего этого не было, это будет означать, что демократическую партию надо будет закрывать. Байдена под суд уже не отдашь, а Харрис отдать под суд можно. Это будет очень любопытно. Но только для теории. На практике же все началось заново.В чем было главное преимущество предвыборной кампании Трампа до отставки Байдена? Ему не надо было ничего делать. Надо было просто стоять, танцевать или нести откровенную пургу. Когда я прочитал полную распечатку дебатов между Трампом и Байденом, оказалось, что речь Байдена была более внятной, чем речь Трампа. А Харрис – это другое поколение, другая Америка и другой образ политического поведения.Да, она интеллектуально не очень развита. Да, она провалила все международные поручения, которые ей давал "коллективный Байден" (с известной конференции в Швейцарии она просто сбежала, испугавшись того, что там происходило). Но Америки времен знаменитых госсекретарей (Сайрус Вэнс, Джеймс Бейкер или Уоррен Кристофер) уже нет. Есть Америка с Камаллой Харрис, черлидерством и глупым смехом.Многое будет зависеть от того, кого ей подберут в вице-президенты.Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии) не может быть вице-президентом, потому что там есть конституционные ограничения, которые обойти нельзя (президент и вице-президент не могут быть из одного штата). Но что-то ньюсомоподобное вроде Пита Буттиджича (министр транспорта) вполне может быть. А это будет означать, что Харрис сливают. Это не добавит ей той Америки, на которую ориентированы Трамп и Вэнс.Если же там будет что-то, что очень похоже по своему генезису на того же Вэнса, то это уже будет серьезная борьба. То есть это должен быть белый мужчина традиционной ориентации патриотического направления, который служил в армии. Например, Марк Келли (астронавт и сенатор от Аризоны). Аризона – это знаковое место для демократов, потому что такой же пост занимал Джон Маккейн.И если вице-президентом для Харрис назначат Келли или кого-то вроде него, это будет означать, что часть клана Байдена и условных глобалистов решили побороться всерьез.Таким образом, Камалла Харрис и Дональд Трамп имеют одинаковые шансы на избрание.- Вы сказали интересную вещь про вице-президента. Получается, что даже демократам нужен консерватор.- А это уже было. Я имею в виду Ллойда Бентсена – министра финансов в администрации Клинтона, который играл на саксофоне. Демократ из Техаса, старше по возрасту. С огромным опытом. Это было интересно. Мы часто говорим о том, что американцы действуют по шаблону. Это правда. Но иногда эти шаблоны оказываются удачными.- Продолжим тему консерватизма. Открытие олимпиады во Франции прошло в традиционном для Запада стиле Евровидения. Вроде бы этим никого не удивишь, но возмущение на том же Западе вызвало огромное. Многие компании-спонсоры даже разорвали контракты с МОК и с Парижем. Получается, на Западе все еще сильны консервативные настроения?- Олимпиада – это мировой бизнес. Все эти западные компании-трансляторы, которые устроили хай по этому поводу, понимают, что они получают очень большие деньги за трансляцию в исламском мире, в индийском мире и в консервативной Латинской Америке. Как они могут там все это показать?Евровидение – это отрезанный ломоть. Это Европа плюс Израиль. А когда всему миру это показали, то получился перебор. Так и бабки можно потерять. И капиталистическое нутро Запада борется с этими либеральными ценностями. В соревновании между толерантностью и деньгами победили деньги.Кстати, глумление над христианством вызвало большое возмущение даже в исламском мире, потому что Иисус Христос в исламе считается пророком (пророк Иса). Я не знаю, как они будут выкручиваться из этой ситуации. Учитывая, что церемония закрытия у них должна была быть похлеще церемонии открытия.Дело же не в том, что они открывали форточку Овертона. Они показывали новую эстетику. Они заявили, что выходят в неоглобальный мир вот с этим. Причем возмущения в Америке показали, что даже значительная часть США в эту новую эстетику лезть не хочет. А это – серьезный долгосрочный фактор.- К слову о Ближнем Востоке. Нетаньяху совершил визит в США. Он выступал в Сенате и встретился с Трампом, на которой Трамп показательно не пожал ему руку. Насколько ситуация вокруг Израиля тревожит Штаты? Действительно ли Нетаньяху не получил того, на что рассчитывал?- Трамп действительно привнес в американскую политику личностный элемент. По сути Нетаньяху кинул Трампа с "Соглашениям Авраама" (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами) и потом демонстрировал поведение, которое было сочтено как предательство. Понятно, почему Трамп не пожал ему руку. Он рассуждает так: "Израиль – да. Нетаньяху – нет".Это был тяжелый удар для Нетаньяху. Это говорит о том, как будет дальше действовать всегда произраильская консервативная Америка. А Нетаньяху абсолютно уверен в том, что он и есть Израиль, и больше никто Израилем быть не может."Коллективный Байден" форсировал возгорание конфликта на Ближнем Востоке. А Харрис – нет. Харрис дистанцировалась от Нетаньяху. Она с ним встретилась, потому что так положено. "Коллективный Байден" все-таки подмигнул Нетаньяху, но подмигнул одним глазом.Если бы "Коллективный Байден" сказал твердое "нет", потому что Израиль не может довести до конца ситуацию с "Хамасом", но планирует операцию против "Хезболлы" (еще более серьезного противника), ракета на Голанские высоты так не упала бы.Пока же все висит на ниточке. И все опять начинает зависеть от эксцесса исполнителя. Пока все идет к ограниченной операции по реке Литани. Но случайный удар в Бейруте или попадание израильской бомбы куда надо и куда не надо могут привести к большой войне. Все начинает зависеть от сочетания случайностей.А это тоже показатель того, что институты уже не работает.- Насчет неработающих институтов. Евросоюз передал первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов для Украины. Понятно, что до Киева прямым траншем это не дойдет (все останется в Европе и рассеется между компаниями как компенсация за помощь Украине). Но это все же прецедент. Чем он опасен? Чем мы ответим?- Насчет нашего ответа начальству виднее. Но здесь есть много интересов европейских компаний и разного рода лиц. Начну с частных лиц.Немало значимых европейских фигур держали и держат деньги в России. Сейчас деньги зависли. Капиталист – существо пугливое. Он начинает пугаться, когда это начинает касаться его личных денег. Поэтому надо вычислить конкретных людей, в том числе связанных с европейскими структурами, по чьим кошелькам надо наносить удар.Американцев я бы точно не трогал. "Это – на Новый Год". Я не шучу. Посмотрим, чем закончатся выборы, чтобы понять, стоит ли принимать решение по американским активам. Но в случае с европейцами я бы начал с частных лиц, а не с корпораций. Корпорация получит компенсацию. Это не больно. А когда у кошелька частного лица начинают вынимать деньги, это приведет его к состоянию задумчивости.Есть еще один аспект. Когда Евросоюз говорит о поддержке Украины, надо иметь в виду, что он украл российские деньги для себя. Это все, что нужно знать про современный европейский капитализм. Это жулики, которым наплевать на все. Им важно иметь возможность изымать для себя. Они не могут без воровства поддерживать темп расходов на войну на Украине, который они сами для себя задали.Другое дело, что под этим не подписалась Швейцария. Да и США к этому сложно стали относиться. Сначала американцы в этом вопросе бежали впереди паровоза, а потом паровоз притормозил.Американцы — это как советский партком НИИ или мелкого завода. Вы туда приходили, сообщали о проблеме, они вам обещали поддержку, но никогда ничего не делали. Вам только профсоюз помогал. Сейчас впереди поддержки Украины одни европейцы. Они тут накосячили, там перешли точку невозврата (Франция с поставками вооружений явно ее перешла). Пока там не произойдет великое обнуление, когда французы выйдут на шестую или седьмую республику, их отношения с Россией вряд ли улучшатся.Вообще все эти стройные ряды начинают расходиться. Как далеко это зайдет – предсказать не готов.- Как только Байден снялся с президентской гонки, Украина сразу же заговорила о готовности переговоров. Кулеба даже в Китай съездил, но потом от своих слов отрекся. Насколько нам сейчас нужны эти переговоры? При каких условиях Запад согласится на мир, который нужен нам?- Начну со смелого заявления. Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО.Дело в том, что до февраля 2025 года у России не будет легитимных партнеров, с которыми можно было бы вести содержательные переговоры о мирном урегулировании. Теперь насчет того, почему Украина так странно на это отреагировала.В Киеве был шок от покушения на Трампа и быстрого ухода Байдена. По сути это был внутренний американский переворот, который все приняли. Украина оказалась перед лицом военно-политического поражения и появления в Вашингтоне вместо союзника, который долгое время их поддерживал в режиме открытого счета, человека, который воспринимает нынешний киевский режим как врагов. Потому-то Кулеба и поехал в Пекин говорить о мире.Там же логика двухходовая: если Трамп – враг Китая, то будем договариваться с Китаем. Но есть два момента.Первое. Украине жизненно необходима заморозка боевых действий. Не столько потому, что у нее реальные проблемы. А потому, что ей надо пережить зиму в условиях наших ударов по энергетической инфраструктуре.Второе. Что такое Камала Харрис с точки зрения поддержки Украины? Я скажу вещь, с которой многие не согласны, но она очень важная. Дело в том, что США в любом случае переложат поддержку Украины на плечи Европы. Вне зависимости от того, кто станет следующим президентом. Еще Байден не ушел, а круги, связанные с демпартией в Конгрессе четко сказали, что транш в 67 миллиардов долларов был последним. Американский боливар двоих выдержит. А вот три конфликта одновременно он не выдержит.Кроме того, Харрис – это человек, который меньше всего лично связан с украинским конфликтом.Поэтому Киев начала посещать нехитрая мысль о том, что он в любом случае окажется без поддержки Вашингтона. Но это не значит, что там появились признаки разума. Наоборот, там появилась эта простая двухходовая комбинация: мы всех обманем, выкрутимся, а потом опять всех обманем.И что-то мне подсказывает, что на сей раз у них ничего не выйдет.О других сценариях конфликта вокруг Украины - в интервью Ростислава Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела

https://ukraina.ru/20230222/1043839617.html

https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html

https://ukraina.ru/20240726/1056487978.html

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Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, сша, дмитрий евстафьев, дональд трамп, джо байден, китай, израиль, камала харрис, биньямин нетаньяху, джей ди вэнс, демократы, республиканцы, заморозка, европа