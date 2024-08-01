Принимать решение будет компьютер: Леонов раскрыл, чем США заменят "Патриоты" и как создают гиперзвук - 01.08.2024 Украина.ру
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Принимать решение будет компьютер: Леонов раскрыл, чем США заменят "Патриоты" и как создают гиперзвук
Принимать решение будет компьютер: Леонов раскрыл, чем США заменят "Патриоты" и как создают гиперзвук - 01.08.2024 Украина.ру
Принимать решение будет компьютер: Леонов раскрыл, чем США заменят "Патриоты" и как создают гиперзвук
Гиперзвуковое оружие не меняет характер ракетного противостояния, кроме того, что нужно применять новые технические средства. США сейчас испытывают спутниковую систему, которая будет засекать гиперзвуковые ракеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
2024-08-01T03:30
2024-08-01T03:30
новости
сша
германия
россия
ракеты средней и меньшей дальности
ракеты
f-35
вооружения
спутник
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В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.Вместо классических HIMARS у США скоро появятся ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с увеличенной дальностью. Плюс разрабатывается гиперзвуковое оружие, но пока оно существует на стадии прототипов, рассказал эксперт.Принципиально гиперзвуковое оружие не меняет характер ракетного противостояния, кроме того, что нужно применять новые технические средства. США сейчас испытывают новую спутниковую систему, которая будет засекать гиперзвуковые ракеты, уточнил исследователь.Сейчас американцы выстраивают единую информационную систему на поле боя. На днях компания Lockheed Martin предоставила новый подвесной модуль Sniper для F-35. Кроме работы бортовых средств, он может выдавать целеуказания артиллерийским системам на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом США - в интервью Грега Вайнера: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок на сайте Украина.ру
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новости, сша, германия, россия, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, f-35, вооружения, спутник, зрк patriot
Новости, США, Германия, Россия, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, F-35, вооружения, спутник, ЗРК Patriot

Принимать решение будет компьютер: Леонов раскрыл, чем США заменят "Патриоты" и как создают гиперзвук

03:30 01.08.2024
 
© voennoedelo.comAGM-183A ARRW — это гиперзвуковая крылатая ракета
AGM-183A ARRW — это гиперзвуковая крылатая ракета
© voennoedelo.com
Читать в
Гиперзвуковое оружие не меняет характер ракетного противостояния, кроме того, что нужно применять новые технические средства. США сейчас испытывают спутниковую систему, которая будет засекать гиперзвуковые ракеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Вместо классических HIMARS у США скоро появятся ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с увеличенной дальностью. Плюс разрабатывается гиперзвуковое оружие, но пока оно существует на стадии прототипов, рассказал эксперт.
Принципиально гиперзвуковое оружие не меняет характер ракетного противостояния, кроме того, что нужно применять новые технические средства. США сейчас испытывают новую спутниковую систему, которая будет засекать гиперзвуковые ракеты, уточнил исследователь.
"Они же летят не в верхних слоях атмосферы, а внизу, то есть время реакции становится еще меньше. Успевать принимать решение будет компьютер, потому что человек физически этого сделать не может", - отметил Леонов.
Сейчас американцы выстраивают единую информационную систему на поле боя. На днях компания Lockheed Martin предоставила новый подвесной модуль Sniper для F-35. Кроме работы бортовых средств, он может выдавать целеуказания артиллерийским системам на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
О том, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом США - в интервью Грега Вайнера: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок на сайте Украина.ру
Олег Ясинский интервью
30 июля, 17:41
Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народЛатиноамериканские правительства хотят понравиться США, получить кредиты и хорошие оценки за поведение. Венесуэла их не интересует. Главная цель – свержение непослушного правительства и приведение к власти послушного США режима. Забота цивилизованного мира не демократия, а нефть.
 
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