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Киевские власти заявили о самой масштабной атаке российских дронов-камикадзе

Киевские власти заявили о самой масштабной атаке российских дронов-камикадзе - 31.07.2024 Украина.ру

Киевские власти заявили о самой масштабной атаке российских дронов-камикадзе

В ночь на среду Киев подвергся самому масштабному налету российских ударных беспилотников "Шахед" с начала года. На это пожаловался в телеграм-канале глава военной администрации города Сергей Попко

2024-07-31T11:47

2024-07-31T11:47

2024-07-31T11:47

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"Это была уже седьмая атака на Киев вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА", — признал политик.Он отметил, что воздушная тревога продолжалась более семи часов, а российские дроны заходили на Киев "волнами и практически со всех возможных направлений".Помимо Киева и Киевской области, воздушная тревога этой ночью была объявлена в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. Воздушные силы ВСУ фиксировали полеты дронов в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.В свою очередь командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в телеграм-канале указал, что ВС РФ ударили 89 "Шахедами" "из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара – Киевская область"."К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных сил", - написал он.Подробнее об успехах ВС РФ этой ночью - в материале Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, дроны