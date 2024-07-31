Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля
09:00 31.07.2024 (обновлено: 10:04 31.07.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке военнослужащих по контракту по специальностям Инженерных войск
Подоляк снова высказался о готовности Киева к переговорам с Москвой. Российские военные ударили по позициям ВСУ, воинским частям и складам с техникой, установили контроль над украинскими опорными пунктами. Украина потеряла костяк опытных военных и испытывает проблемы с мобилизованными
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию NV заявил, что Киев готов к переговорам с Россией.
"Украина готова к переговорам - это главный пункт. То есть переговоры, безусловно, нужны, но пункт номер два - на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры. И здесь Украина четко говорит: ... давайте вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию", - сказал политик.
Подоляк уточнил, что главное в этой концепции "международного права" представляет собой "территориальная целостность и субъектность", суверенитет государства.
Недавно глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.
Позднее однако украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам.
Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.
Сам Подоляк в интервью агентству Associated Press на прошлой неделе называл заключение мирного соглашения с Россией "сделкой с дьяволом". Он заверял, что мирный договор грозит заморозкой конфликта, который в будущем приведет к еще большему военному столкновению.
Успехи российских военных
Пока киевские власти не могут определиться вести переговоры или сражаться до последнего украинца, на Украине звучит воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал распространился с 05.29 утра по Киеву, Киевской Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областям Украины.
До этого, ночью, тревогу объявляли по всей территории страны.
Взрывы несколько раз за ночь гремели в Киевской области. Также они звучали в Днепропетровской, Житомирской областях, в городе Нежин Черниговской области, в Миргороде Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о взрыве со стороны военного аэродрома Кривого Рога.
По его словам, российские военные нанесли удар и по району военного аэродрома в Миргороде.
Кроме того, он заверил, что ВС РФ ударили по складам возле железнодорожной станции в Кременчуге и по пункту временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области, а также по колонне с техникой в Сумах. Также было поражено расположение ВСУ в Светловодске Кировоградской области.
Плюс ко всему, по его словам, россияне нанесли удар ночью по пунктам расположения ВСУ у полигона в Житомирской области и по колонне с техникой ВСУ в Днепропетровской области, которая шла в сторону Донбасса, а также по военной части города Вознесенск Николаевской области Украины, откуда ранее выпустили с ремонта танки ВСУ.
В свою очередь Министерство обороны России информировало, что расчеты противотанковых ракетных комплексов группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области.
Разведчики группировки заметили укрепрайон ВСУ, после чего две группы на квадроциклах выехали на заранее подготовленное место для ведения огня и, подобравшись вплотную к противнику, открыли огонь из ПТУР.
"После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанковых расчетов сразу уходят с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар. Ответного удара, благодаря оперативной и слаженной работе бойцов, противник не нанес",- добавили в ведомстве.
Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали украинские войска.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, при поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.
Также штурмовики ВС РФ взяли в плен украинского офицера под Авдеевкой.
Боец отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным "Маяк" рассказал, что в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой ВС РФ засекли украинскую машину - американский бронированный Hummer - около позиций в посадках.
"Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер", - рассказал военный.
Пленным была оказана необходимая медицинская помощь, после чего группа эвакуации передала их командованию.
Кроме прочего, российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватила и уничтожила 19 беспилотников самолетного типа над шестью регионами.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - перечислили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что также была уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью.
"Некачественные" бойцы ВСУ
За два года спецоперации Украина потеряла костяк опытных военных и испытывает проблемы с качеством мобилизованных. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Если они будут жестче и жестче проводить мобилизацию, люди (на Украине) не закончатся еще долго. Можно просто онлайн-камеры Одессы, Киева посмотреть. Особенно Киев, Львов, там народу много. Похороны (Ирины) Фарион. Там столько народу было, мужчин призывного возраста. Сотни. Мобилизуй, не хочу", - сказал Прозоров.
Таким образом, по его словам, думать, что Киев уже растерял весь свой мобилизационный резерв, не стоит.
"Другое дело, что у них очень серьезные проблемы с подготовленными, обстрелянными кадрами. За два года они фактически потеряли кадровый костяк, который был опытный, который там в 2022 году добровольцами пришел на фронт, которые прошли АТО, ООС (Антитеррористическая операция, операция объединенных сил - действия Киева на Донбассе в 2014-2022 годах - ред.). Вот этот костяк выбит. Или убиты, или ранены, инвалидами стали. Поэтому, да, у них серьезные не количественные проблемы, а качественные проблемы", - констатировал Прозоров.
Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.
Как пишет газета New York Times, после принятия этого закона власти Украины мобилизуют по 30 тысяч военных в месяц.
"С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской повинности, Киев собирал до 30 тысяч человек в месяц", - сообщили три военных эксперта, знакомых с данными мобилизации.
Издание отмечает со ссылкой на экспертов, что эта цифра в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы.
Однако газета подчеркивает, что названную цифру в 30 тысяч не удалось подтвердить независимо.
Ранее это же издание со ссылкой на источники сообщало, что недавние меры властей Украины по мобилизации пока не привели к существенному укреплению ВСУ на поле боя. По его данным, многие новобранцы еще не на фронте, они проходят обучение. Некоторые из тех, кто попал на передовую, физически не годны к бою.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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