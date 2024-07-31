https://ukraina.ru/20240731/1056578922.html

Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля

Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля - 31.07.2024 Украина.ру

Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля

Украина.ру, 31.07.2024

2024-07-31T09:00

2024-07-31T09:00

2024-07-31T10:04

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

михаил подоляк

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мид

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киев

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Подоляк снова высказался о готовности Киева к переговорам с Москвой. Российские военные ударили по позициям ВСУ, воинским частям и складам с техникой, установили контроль над украинскими опорными пунктами. Украина потеряла костяк опытных военных и испытывает проблемы с мобилизованнымиСоветник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию NV заявил, что Киев готов к переговорам с Россией.Подоляк уточнил, что главное в этой концепции "международного права" представляет собой "территориальная целостность и субъектность", суверенитет государства.Недавно глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР сказал, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.Позднее однако украинский МИД заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы, хотя китайский коллега Кулебы Ван И отметил, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам.Затем украинский министр записал шестиминутное видео, в котором ни разу не упомянул готовность Киева к такому диалогу. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Сам Подоляк в интервью агентству Associated Press на прошлой неделе называл заключение мирного соглашения с Россией "сделкой с дьяволом". Он заверял, что мирный договор грозит заморозкой конфликта, который в будущем приведет к еще большему военному столкновению.Успехи российских военныхПока киевские власти не могут определиться вести переговоры или сражаться до последнего украинца, на Украине звучит воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал распространился с 05.29 утра по Киеву, Киевской Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областям Украины.До этого, ночью, тревогу объявляли по всей территории страны.Взрывы несколько раз за ночь гремели в Киевской области. Также они звучали в Днепропетровской, Житомирской областях, в городе Нежин Черниговской области, в Миргороде Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ Херсоне.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о взрыве со стороны военного аэродрома Кривого Рога.По его словам, российские военные нанесли удар и по району военного аэродрома в Миргороде.Кроме того, он заверил, что ВС РФ ударили по складам возле железнодорожной станции в Кременчуге и по пункту временной дислокации иностранных наемников у аэропорта в Борисполе Киевской области, а также по колонне с техникой в Сумах. Также было поражено расположение ВСУ в Светловодске Кировоградской области.Плюс ко всему, по его словам, россияне нанесли удар ночью по пунктам расположения ВСУ у полигона в Житомирской области и по колонне с техникой ВСУ в Днепропетровской области, которая шла в сторону Донбасса, а также по военной части города Вознесенск Николаевской области Украины, откуда ранее выпустили с ремонта танки ВСУ.В свою очередь Министерство обороны России информировало, что расчеты противотанковых ракетных комплексов группировки войск "Север" нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области.Разведчики группировки заметили укрепрайон ВСУ, после чего две группы на квадроциклах выехали на заранее подготовленное место для ведения огня и, подобравшись вплотную к противнику, открыли огонь из ПТУР.Российская группировка войск "Запад" за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали украинские войска.Как рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, при поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.Также штурмовики ВС РФ взяли в плен украинского офицера под Авдеевкой.Боец отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа с позывным "Маяк" рассказал, что в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой ВС РФ засекли украинскую машину - американский бронированный Hummer - около позиций в посадках."Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер", - рассказал военный.Пленным была оказана необходимая медицинская помощь, после чего группа эвакуации передала их командованию.Кроме прочего, российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватила и уничтожила 19 беспилотников самолетного типа над шестью регионами."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - перечислили в Минобороны.В ведомстве добавили, что также была уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью."Некачественные" бойцы ВСУЗа два года спецоперации Украина потеряла костяк опытных военных и испытывает проблемы с качеством мобилизованных. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров."Если они будут жестче и жестче проводить мобилизацию, люди (на Украине) не закончатся еще долго. Можно просто онлайн-камеры Одессы, Киева посмотреть. Особенно Киев, Львов, там народу много. Похороны (Ирины) Фарион. Там столько народу было, мужчин призывного возраста. Сотни. Мобилизуй, не хочу", - сказал Прозоров.Таким образом, по его словам, думать, что Киев уже растерял весь свой мобилизационный резерв, не стоит.Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции.Как пишет газета New York Times, после принятия этого закона власти Украины мобилизуют по 30 тысяч военных в месяц."С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской повинности, Киев собирал до 30 тысяч человек в месяц", - сообщили три военных эксперта, знакомых с данными мобилизации.Издание отмечает со ссылкой на экспертов, что эта цифра в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы. Однако газета подчеркивает, что названную цифру в 30 тысяч не удалось подтвердить независимо.Ранее это же издание со ссылкой на источники сообщало, что недавние меры властей Украины по мобилизации пока не привели к существенному укреплению ВСУ на поле боя. По его данным, многие новобранцы еще не на фронте, они проходят обучение. Некоторые из тех, кто попал на передовую, физически не годны к бою.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ukraina.ru/20240730/1056564708.html

https://ukraina.ru/20240730/1056558223.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, михаил подоляк, вооруженные силы украины, мид, владимир зеленский, россия, киев, украина, вс рф, пво, удары, атака, мобилизация, военные, бойцы, переговоры