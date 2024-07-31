США планируют создать торговый маршрут в обход России - 31.07.2024 Украина.ру
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США планируют создать торговый маршрут в обход России
США планируют создать торговый маршрут в обход России - 31.07.2024 Украина.ру
США планируют создать торговый маршрут в обход России
Соединенные Штаты рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки в обход России и Китая. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен
2024-07-31T10:03
2024-07-31T10:03
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Он назвал страны Центральной Азии невероятно богатыми. Но указал, что сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. "Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", - сказал О'Брайен.Он также признавал, что Штаты пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. Помимо этого, политик похвалил "храбрые шаги" премьер-министра государства Никола Пашиняна по разрыву отношений с Москвой.Ранее в июле заместитель помощника главы Агентства США по международному развитию Анджали Каур уже отмечала, что США благодаря расширенному финансированию в 2025 году могут стать "надежной альтернативой" России и Китаю для стран Центральной Азии.Подробнее о настраивании Центральной Азии против РФ - в материале Зеленский подстрекает Центральную Азию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 мая на сайте Украина.ру.
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новости, россия, центральная азия, китай, сша, торговля
Новости, Россия, Центральная Азия, Китай, США, торговля

США планируют создать торговый маршрут в обход России

10:03 31.07.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Соединенные Штаты рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки в обход России и Китая. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен
Он назвал страны Центральной Азии невероятно богатыми. Но указал, что сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай.
"Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", - сказал О'Брайен.
Он также признавал, что Штаты пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. Помимо этого, политик похвалил "храбрые шаги" премьер-министра государства Никола Пашиняна по разрыву отношений с Москвой.
Ранее в июле заместитель помощника главы Агентства США по международному развитию Анджали Каур уже отмечала, что США благодаря расширенному финансированию в 2025 году могут стать "надежной альтернативой" России и Китаю для стран Центральной Азии.
Подробнее о настраивании Центральной Азии против РФ - в материале Зеленский подстрекает Центральную Азию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 мая на сайте Украина.ру.
 
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