https://ukraina.ru/20240526/1055293364.html

Зеленский подстрекает Центральную Азию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 мая

Зеленский подстрекает Центральную Азию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 мая - 26.05.2024 Украина.ру

Зеленский подстрекает Центральную Азию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 мая

Владимир Зеленский дал интервью журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, призвав рвать связи с Россией. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-26T13:00

2024-05-26T13:00

2024-05-26T13:01

эксклюзив

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одкб

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Интервью представителям центральноазиатских СМИ Зеленский дал в Харькове. Полную стенограмму интервью разместила присутствовавшая на встрече основатель и главред сайта Orda.kz Гульнар Баженова."Я считаю это важно, чтобы вы получили информацию, своими глазами всё увидели, чтобы никто не продвигал свои нарративы, русские нарративы. И я ничего не хочу вам говорить, чтобы вы сами всё посмотрели, поездили. И для меня очень важно, чтобы в ваших странах увидели реальные последствия войны, реальный русский след, русский мир и то, что он реально будет пытаться принести на территорию ваших стран. Я в этом не сомневаюсь, я в этом абсолютно уверен. Я не хочу никого пугать, я думаю, тот, кто информирован, предупреждён, тот более сильный. И поэтому я считаю, что всё, что они делают и говорят, что, например, "мы дружим с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, это наши братья"... это всё ложь. Поверьте, что это будет за одну секунду... Сначала будет оккупация чего-то, особенно если там есть русские... Где есть за что зацепиться! Я не говорю, что должны быть гонения на те или иные меньшинства или сообщества, которые есть на территории ваших стран. Но всё закончится тем, что им нужна просто причина. Затем — оккупация какого-то района. Скажешь, что мы просто успокаиваем, просто помогаем... А конец понятен. Если вы, ваши люди, будете сопротивляться стать частью России, неминуемо вас ждут полномасштабное вторжение, смерти и война", - заявил Зеленский.Он также раскритиковал членство Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в международных организациях и блоках, в которых состоит Россия, при этом поблагодарив граждан центральноазиатских государств за материальную помощь Украине."Стратегического союза с Путиным не может быть ни у одной из ваших стран. Вы все под ударами 100 процентов. Сегодня ОДКБ и так далее — это всё на самом деле возможность влиять на ваши страны. Ваши страны сегодня не влияют на политику Кремля и на Россию. Россия больше, и экономически, и вооружённо сильнее, чем ваши страны. А это всегда для них максимальная возможность ограничивать вашу независимость. В любом случае это так. И поэтому я считаю, что эти связи ваших государств на уровне лидеров с Россией — именно потому, что они пытаются балансировать. Они боятся. Они боятся Путина", - заявил Зеленский.На встрече журналист из Кыргызстана Адиль Турдукулов подарил Зеленскому оберег тумар и поддержал Украину, раскритиковав Россию."Мы два года назад сюда приезжали, наш фокус был на сохранности диаспор, которые стали полноправными гражданами Украины, потому что наши мигранты, которые в России живут, мы знаем, какие тяготы они испытывают как второсортные граждане. И так как эти граждане в Украине чувствуют себя полноценными, они участвуют в составе ВСУ, теробороны. Хочу привести цитату Равшанбека Рузметова, он военный ВСУ, его дочь тоже служит в ВСУ, и он сказал как истинный мусульманин, что для него это священная война, потому что здесь идёт действительно война между добром и злом. И добро должно победить. Я хочу личное признание сделать: я назвал своего сына Туран в честь мусульманского батальона, который воюет за независимость Украины, потому что я уверен, что суверенитет Украины равен суверенитету стран Центральной Азии, включая мою страну, Кыргызстан", - заявил Турдукулов Зеленскому.При этом Турдукулов всё же отметил, что Украина защищает не ценности Европейского Союза, а бывшего Советского Союза, а также заявил о давлении Запада на центральноазиатские государства в том, что касается санкционного давления на Россию.Также Турдукулов обвинил Россию в разделении стран Центральной Азии и задал вопрос о русском языке."Кремль всегда проводил политику "разделяй и властвуй". Из-за войны субъектность Центральной Азии как региона усилилась. И взаимные действия во внешней политике. Одним из примеров является согласованное голосование по Украине в ООН, где мы выражаем нейтральную позицию. С другой стороны, страны Запада — США и Европа — тоже стали вести не с отдельными странами диалог, а с регионом как единым целым: США + Центральная Азия, ЕС + Центральная Азия", - отметил представитель СМИ Кыргызстана.Он также заявил, что страны Центральной Азии "находятся "под колпаком" российских каналов". В ответ Зеленский призвал блокировать "пропагандистские каналы", а также ограничить работу Telegram.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы нанесли 24 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 5 обстрелов, на горловском направлении — 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 82 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц, огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому району в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА, по Никитовскому району Горловки — 8 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 26 мая по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Старомихайловка - в результате сброса ВОП с БпЛА ранен мужчина 1964 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Сергеевка — 2; Первомаевка — 5; Каховка — 4; Таврийск — 6; Коханы — 3; Подстепное — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка и Князе-Григоровка. В результате обстрела Новокаховского городского округа без света остались более 4,5 тыс абонентов.Утром 26 мая Минобороны России сообщило об атаках ВСУ на Курскую и Орловскую области."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БпЛА над территорией Курской области и три БпЛА над территорией Орловской области", - указывалось в сообщении.Чуть позже оборонное ведомство также рассказало об атаке на Белгородскую область."Около 8:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны России.В 10:29 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке региона при помощи FPV-дронов."Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект - без света временно остается сельскохозяйственное предприятие. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ. При втором взрыве поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. Оперативные службы работают на месте", - рассказал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240526/1055291601.html

https://ukraina.ru/20240525/1055288228.html

https://ukraina.ru/20240525/1055285238.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, центральная азия, украина, россия, одкб, казахстан, киргизия, узбекистан