https://ukraina.ru/20240731/1056564237.html

"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке

"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке - 31.07.2024 Украина.ру

"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке

Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады. Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, но его штурм может быть затруднен из-за малого количества подъездных путей. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-31T05:30

2024-07-31T05:30

2024-07-31T05:30

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россия

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геннадий алехин

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донбасс

угледар

штурм

бригада

окружение

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На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады ВС РФ, которые закрыли входы в город. Бригада ВСУ пыталась удерживать поселок на протяжении пяти месяцев, отмечает автор.Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, однако его штурм будет затруднён из-за малого количества подъездных путей и водоемов на севере. В случае успешного окружения Угледара и захвата дороги Угледар – Константиновка, возможен значительный прорыв, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html

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новости, россия, киев, геннадий алехин, всу, донбасс, угледар, штурм, бригада, окружение, вс рф, сво, наступление