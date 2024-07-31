"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке - 31.07.2024 Украина.ру
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"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке
"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке - 31.07.2024 Украина.ру
"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке
Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады. Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, но его штурм может быть затруднен из-за малого количества подъездных путей. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-31T05:30
2024-07-31T05:30
новости
россия
киев
геннадий алехин
всу
донбасс
угледар
штурм
бригада
окружение
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На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады ВС РФ, которые закрыли входы в город. Бригада ВСУ пыталась удерживать поселок на протяжении пяти месяцев, отмечает автор.Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, однако его штурм будет затруднён из-за малого количества подъездных путей и водоемов на севере. В случае успешного окружения Угледара и захвата дороги Угледар – Константиновка, возможен значительный прорыв, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
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киев
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новости, россия, киев, геннадий алехин, всу, донбасс, угледар, штурм, бригада, окружение, вс рф, сво, наступление
Новости, Россия, Киев, Геннадий Алехин, ВСУ, Донбасс, Угледар, штурм, бригада, окружение, ВС РФ, СВО, наступление

"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке

05:30 31.07.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский
Войска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады. Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, но его штурм может быть затруднен из-за малого количества подъездных путей. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.
Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады ВС РФ, которые закрыли входы в город. Бригада ВСУ пыталась удерживать поселок на протяжении пяти месяцев, отмечает автор.
"Ее (59-ю бригаду ВСУ. - Ред.) "похоронили" в Киеве, перестав обеспечивать даже санитарными средствами, не говоря уже о ротации и подвозе боеприпасов. Офицеры не докладывают об оставленных позициях, дошло до того, что приехавшее командование, отправившись на позиции бригады, нашло пустые окопы и попало под огонь российских войск", - сообщил Алёхин.
Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, однако его штурм будет затруднён из-за малого количества подъездных путей и водоемов на севере. В случае успешного окружения Угледара и захвата дороги Угледар – Константиновка, возможен значительный прорыв, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
Павел Леонов интервью
Вчера, 05:44
Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на КубуГлавный смысл размещения американских ракет средней и малой дальности в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть системы оповещения должны работать быстрее
 
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