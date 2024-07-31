"Нашли пустые окопы": Алёхин рассказал о том, как попала в окружение 59-я бригада ВСУ в Красногоровке
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ЛНР заняли опорный пункт ВСУ у поселка Новотошковский
Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады. Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, но его штурм может быть затруднен из-за малого количества подъездных путей. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села, говорится в материале.
Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Её накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады ВС РФ, которые закрыли входы в город. Бригада ВСУ пыталась удерживать поселок на протяжении пяти месяцев, отмечает автор.
"Ее (59-ю бригаду ВСУ. - Ред.) "похоронили" в Киеве, перестав обеспечивать даже санитарными средствами, не говоря уже о ротации и подвозе боеприпасов. Офицеры не докладывают об оставленных позициях, дошло до того, что приехавшее командование, отправившись на позиции бригады, нашло пустые окопы и попало под огонь российских войск", - сообщил Алёхин.
Следующей целью ВС РФ может стать Курахово, однако его штурм будет затруднён из-за малого количества подъездных путей и водоемов на севере. В случае успешного окружения Угледара и захвата дороги Угледар – Константиновка, возможен значительный прорыв, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
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