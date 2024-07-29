https://ukraina.ru/20240729/1056543854.html

Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг

Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг - 29.07.2024 Украина.ру

Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг

Мы не можем полностью поставить Африку под свой контроль. Да и задачи такой не стоит. Мы не ставим задачу выдавить оттуда Францию. Если к нам обращаются местные власти, мы помогаем им в решении конкретных вопросов в сфере безопасности, геологоразведки и здравоохранения

2024-07-29T14:46

2024-07-29T14:46

2024-07-29T14:46

интервью

россия

африка

мали

аль-каида

минобороны рф

чвк "вагнер"

франция

украина

сша

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Мы должны отработать собственный потенциал и использовать его эффективно. А выдавливать из Африки Францию, США или Китай – задача просто бесполезная, считает кандидат политических наук, научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван Дмитриевич, помогите, пожалуйста, разобраться в этой истории. Почему все думают, что этот разгром колонны – не рабочий эпизод войны, а некая спланированная операция Франции или Украины?- История была очень проста.Колонна двигалась к населенному пункту на севере Мали, который находится возле границы с Алжиром, чтобы его занять. В этой колонне было порядка десятка единиц бронетехники и около 200 человек (наши специалисты и представители армии Мали). Они попали в засаду. Когда они попали в засаду и понесли потери, они попытались вернуться в Кидаль, откуда они вышли (этот город был занят в прошлом году), но попали там в еще одну засаду уже от других ребят.Именно с этим связана сегодняшняя истерия в СМИ, потому что противник нанес нам серьезное поражение. Только официально с нашей стороны погибли 25 человек. Это поражение чувствительно в том смысле, что до этого наши специалисты всегда приводили местные силы к победе, а сейчас где-то просчитались или что-то не сумели предугадать.Что касается Украины, которая могла быть замешана в этой истории, то про нее говорить пока рано. В СМИ была опубликована только одна фотография человека с украинским шевроном, который якобы где-то там находился, а это не тянет на серьезное доказательство. А что касается Франции, то это не большой секрет, что группировка JNIM (Аль-Каида* в Сахеле), которая устроила вторую засаду в момент отступления наших специалистов и малийской армии, действительно имеет тесные связи с Парижем. Франция помогает ей вооружением и финансами.А по поводу туарегов непонятно, каково соотношение внешней помощи им и внутреннего их недовольства своим статусом (их всю историю Мали задвигают на второй план). Тут фактора Франции поменьше.- В этом конкретном эпизоде "Вагнер" защищал государственные интересы России? Или он пытался помочь местным группировкам в их самостоятельной игре, как это уже бывало с ним на Ближнем Востоке?- Это была официально санкционированная операция руководством национальной армии Мали. Никакого частного интереса тут не было. Может быть, она была плохо спланирована, но санкционирована она была вполне официально. Партизанщины или самодеятельности тут не было.- В чем принципиальная разница между ЧВК "Вагнер" и "Африканским корпусом", которые до сих пор работают на континенте?- Формально было сказано, что "Вагнер" полностью закрывается, и что его больше не будет. Но оказалось, что он все же остается в Мали и в ЦАР. Отчасти это связано с тем, что сам бренд "Вагнер" на местах очень раскручен. Местные наши партнеры не хотят так легко отказываться от этого бренда, потому что он им кажется надежным.Принципиальная разница между ними в том, что "вагнеровцы" пока не напрямую подчинены Минобороны, а "Африканский корпус" - напрямую. Из-за того, что там есть промежуточные звенья в командовании, иногда возникают сложности и непонимания конкретно с "вагнеровцами".А так и те, и другие достаточно тесно связаны с Минобороны.- К каким долгосрочным последствиям может привести эта история?- Тут есть два последствия.Во-первых, может немного попасть под удар репутация российских военных специалистов. Раньше мы считались непобедимыми и стойкими, а сейчас потерпели существенное поражение.Во-вторых, может усилиться приток добровольцев в туарегские структуры и в эту террористическую организацию. Они могут использовать победу в одном конкретном боестолкновении для рекрутирования новобранцев не только на севере Мали, но и в центральных районах.- Нужно ли нам постепенно сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине?- Суть великой державы в том, чтобы делать несколько дел одновременно. Если мы сосредоточимся на чем-то одном, ничего хорошего в этом не будет.Понимаете, это конкретное боестолкновение было лишь одним из множества. Остальные сражения складывались в нашу пользу. Значительную часть севера Мали мы уже освободили. Нам осталось занять последние приграничные населенные пункты. По мере того, как туареги будут лишаться последних своих оплотов, их сопротивление будет нарастать.Поэтому нам нет смысла останавливаться на ¾ сделанного.Сейчас появился Альянс государств Сахеля, которые начали развивать не только сотрудничество в сфере безопасности, но и сотрудничество экономическое. В том же Мали есть стратегические залижи лития. У нас осталось не так много задач, которые надо решить. Просто надо более тщательно планировать операции и рассчитывать ресурсы.Надо четко понять – когда противник в отчаянии, он может предпринять более резкие действия.- А что должно случиться, чтобы можно было с уверенностью сказать, что Россия выдавила Францию из Африки и полностью поставила континент под свой контроль?- Мы не можем полностью поставить Африку под свой контроль. Да и задачи такой не стоит. Мы не ставим задачу выдавить оттуда Францию. Если к нам обращаются местные власти, мы помогаем им в решении конкретных вопросов в сфере безопасности, геологоразведки и здравоохранения.Более того, в Африке порядка 20 франкофонских стран. Мы пока установили свое присутствие лишь в четырех. На все страны у нас не хватит ресурсов. Надо расставлять приоритеты.- Я прямо сейчас могу назвать без гугла только три франкофонские страны, где нас еще нет, потому что я люблю футбол (Сенегал, Камерун и Кот-д’Ивуар).- Еще у нас есть Габон. Есть Джибути с другой стороны Африки. Даже в Руанде одно время была французская часть истории, хотя сейчас это англофонская страна. Понятно, что мы все это не сможем охватить. Мы можем действовать только там, где к нам обращаются за помощью и где мы видим, что можем что-то поменять к лучшему. Туда мы и приходим (ЦАР, Мали, Нигер и Буркина-Фасо).Повторюсь, мы должны отработать собственный потенциал и использовать его эффективно. А выдавливать из Африки Францию, США или Китай – задача просто бесполезная. Что нам потом с этим делать?* Запрещенная в России террористическая группировка.Подробнее о ситуации в Мали - в материале Егора Леева Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля

https://ukraina.ru/20240326/1054129655.html

https://ukraina.ru/20240619/1055730761.html

https://ukraina.ru/20240705/1056073853.html

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африка

мали

франция

украина

сша

китай

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, африка, мали, аль-каида, минобороны рф, чвк "вагнер", франция, украина, сша, китай, центральноафриканская республика (цар)