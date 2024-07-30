"Праздник воровства": Железняк назвал идею большого атомного строительства на Украине идиотской
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 30 июля в своем телеграм-канале объяснил, почему идея запустить на Украине "большое атомное строительство" является "абсолютно идиотской"
"Даже если посчитать, что это будет стоить 200 млрд гривен (сумма занижена) и строиться пять лет (в два раза заниженные сроки), то это значит, мы будем тратить из кармана государства по 40 млрд гривен в год. По факту мы все скинемся по 1% ВВП чисто чтобы оплатить этот праздник воровства", - написал депутат.
Он также напомнил, что крупнейший производитель электроэнергии на Украине "Энергоатом" повысил тарифы в этом году.
Весной "Энергоатом" сообщил о запуске строительства двух — пятого и шестого — новых энергоблоков Хмельницкой АЭС. На церемонии начала работ присутствовали министр энергетики страны Герман Галущенко, посол США Бриджит Бринк и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман. Галущенко назвал такое строительство ответом тем, кто хочет лишить украинцев света, и пообещал, что новые технологии позволят им выстоять. В свою очередь Бринк указала, что эти два блока будут первыми из тех девяти, что Westinghouse собирается построить на Украине.
Весной "Энергоатом" сообщил о запуске строительства двух — пятого и шестого — новых энергоблоков Хмельницкой АЭС. На церемонии начала работ присутствовали министр энергетики страны Герман Галущенко, посол США Бриджит Бринк и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман. Галущенко назвал такое строительство ответом тем, кто хочет лишить украинцев света, и пообещал, что новые технологии позволят им выстоять. В свою очередь Бринк указала, что эти два блока будут первыми из тех девяти, что Westinghouse собирается построить на Украине.
На днях румынские компании Nuclearelectrica и RoPower Nuclear заключили с американской компанией Fluor Corporation контракт о втором этапе инженерных и проектных работ по проекту строительства АЭС на месте бывшей ТЭЦ в Дойчешти (уезд Дымбовица) по технологии малых модульных реакторов.
Согласно плану, Румыния установит шесть малых модульных реакторов.
В свою очередь "Энергоатом" сотрудничает с ведущими разработчиками ММР – Westinghouse, Rolls-Royce, NuScale, EDF, ARC Clean Energy и Holtec – по поводу возможности внедрения их разработок на Украине.
Подробнее о ситуации с энергетикой на Украине - в материале Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски" на сайте Украина.ру.