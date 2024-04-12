https://ukraina.ru/20240412/1054441798.html

Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"

Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски" - 12.04.2024 Украина.ру

Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"

При СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. При этом никаких новых АЭС за годы независимости она так и не построила, до сих пор эксплуатируя советское наследство. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-04-12T03:00

2024-04-12T03:00

2024-04-12T03:00

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В результате ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у киевского режима по сути остаются только атомные станции и то, что сними связано. Но этих мощностей Киеву будет достаточно, рассказал политолог.При этом Украина никаких новых АЭС за годы независимости так и не построила. Она до сих пор эксплуатирует советское наследство, добавил эксперт.Не нужно забывать, что при СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. Поэтому энергетический потенциал у нее колоссальный, отметил Суздальцев.ВКС РФ бьют по конкретным энергетическим объектам. И теперь украинская энергетика приближается к формату французской, когда порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, ссср, андрей суздальцев, вкс, энергетика, атомные электростанции, электричество