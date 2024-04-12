https://ukraina.ru/20240412/1054441798.html
Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски" - 12.04.2024 Украина.ру
Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
При СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. При этом никаких новых АЭС за годы независимости она так и не построила, до сих пор эксплуатируя советское наследство. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T03:00
2024-04-12T03:00
2024-04-12T03:00
новости
украина
россия
ссср
андрей суздальцев
вкс
энергетика
атомные электростанции
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050628007_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_8f697b7eb3298580cd853ec49c5766ea.jpg
В результате ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у киевского режима по сути остаются только атомные станции и то, что сними связано. Но этих мощностей Киеву будет достаточно, рассказал политолог.При этом Украина никаких новых АЭС за годы независимости так и не построила. Она до сих пор эксплуатирует советское наследство, добавил эксперт.Не нужно забывать, что при СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. Поэтому энергетический потенциал у нее колоссальный, отметил Суздальцев.ВКС РФ бьют по конкретным энергетическим объектам. И теперь украинская энергетика приближается к формату французской, когда порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054410212.html
украина
россия
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050628007_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_db055b386f351a83bc5c4e3fc8b32a64.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ссср, андрей суздальцев, вкс, энергетика, атомные электростанции, электричество
Новости, Украина, Россия, СССР, Андрей Суздальцев, ВКС, энергетика, атомные электростанции, электричество
Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
При СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. При этом никаких новых АЭС за годы независимости она так и не построила, до сих пор эксплуатируя советское наследство. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В результате ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у киевского режима по сути остаются только атомные станции и то, что сними связано. Но этих мощностей Киеву будет достаточно, рассказал политолог.
При этом Украина никаких новых АЭС за годы независимости так и не построила. Она до сих пор эксплуатирует советское наследство, добавил эксперт.
Не нужно забывать, что при СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. Поэтому энергетический потенциал у нее колоссальный, отметил Суздальцев.
"Электроэнергия – удивительная вещь. Ее нельзя запасти. Мы уже третий раз пытаемся энергетически обескровить экономику и домохозяйства Украины. Мы, в отличие от противника, не бьем по жилым кварталам, как они бьют по Белгороду", - подчеркнул он.
ВКС РФ бьют по конкретным энергетическим объектам. И теперь украинская энергетика приближается к формату французской, когда порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, заключил собеседник издания.