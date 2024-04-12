Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски" - 12.04.2024 Украина.ру
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Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски" - 12.04.2024 Украина.ру
Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"
При СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. При этом никаких новых АЭС за годы независимости она так и не построила, до сих пор эксплуатируя советское наследство. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T03:00
2024-04-12T03:00
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энергетика
атомные электростанции
электричество
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В результате ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у киевского режима по сути остаются только атомные станции и то, что сними связано. Но этих мощностей Киеву будет достаточно, рассказал политолог.При этом Украина никаких новых АЭС за годы независимости так и не построила. Она до сих пор эксплуатирует советское наследство, добавил эксперт.Не нужно забывать, что при СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. Поэтому энергетический потенциал у нее колоссальный, отметил Суздальцев.ВКС РФ бьют по конкретным энергетическим объектам. И теперь украинская энергетика приближается к формату французской, когда порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, ссср, андрей суздальцев, вкс, энергетика, атомные электростанции, электричество
Новости, Украина, Россия, СССР, Андрей Суздальцев, ВКС, энергетика, атомные электростанции, электричество

Остались только атомные станции: Суздальцев о том, как Украина будет потреблять энергию "по-французски"

03:00 12.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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При СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. При этом никаких новых АЭС за годы независимости она так и не построила, до сих пор эксплуатируя советское наследство. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В результате ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у киевского режима по сути остаются только атомные станции и то, что сними связано. Но этих мощностей Киеву будет достаточно, рассказал политолог.
При этом Украина никаких новых АЭС за годы независимости так и не построила. Она до сих пор эксплуатирует советское наследство, добавил эксперт.
Не нужно забывать, что при СССР Украина была промышленно развитой республикой, под ее нужды была выстроена энергетика. Поэтому энергетический потенциал у нее колоссальный, отметил Суздальцев.
"Электроэнергия – удивительная вещь. Ее нельзя запасти. Мы уже третий раз пытаемся энергетически обескровить экономику и домохозяйства Украины. Мы, в отличие от противника, не бьем по жилым кварталам, как они бьют по Белгороду", - подчеркнул он.
ВКС РФ бьют по конкретным энергетическим объектам. И теперь украинская энергетика приближается к формату французской, когда порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Максим Бардин
10 апреля, 05:24
Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой странеВряд ли эскалация Приднестровья начнется за счет прорыва с украинской территории. У Вашингтона совсем иной план.
 
НовостиУкраинаРоссияСССРАндрей СуздальцевВКСэнергетикаатомные электростанцииэлектричество
 
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