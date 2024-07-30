Военкор рассказал, как ВС РФ отразили накат ВСУ в Глубоком и расшатывают фронт врага под Угледаром
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
В Угледаре у ВС РФ есть успехи, которые поважнее занятия населенных пунктов. Тактика расшатывания обороны врага на широком фронте приносит свои плоды. Там получается неплохо продвигаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
В Глубоком российские морпехи из 155-й бригады показали неплохой результат. Они свели на нет все спешные переброски резервов и накаты ВСУ на этот поселок, рассказал военкор.
Сейчас российские военные вернули эту территорию под свой контроль. Можно надеяться, со 155-й бригадой продвижение на Липцевском участке пойдет бодрее, добавил он.
При этом в Угледаре у ВС РФ есть успехи, которые даже поважнее занятия населенных пунктов. Тактика расшатывания обороны врага на широком фронте приносит свои плоды. Там получается неплохо продвигаться, несмотря на недостаточное количество личного состава, отметил Ермаков.
"Что касается Угледара, то самое интересное сейчас происходит на трассе "Угледар - Константиновка". Из-за активности наших ДРГ враг уже не контролирует отдельные участки этой дороги. Физический контроль над ней – вопрос времени", - подчеркнул он.
Эта трасса – единственная нитка, которая связывает Угледар и Константиновку. Штурмовать Угледар так, как это было два года назад, сейчас не будут. Основной упор будут делать на Константиновке, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
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