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Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico
Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico - 29.07.2024 Украина.ру
Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico
Журналисты издания Politico 29 июля обсуждают, как европейские страны могут попытаться повлиять на вероятного будущего лидера США Дональда Трампа, чтобы он продолжил оказывать помощь Киеву
2024-07-29T10:32
2024-07-29T10:32
2024-07-29T10:48
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Многие западные политики являются "поклонниками Украины". Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер "сидя с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", пишут журналисты.При этом у ЕС "нет другого выбора, кроме как оставаться рядом с президентом США, кем бы он ни оказался".Трамп и его союзники, такие как Элбридж Колби, которого прочат в качестве возможного советника по нацбезопасности, считают Китай главной угрозой безопасности США, а не Россию, и они рассматривают Украину как отвлекающую силу.Трамп, по всей видимости, прекратит поддержку Киева и постарается способствовать завершению конфликта, предположили журналисты.У ЕС однако есть шанс, который поможет этого избежать: "европейские члены НАТО начнут вести переговоры с потенциальными советниками Трампа, такими как Колби и Гренелл, о возможной сделке, которая позволит им продолжать поставлять оружие на Украину".Однако никаких гарантий эта тактика не дает, отмечается в тексте.Издание также пишет, что Трамп может разрешить вооружать Украину при условии, что это оружие не будут использовать против РФ. В материале указали также, что ЕС мог бы "придумать формулу, которая убедила бы советников Трампа, что ему не следует навязывать Украине мирное соглашение, а вместо этого оставить военную поддержку страны европейским союзникам — с некоторыми условиями таргетинга"."Конечно, эти условия не понравятся Зеленскому. Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с Путиным", - подытожили авторы.Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО
Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico
10:32 29.07.2024 (обновлено: 10:48 29.07.2024)
Журналисты издания Politico 29 июля обсуждают, как европейские страны могут попытаться повлиять на вероятного будущего лидера США Дональда Трампа, чтобы он продолжил оказывать помощь Киеву
Многие западные политики являются "поклонниками Украины". Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер "сидя с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", пишут журналисты.
При этом у ЕС "нет другого выбора, кроме как оставаться рядом с президентом США, кем бы он ни оказался".
Трамп и его союзники, такие как Элбридж Колби, которого прочат в качестве возможного советника по нацбезопасности, считают Китай главной угрозой безопасности США, а не Россию, и они рассматривают Украину как отвлекающую силу.
Трамп, по всей видимости, прекратит поддержку Киева и постарается способствовать завершению конфликта, предположили журналисты.
"Недавно он назначил сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса своим напарником, человека, который сказал, что ему на самом деле все равно, что происходит с Украиной. Аналогичным образом Ричард Гренелл — возможный госсекретарь при Трампе — выступает за мирное соглашение для Украины, которое сохранит украинскую территорию, но позволит создать "автономные зоны", - указало издание.
У ЕС однако есть шанс, который поможет этого избежать: "европейские члены НАТО начнут вести переговоры с потенциальными советниками Трампа, такими как Колби и Гренелл, о возможной сделке, которая позволит им продолжать поставлять оружие на Украину".
Однако никаких гарантий эта тактика не дает, отмечается в тексте.
Издание также пишет, что Трамп может разрешить вооружать Украину при условии, что это оружие не будут использовать против РФ.
В материале указали также, что ЕС мог бы "придумать формулу, которая убедила бы советников Трампа, что ему не следует навязывать Украине мирное соглашение, а вместо этого оставить военную поддержку страны европейским союзникам — с некоторыми условиями таргетинга".
"Конечно, эти условия не понравятся Зеленскому. Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с Путиным", - подытожили авторы.
Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.