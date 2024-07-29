Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico - 29.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240729/1056538759.html
Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico
Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico - 29.07.2024 Украина.ру
Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico
Журналисты издания Politico 29 июля обсуждают, как европейские страны могут попытаться повлиять на вероятного будущего лидера США Дональда Трампа, чтобы он продолжил оказывать помощь Киеву
2024-07-29T10:32
2024-07-29T10:48
новости
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:24:450:277_1920x0_80_0_0_b6e50fd5dfd6f3fadccd38e187c9eeac.jpg
Многие западные политики являются "поклонниками Украины". Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер "сидя с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", пишут журналисты.При этом у ЕС "нет другого выбора, кроме как оставаться рядом с президентом США, кем бы он ни оказался".Трамп и его союзники, такие как Элбридж Колби, которого прочат в качестве возможного советника по нацбезопасности, считают Китай главной угрозой безопасности США, а не Россию, и они рассматривают Украину как отвлекающую силу.Трамп, по всей видимости, прекратит поддержку Киева и постарается способствовать завершению конфликта, предположили журналисты.У ЕС однако есть шанс, который поможет этого избежать: "европейские члены НАТО начнут вести переговоры с потенциальными советниками Трампа, такими как Колби и Гренелл, о возможной сделке, которая позволит им продолжать поставлять оружие на Украину".Однако никаких гарантий эта тактика не дает, отмечается в тексте.Издание также пишет, что Трамп может разрешить вооружать Украину при условии, что это оружие не будут использовать против РФ. В материале указали также, что ЕС мог бы "придумать формулу, которая убедила бы советников Трампа, что ему не следует навязывать Украине мирное соглашение, а вместо этого оставить военную поддержку страны европейским союзникам — с некоторыми условиями таргетинга"."Конечно, эти условия не понравятся Зеленскому. Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с Путиным", - подытожили авторы.Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_25:0:425:300_1920x0_80_0_0_fdee9f66df13dc37fd3bea9386e72d71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, нато
Новости, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО

Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico

10:32 29.07.2024 (обновлено: 10:48 29.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Журналисты издания Politico 29 июля обсуждают, как европейские страны могут попытаться повлиять на вероятного будущего лидера США Дональда Трампа, чтобы он продолжил оказывать помощь Киеву
Многие западные политики являются "поклонниками Украины". Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер "сидя с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", пишут журналисты.
При этом у ЕС "нет другого выбора, кроме как оставаться рядом с президентом США, кем бы он ни оказался".
Трамп и его союзники, такие как Элбридж Колби, которого прочат в качестве возможного советника по нацбезопасности, считают Китай главной угрозой безопасности США, а не Россию, и они рассматривают Украину как отвлекающую силу.
Трамп, по всей видимости, прекратит поддержку Киева и постарается способствовать завершению конфликта, предположили журналисты.
"Недавно он назначил сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса своим напарником, человека, который сказал, что ему на самом деле все равно, что происходит с Украиной. Аналогичным образом Ричард Гренелл — возможный госсекретарь при Трампе — выступает за мирное соглашение для Украины, которое сохранит украинскую территорию, но позволит создать "автономные зоны", - указало издание.
У ЕС однако есть шанс, который поможет этого избежать: "европейские члены НАТО начнут вести переговоры с потенциальными советниками Трампа, такими как Колби и Гренелл, о возможной сделке, которая позволит им продолжать поставлять оружие на Украину".
Однако никаких гарантий эта тактика не дает, отмечается в тексте.
Издание также пишет, что Трамп может разрешить вооружать Украину при условии, что это оружие не будут использовать против РФ.

В материале указали также, что ЕС мог бы "придумать формулу, которая убедила бы советников Трампа, что ему не следует навязывать Украине мирное соглашение, а вместо этого оставить военную поддержку страны европейским союзникам — с некоторыми условиями таргетинга".
"Конечно, эти условия не понравятся Зеленскому. Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с Путиным", - подытожили авторы.
Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕСНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18Шестеро одесситов жгли автомобили военкомов, их без суда объявили врагами
13:11"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
13:09Инженерная техника ВСУ. Почему у американской M1132 Stryker ESV на Украине практически нет шансов
13:05Залужный одобрил провал, диверсии на дамбах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 июля
12:48Украина потерпит поражение, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс
12:36Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности
12:22Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW
12:02Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество
10:32Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico
09:40Генштаб ВСУ назвал "самое горячее" направление
08:58Маск пригрозил компании Google за вмешательство в выборы президента США
08:57Связь украинских военных с джихадистами. Главное на Украине на утро 29 июля
08:33Украинские войска атаковали трамвай в Горловке
08:16Главное за ночь 29 июля
08:07Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца
07:57Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ
07:32На Украине гремят взрывы — СМИ
07:14Россиянин планировал подорвать машину Минобороны по заданию Киева
06:46Энтузиазм заканчивается, как и люди. Украинские эксперты с пессимизмом о ситуации в стране
06:31Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну
Лента новостейМолния