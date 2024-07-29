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Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico

Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico - 29.07.2024 Украина.ру

Зеленскому не понравится. Европа может убедить Трампа помогать Киеву при нескольких условиях - Politico

Журналисты издания Politico 29 июля обсуждают, как европейские страны могут попытаться повлиять на вероятного будущего лидера США Дональда Трампа, чтобы он продолжил оказывать помощь Киеву

2024-07-29T10:32

2024-07-29T10:32

2024-07-29T10:48

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Многие западные политики являются "поклонниками Украины". Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер "сидя с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества, который прошел на прошлой неделе в Великобритании, пообещал поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", пишут журналисты.При этом у ЕС "нет другого выбора, кроме как оставаться рядом с президентом США, кем бы он ни оказался".Трамп и его союзники, такие как Элбридж Колби, которого прочат в качестве возможного советника по нацбезопасности, считают Китай главной угрозой безопасности США, а не Россию, и они рассматривают Украину как отвлекающую силу.Трамп, по всей видимости, прекратит поддержку Киева и постарается способствовать завершению конфликта, предположили журналисты.У ЕС однако есть шанс, который поможет этого избежать: "европейские члены НАТО начнут вести переговоры с потенциальными советниками Трампа, такими как Колби и Гренелл, о возможной сделке, которая позволит им продолжать поставлять оружие на Украину".Однако никаких гарантий эта тактика не дает, отмечается в тексте.Издание также пишет, что Трамп может разрешить вооружать Украину при условии, что это оружие не будут использовать против РФ. В материале указали также, что ЕС мог бы "придумать формулу, которая убедила бы советников Трампа, что ему не следует навязывать Украине мирное соглашение, а вместо этого оставить военную поддержку страны европейским союзникам — с некоторыми условиями таргетинга"."Конечно, эти условия не понравятся Зеленскому. Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с Путиным", - подытожили авторы.Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, нато