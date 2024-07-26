Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков - 26.07.2024 Украина.ру
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Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков
Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков - 26.07.2024 Украина.ру
Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 июля прокомментировал журналистам слова экс-госсекретаря США Майка Помпео о том, что Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов
2024-07-26T14:21
2024-07-26T14:21
новости
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дональд трамп
дмитрий песков
майк помпео
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"Мы никогда не носили и не носим розовые очки. И, собственно, вот этот упомянутый вами один из кандидатов США (Дональд Трамп - ред.), он является представителем политической элиты Соединенных Штатов Америки, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что США именно при Трампе начали санкционную гонку в отношении России.Однако, он отметил, что Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет.Подробнее о рассуждениях Помпео - в материале Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, майк помпео
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Майк Помпео

Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков

14:21 26.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 июля прокомментировал журналистам слова экс-госсекретаря США Майка Помпео о том, что Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов
"Мы никогда не носили и не носим розовые очки. И, собственно, вот этот упомянутый вами один из кандидатов США (Дональд Трамп - ред.), он является представителем политической элиты Соединенных Штатов Америки, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", - сказал официальный представитель Кремля.
Он напомнил, что США именно при Трампе начали санкционную гонку в отношении России.
"Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных", - сказал Песков.
Однако, он отметил, что Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет.
Подробнее о рассуждениях Помпео - в материале Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковМайк Помпео
 
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