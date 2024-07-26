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Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков

Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков - 26.07.2024 Украина.ру

Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 июля прокомментировал журналистам слова экс-госсекретаря США Майка Помпео о том, что Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов

2024-07-26T14:21

2024-07-26T14:21

2024-07-26T14:21

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"Мы никогда не носили и не носим розовые очки. И, собственно, вот этот упомянутый вами один из кандидатов США (Дональд Трамп - ред.), он является представителем политической элиты Соединенных Штатов Америки, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", - сказал официальный представитель Кремля.Он напомнил, что США именно при Трампе начали санкционную гонку в отношении России.Однако, он отметил, что Трамп проявляет больше политической мудрости в поддержании каналов диалога с Россией, но сейчас это особо ни на что не влияет.Подробнее о рассуждениях Помпео - в материале Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, майк помпео