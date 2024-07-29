https://ukraina.ru/20240729/1056512620.html

"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию

"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию - 29.07.2024 Украина.ру

"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию

В настоящее время Альянс действительно готовится к войне с Россией. И проводя СВО на Украине, армия РФ уже отрабатывает действия по столкновения со странами НАТО и их военной машиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-29T04:15

2024-07-29T04:15

2024-07-29T04:15

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Чудо, которое совершила российская ПВО за время спецоперации, войдет в наставления по военной науке. И в НАТО понимают, что безнаказанно летать вдоль границ РФ в военное время не получится, рассказал эксперт.Поэтому сейчас идет отработка первого удара, который еще где-то в западных штабах рассматривается как козырная карта против России. То есть нанести первый обезоруживающий удар, находясь формально мирном состоянии, совершить внезапное нападение на Россию, уточнил Анпилогов.Страны НАТО запускают на военные рельсы свой ВПК, идет формирование сил быстрого развертывания и перебазирование боеготовой армии к российским границам, подчеркнул он. Важно отметить сильную проамерикансую позицию Польши и Румынии. Власти этих стран допускают базирование ядерного оружия на своей территории, тактических бомб В61-12, добавил Анпилогов."Действительно Альянс готовится к войне с Россией. И проводя СВО на Украине, мы уже отрабатываем действия по столкновения со странами НАТО и их военной машиной", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы

https://ukraina.ru/20240726/1056493165.html

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новости, россия, украина, польша, румыния, война, сво, нато, алексей анпилогов, нападение, сша, запад