"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию - 29.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240729/1056512620.html
"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию
"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию - 29.07.2024 Украина.ру
"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию
В настоящее время Альянс действительно готовится к войне с Россией. И проводя СВО на Украине, армия РФ уже отрабатывает действия по столкновения со странами НАТО и их военной машиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T04:15
2024-07-29T04:15
новости
россия
украина
польша
румыния
война
сво
нато
алексей анпилогов
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_0974aad9179f2fd6fb0205a3bc75b657.jpg
Чудо, которое совершила российская ПВО за время спецоперации, войдет в наставления по военной науке. И в НАТО понимают, что безнаказанно летать вдоль границ РФ в военное время не получится, рассказал эксперт.Поэтому сейчас идет отработка первого удара, который еще где-то в западных штабах рассматривается как козырная карта против России. То есть нанести первый обезоруживающий удар, находясь формально мирном состоянии, совершить внезапное нападение на Россию, уточнил Анпилогов.Страны НАТО запускают на военные рельсы свой ВПК, идет формирование сил быстрого развертывания и перебазирование боеготовой армии к российским границам, подчеркнул он. Важно отметить сильную проамерикансую позицию Польши и Румынии. Власти этих стран допускают базирование ядерного оружия на своей территории, тактических бомб В61-12, добавил Анпилогов."Действительно Альянс готовится к войне с Россией. И проводя СВО на Украине, мы уже отрабатываем действия по столкновения со странами НАТО и их военной машиной", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы
https://ukraina.ru/20240726/1056493165.html
россия
украина
польша
румыния
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103146/79/1031467911_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_bfcb006f51385281aeed03e4931b6ba6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, польша, румыния, война, сво, нато, алексей анпилогов, нападение, сша, запад
Новости, Россия, Украина, Польша, Румыния, война, СВО, НАТО, Алексей Анпилогов, нападение, США, Запад

"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию

04:15 29.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В настоящее время Альянс действительно готовится к войне с Россией. И проводя СВО на Украине, армия РФ уже отрабатывает действия по столкновения со странами НАТО и их военной машиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Чудо, которое совершила российская ПВО за время спецоперации, войдет в наставления по военной науке. И в НАТО понимают, что безнаказанно летать вдоль границ РФ в военное время не получится, рассказал эксперт.
Поэтому сейчас идет отработка первого удара, который еще где-то в западных штабах рассматривается как козырная карта против России. То есть нанести первый обезоруживающий удар, находясь формально мирном состоянии, совершить внезапное нападение на Россию, уточнил Анпилогов.

"Это тоже не более чем такой фантом, потому что все носители будут либо сбиты, либо подавлены силами РЭБ. Где-то этот удар достигнет цели, но обезоруживающий характер он носить не будет", - отметил специалист.

Страны НАТО запускают на военные рельсы свой ВПК, идет формирование сил быстрого развертывания и перебазирование боеготовой армии к российским границам, подчеркнул он.
Важно отметить сильную проамерикансую позицию Польши и Румынии. Власти этих стран допускают базирование ядерного оружия на своей территории, тактических бомб В61-12, добавил Анпилогов.
"Действительно Альянс готовится к войне с Россией. И проводя СВО на Украине, мы уже отрабатываем действия по столкновения со странами НАТО и их военной машиной", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского конфликта — в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы
Позывной Печорин интервью
26 июля, 12:57
Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе ЭкзюпериО боях за Красногоровку, различиях между классическими FPV-дронами и беспилотниками-камикадзе самолетного типа, а также о пути из медицины в операторы БПЛА, любви на войне, исторической справедливости и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
 
НовостиРоссияУкраинаПольшаРумыниявойнаСВОНАТОАлексей АнпилоговнападениеСШАЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:31Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну
06:20"Паника и потеря управления": эксперт о том, почему два батальона ВСУ попали в окружение под Прогрессом
06:10Прыжки по котлам: военкор раскрыл, что ВС РФ утроили ВСУ под Прогрессом, Новгородским и Дзержинском
06:06Зеленский сломался. Но не до конца
06:00Анпилогов объяснил, каким способом ВС РФ замкнут Часов Яр и Очеретино и разрубят надвое логистику ВСУ
05:45Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева
05:45"Назревает большой котел под Дзержинском": военкор рассказал, почему ВСУ массово попадают в окружение
05:30"Ждем, что откроется еще один фронт": Алехин рассказал, как Украина копит силы для генерального сражения
05:15"Не нюхавшие пороха": эксперт рассказал, почему ВСУ бросают в бой под Очеретино необстрелянных солдат
05:00"Не успевают отходить на позиции": Анпилогов рассказал, почему трещит по швам "тришкин кафтан" ВСУ
04:45Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах
04:32Олег Неменский: "Герои нации" стоят между Украиной, Польшей и Евросоюзом
04:30Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково
04:15"НАТО готовится к войне": военный эксперт рассказал о планах Альянса по внезапному нападению на Россию
04:00Планы воздушной войны: Алексей Анпилогов о том, почему у границ России участились полеты авиации НАТО
03:45Роман Алехин: Для защиты Курской области нужны РЭБы и эшелонированная система обнаружения и обороны
03:30"Все уничтожается по дороге": Алехин рассказал, почему FPV-дроны и ракеты не долетят до Курской АЭС
03:15Операция "Восточный рассвет": Анпилогов о том, почему польское ПВО развернуто в сторону Белоруссии и РФ
03:00Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ
18:30ПВО России уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Лента новостейМолния