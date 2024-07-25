https://ukraina.ru/20240725/1056486373.html

Алексей Анпилогов: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам

Алексей Анпилогов: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам - 25.07.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам

Украинская оборона все больше напоминает тришкин кафтан. Это лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто занимает позиции по соседству. То есть фронт представляет собой мозаичную картину.

2024-07-25T20:52

2024-07-25T20:52

2024-07-25T20:53

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.- Алексей, иностранные СМИ сообщают, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР. Как нашим войскам удалось замкнуть кольцо окружения на этом участке фронта?- Прорыв произошел через Очеретино, направление, которое можно назвать Покровским. Это очень важная для ВСУ логистическая линия, которая проходит от Покровска (Красноармейск) на Константиновку и дальше в район Краматорска и Славянска. Это рокадное, то есть параллельное линии фронта, шоссе. Там в бой бросают маршевые подкрепления, то есть подразделения, не понюхавшие пороха, не прошедшие этап боевого слаживания.Такая же ситуация сложилась под Дзержинском. Наши успехи в наступлении в том числе связаны с тем, что боевые действия велись против подразделений, которыми закрывали бреши в обороне, образовавшиеся после переброски опытных частей с Донбасса на Харьковское направление, чтобы закрыть наш прорыв.Украинская оборона все больше напоминает тришкин кафтан. Это лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто занимает позиции по соседству. То есть фронт представляет собой мозаичную картину.Беспокоящие атаки российской стороны находят как вода промежутки в слабых украинских позициях, которые потеряли свою монолитность за полгода. И даже небольшие прорывы, которые ВСУ раньше закрывали резервами, становятся оперативным успехом. Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, но и этих позиций может и не быть вообще. Если под Дзержинском еще существует серьезная оборонительная линия и там городская застройка с укрытиями в виде подвалов и капитальных зданий. А в случае Прогресса это чистое поле, разреженная застройка. Отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дронов.Совокупность этих факторов и позволила добиться успеха под Прогрессом. Первое - это неопытность противника, второе - потеря управления и связи с соседними подразделениями и третье - это паника.У ВСУ под Прогрессом возникает такой же оперативный кризис, который возник в свое время под Очеретино. Два батальона, если эта оптимистическая оценка соответствует действительности, это серьезная потеря. Это около двух тысяч человек, половина бригады.- Судя по карте, наши войска на этом направлении образовали выступ в оборону противника от Очеретино до Новоселки Первой. Просматривается ли здесь замысел выхода в тыл группировки ВСУ в Дзержинске, Константиновке, Краматорске, Славянске?- Это неплохой вариант для нас, потому что смыкаются две наступающие группировки. Одна, которая действует в районе Часова Яра, и другая – из Очеретино. Но для украинцев гораздо опаснее полное рассечение их основного фронта, потому что этот выступ доходит до их стратегических коммуникаций. С перерезанием рокадной дороги, которую я упомянул, логистика распадается на две части – южную и северную.Вести ее придется по дорогам гораздо худшего качества. Замыкается это уже не на Покровск, а на Павлоград в Днепропетровской области. Это серьёзно затрудняет для ВСУ оборону всего Донецкого фронта от Северского выступа до Угледара и Урожайного на южном фасе, который заходит в Запорожскую область.Наступление, которое началось с того, что был срезан Авдеевский выступ, который нам угрожал, создает зеркальную угрозу для ВСУ.- Командование ВСУ якобы пытается наладить снабжение окруженных частей по воздуху с помощью коптеров "Баба Яга". Во время Великой Отечественной войны немцам удалось наладить воздушный мост в окруженной Демянск в 1942 году. Удастся ли это сделать украинской армии с помощью современных технологий?- На самом деле, Демянский котел оказался единственной успешной операцией снабжения по воздуху, а в Сталинграде это привело к огромным потерям авиации. Но если не ходит далеко, то можно вспомнить катастрофу украинской морской пехоты в Крынках, где как такого окружения не было, но была такая же задача снабжения гарнизона с помощью лодок. Снабжать пытались и дронами, но ничего из этого не вышло.Дроны перехватывались РЭБ, невозможно было организовать эвакуацию раненых. Это важная психологическая задача, потому что, когда рядом в окопах умирают твои сослуживцы, у тебя не горячего желания пополнить их ряды, и возникают мысли о сдаче в плен.Ситуация с окружением крайне показательна, потому что если Украине и всему миру будут продемонстрированы сдавшиеся в плен украинские военные, то это надломи военный и боевой дух. Потому что все чаще на украинской стороне возникает вопрос, а за что мы воюем, если никаких уже надежд на выигрыш в этом конфликте нет? И зачем еще несколько лишних месяцев сопротивления, которые могут привести к дополнительным потерям в людской силе, в виде убитых, раненых, покалеченных? Такие последствия могут быть у сюжета с окружением двух батальонов под Прогрессом.- Минобороны несколько раз заявляло об успешных ударах наших ОТРК "Искандер" по тыловым объектам ВСУ, на днях стало известно, что ракетами накрыли два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково. Что сделало ракетные удары ВС РФ такими успешными?- Отлаженная корректировка с помощью БПЛА фактор, который повлиял на оперативность и точность ударов ОТРК. Но нужно посмотреть на причину, почему наши БПЛА гораздо эффективнее, чем в начале конфликта. Дело в том, что украинская система ПВО уже пребывает в состоянии не просто деградации, но коллапса.Небольшой наряд сил, который подвергается ударам с нашей стороны, стягивается для защиты наиболее важных с точки зрения руководства Украины объектов. Это Киев, крупные логистические центры Днепропетровск и Одесса.Поэтому в других местах, наряд ПВО уменьшается и возникает возможность для работы БПЛА и корректировки огня. Наша сторона этим пользуется, и мы видим результативные удары по объектам в тылу, которые раньше нельзя было представить, потому что наши беспилотники сбивались.- На сайте Минобороны Польши появилась информация о том, что с 1 августа будет проводиться операция "Восточный рассвет", которая подразумевает усиление ПВО страны. Является ли это частью подготовки к прибытию на Украину истребителей F-16?- У Польши уже есть полдесятка установок "Пэтриот", переданные в распоряжение польской армии США. Из этих установок сформирован позиционный рубеж "Висла". Все эффективные углы обстрела этих установок ПВО развернуты на восток в сторону Белоруссии и России.Этот рубеж отстоит от границы Украины и Белоруссии на 50-100 километров, поэтому большая часть этого зонтика ПВО находится на полькой территории. Тем не менее западные районы Белоруссии, Калининградская область и западные области Украины находятся под зонтиком польского "Пэтриота".Неофициально Польша будет использовать эти ракеты, но это не будет носить систематический характер. Прикрыть ими Львов, Луцк, Ровно будет уже проблематично. Но контролировать приграничную полосу вполне по силам польскому ПВО.- Кроме подготовки ПВО Польши, заметно участились полёты натовских самолетов вблизи воздушных рубежей России. Например, российский Су-27 над акваторией черного моря отогнал от госграницы самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.- Альянс рассматривает планы воздушной войны с Россией. И воздушное противостояние подразумевается как один из начальных этапов эскалации. Страны НАТО будут стараться реализовать свое численное преимущество в авиационной компоненте. Однако конфликт на Украине показал, что это крайне рискованная политика. Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района.Территория Украины была прикрыта мощной разветвленной системой ПВО. С этим были связаны многие наши трудности начального периода СВО и тяжелые потери, когда украинская ПВО успешно противодействовала нашим ВКС.Но ситуация поменялась противоположным образом. ПВО Украины деградировала, а российская ПВО обеспечила беспрецедентный процент сбития очень сложных целей, включая и крылатые, и баллистические ракеты, и дроны-камикадзе. Чудо, которое совершила наша ПВО, войдет в наставления по военной науке. И в НАТО понимают, что безнаказанно летать вдоль наших границ в военное время не получится.Поэтому сейчас идет отработка первого удара, который еще где-то мыслиться в западных штабах как козырная карта против Российской Федерации. То есть постараться нанести первый обезоруживающий удар, находясь формально мирном состоянии, совершить внезапное нападение на Россию.Это тоже не более чем такой фантом, потому что все носители будут либо сбиты, либо подавлены силами РЭБ. Где-то этот удар достигнет цели, но обезоруживающий характер он носить не будет.- Как вы оцениваете вероятность сценария прямого военного столкновения России и Североатлантического альянса в ближайшие годы?- Страны НАТО запускают на военные рельсы свой ВПК, идет формирование сил быстрого развертывания и перебазирование боеготовой армии к нашим границам. Важно отметить здесь очень проамерикансую позицию румынского и польского руководства, которые допускают базирование ядерного оружия на своей территории, тактических бомб В61-12. Действительно Альянс готовится к войне с Россией. И проводя СВО на Украине, мы уже отрабатываем действия по столкновения со странами НАТО и их военной машиной.Подробно ситуации на Харьковском направлении Геннадий Алехин: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе

https://ukraina.ru/20240725/1056465148.html

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https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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