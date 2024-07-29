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Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково

Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково - 29.07.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково

Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это фактор, который повлиял на точность ударов российских ОТРК. Дело в том, что украинская система ПВО находится в состоянии не просто деградации, но даже коллапса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-29T04:30

2024-07-29T04:30

2024-07-29T04:30

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Ранее Минобороны РФ несколько раз заявляло об успешных ударах ОТРК "Искандер" по тыловым объектам ВСУ, на днях стало известно, что ракетами были уничтожены два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково.Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это тот фактор, который повлиял на оперативность и точность ударов российских ОТРК. Но нужно посмотреть на причину, почему наши БПЛА гораздо эффективнее, чем в начале военного конфликта, отметил эксперт.Дело в том, что украинская система ПВО уже находится в состоянии не просто деградации, но коллапса, указал Анпилогов.Поэтому в других местах наряд ПВО уменьшается и возникает возможность для работы БПЛА и корректировки огня. Российские военные этим пользуются, и мы видим результативные удары по объектам в тылу, которые раньше нельзя было представить, потому что российские беспилотники сбивались, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью

https://ukraina.ru/20240726/1056493165.html

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