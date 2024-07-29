Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково - 29.07.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково
Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково - 29.07.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково
Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это фактор, который повлиял на точность ударов российских ОТРК. Дело в том, что украинская система ПВО находится в состоянии не просто деградации, но даже коллапса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T04:30
2024-07-29T04:30
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Ранее Минобороны РФ несколько раз заявляло об успешных ударах ОТРК "Искандер" по тыловым объектам ВСУ, на днях стало известно, что ракетами были уничтожены два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково.Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это тот фактор, который повлиял на оперативность и точность ударов российских ОТРК. Но нужно посмотреть на причину, почему наши БПЛА гораздо эффективнее, чем в начале военного конфликта, отметил эксперт.Дело в том, что украинская система ПВО уже находится в состоянии не просто деградации, но коллапса, указал Анпилогов.Поэтому в других местах наряд ПВО уменьшается и возникает возможность для работы БПЛА и корректировки огня. Российские военные этим пользуются, и мы видим результативные удары по объектам в тылу, которые раньше нельзя было представить, потому что российские беспилотники сбивались, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью
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новости, россия, сша, украина, алексей анпилогов, вс рф, пво, бпла, киев, всу, сво
Новости, Россия, США, Украина, Алексей Анпилогов, ВС РФ, ПВО, БПЛА, Киев, ВСУ, СВО

Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково

04:30 29.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это фактор, который повлиял на точность ударов российских ОТРК. Дело в том, что украинская система ПВО находится в состоянии не просто деградации, но даже коллапса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее Минобороны РФ несколько раз заявляло об успешных ударах ОТРК "Искандер" по тыловым объектам ВСУ, на днях стало известно, что ракетами были уничтожены два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково.
Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это тот фактор, который повлиял на оперативность и точность ударов российских ОТРК. Но нужно посмотреть на причину, почему наши БПЛА гораздо эффективнее, чем в начале военного конфликта, отметил эксперт.
Дело в том, что украинская система ПВО уже находится в состоянии не просто деградации, но коллапса, указал Анпилогов.
"Небольшой наряд сил [украинской ПВО], который подвергается ударам с нашей стороны, стягивается для защиты наиболее важных с точки зрения руководства Украины объектов. Это Киев, крупные логистические центры Днепропетровск и Одесса", - подчеркнул специалист.
Поэтому в других местах наряд ПВО уменьшается и возникает возможность для работы БПЛА и корректировки огня. Российские военные этим пользуются, и мы видим результативные удары по объектам в тылу, которые раньше нельзя было представить, потому что российские беспилотники сбивались, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью
Позывной Печорин интервью
26 июля, 12:57
Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе ЭкзюпериО боях за Красногоровку, различиях между классическими FPV-дронами и беспилотниками-камикадзе самолетного типа, а также о пути из медицины в операторы БПЛА, любви на войне, исторической справедливости и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
 
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