Эксперт о том, как работа БПЛА помогла разбить два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково
Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это фактор, который повлиял на точность ударов российских ОТРК. Дело в том, что украинская система ПВО находится в состоянии не просто деградации, но даже коллапса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее Минобороны РФ несколько раз заявляло об успешных ударах ОТРК "Искандер" по тыловым объектам ВСУ, на днях стало известно, что ракетами были уничтожены два эшелона с техникой и личным составом ВСУ в Барвенково.
Отлаженная корректировка с помощью БПЛА - это тот фактор, который повлиял на оперативность и точность ударов российских ОТРК. Но нужно посмотреть на причину, почему наши БПЛА гораздо эффективнее, чем в начале военного конфликта, отметил эксперт.
Дело в том, что украинская система ПВО уже находится в состоянии не просто деградации, но коллапса, указал Анпилогов.
"Небольшой наряд сил [украинской ПВО], который подвергается ударам с нашей стороны, стягивается для защиты наиболее важных с точки зрения руководства Украины объектов. Это Киев, крупные логистические центры Днепропетровск и Одесса", - подчеркнул специалист.
Поэтому в других местах наряд ПВО уменьшается и возникает возможность для работы БПЛА и корректировки огня. Российские военные этим пользуются, и мы видим результативные удары по объектам в тылу, которые раньше нельзя было представить, потому что российские беспилотники сбивались, заключил собеседник издания.
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