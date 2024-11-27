"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных - 27.11.2024 Украина.ру
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"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных
"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных - 27.11.2024 Украина.ру
"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных
Группа украинских солдат, переодетых в форму НАТО, была уничтожена в Курской области — под Суджей. Об этом 27 ноября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего
2024-11-27T11:06
2024-11-27T11:06
новости
курская область
суджа
россия
"ахмат"
вооруженные силы украины
нато
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Уточняется, что удар нанесли операторы БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат", обнаружившие группу переодетых украинских военных в лесопосадке к северо-востоку от Суджи.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Ольговский лес в Курской области, где были сконцентрированы серьезные силы ВСУ, освобожден. Он уточнил, что ВСУ потеряли основные силы."Противник уже ощущает, что дальше удерживать эти все территории он не в состоянии", — заверил Алаудинов.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. И несмотря на то, что украинская армия потеряла на этом направлении уже как минимум 35,5 тысяч военных, противник не оставляет попыток атаковать регион. Так, в ночь на 26 ноября Курская область была обстреляна дальнобойными ракетами ATACMS.Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской областиНа днях американское издание The Wall Street Journal написало, что украинские военные жалуются на положение на Курском направлении и на слишком сильный напор ВС РФ."Они (ВС РФ. - Ред.) атакуют постоянно - утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", - привело издание слова командира батальона 47-й бригады ВСУ с позывным "Гений".ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).Подробнее о продвижении — в материале Главное за ночь 27 ноября
https://ukraina.ru/20241122/1059124546.html
https://ukraina.ru/20241125/1059190548.html
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новости, курская область, суджа, россия, "ахмат", вооруженные силы украины, нато
Новости, Курская область, Суджа, Россия, "Ахмат", Вооруженные силы Украины, НАТО

"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных

11:06 27.11.2024
 
© babek.su
© babek.su
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Группа украинских солдат, переодетых в форму НАТО, была уничтожена в Курской области — под Суджей. Об этом 27 ноября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего
Уточняется, что удар нанесли операторы БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат", обнаружившие группу переодетых украинских военных в лесопосадке к северо-востоку от Суджи.

"Мы не раз наблюдали, как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там окопы у них, туда наши FPV-шники и работают", — рассказал боец ВС РФ.

Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Ольговский лес в Курской области, где были сконцентрированы серьезные силы ВСУ, освобожден. Он уточнил, что ВСУ потеряли основные силы.
"Противник уже ощущает, что дальше удерживать эти все территории он не в состоянии", — заверил Алаудинов.
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Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской областиОльговский лес в Курской области, где были сконцентрированы серьезные силы ВСУ, освобожден. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью военному корреспонденту RT Владу Андрице
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. И несмотря на то, что украинская армия потеряла на этом направлении уже как минимум 35,5 тысяч военных, противник не оставляет попыток атаковать регион. Так, в ночь на 26 ноября Курская область была обстреляна дальнобойными ракетами ATACMS.
Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской области
На днях американское издание The Wall Street Journal написало, что украинские военные жалуются на положение на Курском направлении и на слишком сильный напор ВС РФ.
"Они (ВС РФ. - Ред.) атакуют постоянно - утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", - привело издание слова командира батальона 47-й бригады ВСУ с позывным "Гений".
25 ноября, 15:10
Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJРоссийское командование направило в Курскую область свои лучшие части численностью порядка 45 тысяч солдат. Их цель - отбить ранее занятые ВСУ территории области до возможных переговоров, то есть до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Такое сообщение 25 ноября распространило американское издание The Wall Street Journal (WSJ)
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).
Подробнее о продвижении — в материале Главное за ночь 27 ноября
 
НовостиКурская областьСуджаРоссия"Ахмат"Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
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