https://ukraina.ru/20241127/1059241823.html

"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных

"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных - 27.11.2024 Украина.ру

"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных

Группа украинских солдат, переодетых в форму НАТО, была уничтожена в Курской области — под Суджей. Об этом 27 ноября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего

2024-11-27T11:06

2024-11-27T11:06

2024-11-27T11:06

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вооруженные силы украины

нато

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Уточняется, что удар нанесли операторы БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат", обнаружившие группу переодетых украинских военных в лесопосадке к северо-востоку от Суджи.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Ольговский лес в Курской области, где были сконцентрированы серьезные силы ВСУ, освобожден. Он уточнил, что ВСУ потеряли основные силы."Противник уже ощущает, что дальше удерживать эти все территории он не в состоянии", — заверил Алаудинов.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа. И несмотря на то, что украинская армия потеряла на этом направлении уже как минимум 35,5 тысяч военных, противник не оставляет попыток атаковать регион. Так, в ночь на 26 ноября Курская область была обстреляна дальнобойными ракетами ATACMS.Обстрел и жертвы на Херсонщине, студенты-уклонисты, ATACMS в Курской областиНа днях американское издание The Wall Street Journal написало, что украинские военные жалуются на положение на Курском направлении и на слишком сильный напор ВС РФ."Они (ВС РФ. - Ред.) атакуют постоянно - утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", - привело издание слова командира батальона 47-й бригады ВСУ с позывным "Гений".ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Сообщается также, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, параллельно украинские военные жалуются на "слишком быстрое наступление" русских на Торецк (Дзержинск).Подробнее о продвижении — в материале Главное за ночь 27 ноября

https://ukraina.ru/20241122/1059124546.html

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суджа

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новости, курская область, суджа, россия, "ахмат", вооруженные силы украины, нато