https://ukraina.ru/20241127/1059254953.html

"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN

"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN - 27.11.2024 Украина.ру

"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN

Украинские группировки, обороняющие Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) жалуются на нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва ВС РФ. Об этом 27 ноября написало американское издание CNN со ссылкой на военных ВСУ

2024-11-27T17:10

2024-11-27T17:10

2024-11-27T17:10

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Источник отметил, что такое настроение среди украинской армии появилось из-за отсутствия нужного количества пехоты — бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям.Украинские солдаты, которые побывали на Красноармейском направлении, дали резкую оценку текущему российскому наступлению, а также своих собственных перспектив в ближайшие месяцы, заявило издание в своей публикации.В публикации издания также отметили, что указанный дефицит людских ресурсов ощущается на этом направлении уже несколько недель, и тактика российской армии обеспечивает постоянный успех.Разведчик-снайпер из 15-го полка Национальной гвардии с позывным "Кащей" заявил, что ВС РФ готовятся к штурму.Пока на Красноармейском направлении украинской армии не хватает пехотинцев, в Торецке (Дзержинске) ДНР украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими, понимая, что не могут удержать позиции.Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию, что ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области.ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктовВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Другие темы: Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину

https://ukraina.ru/20241127/1059246081.html

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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери всу