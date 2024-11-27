"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN - 27.11.2024 Украина.ру
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"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN
"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN - 27.11.2024 Украина.ру
"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN
Украинские группировки, обороняющие Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) жалуются на нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва ВС РФ. Об этом 27 ноября написало американское издание CNN со ссылкой на военных ВСУ
2024-11-27T17:10
2024-11-27T17:10
новости
россия
донецкая народная республика
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
потери всу
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Источник отметил, что такое настроение среди украинской армии появилось из-за отсутствия нужного количества пехоты — бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям.Украинские солдаты, которые побывали на Красноармейском направлении, дали резкую оценку текущему российскому наступлению, а также своих собственных перспектив в ближайшие месяцы, заявило издание в своей публикации.В публикации издания также отметили, что указанный дефицит людских ресурсов ощущается на этом направлении уже несколько недель, и тактика российской армии обеспечивает постоянный успех.Разведчик-снайпер из 15-го полка Национальной гвардии с позывным "Кащей" заявил, что ВС РФ готовятся к штурму.Пока на Красноармейском направлении украинской армии не хватает пехотинцев, в Торецке (Дзержинске) ДНР украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими, понимая, что не могут удержать позиции.Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию, что ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области.ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктовВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Другие темы: Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину
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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ

"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN

17:10 27.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Украинские группировки, обороняющие Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) жалуются на нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва ВС РФ. Об этом 27 ноября написало американское издание CNN со ссылкой на военных ВСУ
Источник отметил, что такое настроение среди украинской армии появилось из-за отсутствия нужного количества пехоты — бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям.
Украинские солдаты, которые побывали на Красноармейском направлении, дали резкую оценку текущему российскому наступлению, а также своих собственных перспектив в ближайшие месяцы, заявило издание в своей публикации.

"Ситуация критическая… У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться хоть какое-то время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда ВС РФ проникают в уязвимые районы", — в беседе с CNN рассказал командир подразделения беспилотников 15-й Национальной гвардии Украины с позывным "Восток", работающий в районе Красноармейска.

В публикации издания также отметили, что указанный дефицит людских ресурсов ощущается на этом направлении уже несколько недель, и тактика российской армии обеспечивает постоянный успех.
Разведчик-снайпер из 15-го полка Национальной гвардии с позывным "Кащей" заявил, что ВС РФ готовятся к штурму.
Пока на Красноармейском направлении украинской армии не хватает пехотинцев, в Торецке (Дзержинске) ДНР украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими, понимая, что не могут удержать позиции.
Торецк
12:56
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Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию, что ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области.
ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктов
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).
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НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныпотери ВСУ
 
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