Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается - 27.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241127/1059259723.html
Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается
Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается - 27.11.2024 Украина.ру
Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается
Военные действия на Украине будут продолжаться еще в течение трех лет. Об этом 27 ноября заявил подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки"
2024-11-27T17:54
2024-11-27T17:54
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059175760_0:44:3480:2002_1920x0_80_0_0_52ab2a0fd5f8c93a8f850cbc82bd8dee.jpg
Рассуждая на тему, насколько украинский конфликт близок к завершению, если новоизбранный президент США Дональд Трамп не вмешивается в него, Матисек заявил:Он также прокомментировал решение США позволить Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь России. По словам офицера, решение хорошее, а реализация нет."Мне нравится использовать термин "антистратегия", когда речь идет о том, что США фактически загнали себя в угол, позволив ракеты большой дальности и глубокие удары по России, когда она находится на расстоянии 300 километров. Такое расстояние можно проехать за несколько часов; это не большое расстояние, если это однодневная поездка", — объяснил Матисек.Ранее появились новости о том, что Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные ракеты среднего и дальнего радиуса действия "для сдерживания и самозащиты".По информации депутата Верховной Рады Егора Чернева, речь идёт, в том числе, об американских баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров "Томагавк"."Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Ранее в новостях: ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами
https://ukraina.ru/20241125/1059186148.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059175760_536:0:3267:2048_1920x0_80_0_0_7eb34a291ea0ad2103b0f2ef1af5a6cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, сво
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО

Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается

17:54 27.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Военные действия на Украине будут продолжаться еще в течение трех лет. Об этом 27 ноября заявил подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки"
Рассуждая на тему, насколько украинский конфликт близок к завершению, если новоизбранный президент США Дональд Трамп не вмешивается в него, Матисек заявил:

"Это продлится еще три года".

Он также прокомментировал решение США позволить Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь России. По словам офицера, решение хорошее, а реализация нет.
"Мне нравится использовать термин "антистратегия", когда речь идет о том, что США фактически загнали себя в угол, позволив ракеты большой дальности и глубокие удары по России, когда она находится на расстоянии 300 километров. Такое расстояние можно проехать за несколько часов; это не большое расстояние, если это однодневная поездка", — объяснил Матисек.
Ранее появились новости о том, что Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные ракеты среднего и дальнего радиуса действия "для сдерживания и самозащиты".
По информации депутата Верховной Рады Егора Чернева, речь идёт, в том числе, об американских баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров "Томагавк".
"Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки"
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
25 ноября, 13:28
Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — РябковМосква способна находить новые военные ответы на вызовы Запада, "отплачивая ему той же монетой": обращение президента РФ Владимира Путина после применения "Орешника" стало тому доказательством. Об этом 25 ноября в комментарии "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Ранее в новостях: ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Нужна ли России война на Ближнем Востоке? Аббас Джума о том, что главная угроза Израилю — это Нетаньяху
18:16Потери ВСУ на Курском направлении превысили 36 тыс. военнослужащих
18:01Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
18:00Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября
17:54Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается
17:38Встреча Украина – НАТО: требование дать Киеву "Томагавки" и обсуждение "Орешника"
17:37Заместитель командира "Мутный": Украинцы как воины не такие духовитые, как наемники
17:29Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО
17:20Взрывных устройств было больше: новые данные по теракту на "Северных потоках"
17:19Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны
17:10"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN
16:28"Сигнал очень четкий и очевидный": МИД России верит в переговоры по Украине и напоминает про "Орешник"
16:19Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской
16:10Хоронить станет еще дороже: Верховная Рада планирует обогатить ритуальный бизнес
16:02Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения
15:39Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете
15:35Байдену нужна титульная победа. Израиль пошёл на уступки
15:07Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен
15:00ВСУ ударили ракетами по мирному населению Курской области – СК РФ возбудил дело
14:51Кулеба испугался, что Трамп посадит Украину "на голодный паек"
Лента новостейМолния