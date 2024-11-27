Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается
Военные действия на Украине будут продолжаться еще в течение трех лет. Об этом 27 ноября заявил подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки"
Рассуждая на тему, насколько украинский конфликт близок к завершению, если новоизбранный президент США Дональд Трамп не вмешивается в него, Матисек заявил:
"Это продлится еще три года".
Он также прокомментировал решение США позволить Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь России. По словам офицера, решение хорошее, а реализация нет.
"Мне нравится использовать термин "антистратегия", когда речь идет о том, что США фактически загнали себя в угол, позволив ракеты большой дальности и глубокие удары по России, когда она находится на расстоянии 300 километров. Такое расстояние можно проехать за несколько часов; это не большое расстояние, если это однодневная поездка", — объяснил Матисек.
Ранее появились новости о том, что Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные ракеты среднего и дальнего радиуса действия "для сдерживания и самозащиты".
По информации депутата Верховной Рады Егора Чернева, речь идёт, в том числе, об американских баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров "Томагавк".
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
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