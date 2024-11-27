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Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается

Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается - 27.11.2024 Украина.ру

Офицер армии США рассказал, когда закончится украинский конфликт, если Трамп не вмешается

Военные действия на Украине будут продолжаться еще в течение трех лет. Об этом 27 ноября заявил подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки"

2024-11-27T17:54

2024-11-27T17:54

2024-11-27T17:54

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Рассуждая на тему, насколько украинский конфликт близок к завершению, если новоизбранный президент США Дональд Трамп не вмешивается в него, Матисек заявил:Он также прокомментировал решение США позволить Украине бить западными дальнобойными ракетами вглубь России. По словам офицера, решение хорошее, а реализация нет."Мне нравится использовать термин "антистратегия", когда речь идет о том, что США фактически загнали себя в угол, позволив ракеты большой дальности и глубокие удары по России, когда она находится на расстоянии 300 километров. Такое расстояние можно проехать за несколько часов; это не большое расстояние, если это однодневная поездка", — объяснил Матисек.Ранее появились новости о том, что Парламентская ассамблея (ПА) НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине западные ракеты среднего и дальнего радиуса действия "для сдерживания и самозащиты".По информации депутата Верховной Рады Егора Чернева, речь идёт, в том числе, об американских баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров "Томагавк"."Плакали, кололись, но продолжали": в НАТО одобрили запрос Украины на "Томагавки"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Ранее в новостях: ВСУ атаковали российские регионы западными баллистическими ракетами

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, сво