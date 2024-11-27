https://ukraina.ru/20241127/1059260269.html

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 36 тыс. военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 36 тыс. военнослужащих - 27.11.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 36 тыс. военнослужащих

Армия России продолжает уничтожение формирований ВСУ на Курском направлении. Об этом 27 ноября сообщило Минобороны РФ.

2024-11-27T18:16

2024-11-27T18:16

2024-11-27T18:16

новости

россия

сумская область

кто

курская область

потери всу

всу

тероборона

минобороны рф

сводка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058693977_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_afd55294c70fcb8d840f083df2245460.jpg

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что подразделения российской группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.Авиацией и артиллерией поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Мартыновка, Новая Сорочина, Плёхово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Павловка и Юнаковка в Сумской области.По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36010 военнослужащих, 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1199 боевых бронированных машин, 1038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия.Среди потереть ВСУ также значатся 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Тем временем: Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВОБолее подробная картина дня представлена в обзоре Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября

россия

сумская область

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, кто, курская область, потери всу, всу, тероборона, минобороны рф, сводка, украина