https://ukraina.ru/20241127/1059249640.html

Байдену нужна титульная победа. Израиль пошёл на уступки

Байдену нужна титульная победа. Израиль пошёл на уступки - 27.11.2024 Украина.ру

Байдену нужна титульная победа. Израиль пошёл на уступки

Байден хочет-таки закончить свою президентскую каденцию и политическую карьеру как миротворец, а не "царь войны"

2024-11-27T15:35

2024-11-27T15:35

2024-11-27T17:12

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Израиль объявил о прекращении огня в Ливане с 27 ноября. Байден так прокомментировал новость: "Я поручил своей команде поработать с правительствами Израиля и Ливана, чтобы было прекращение огня, чтобы конфликт Израиля и Хезболлы завершился. В рамках сделки, достигнутой сегодня, начиная с завтрашнего дня, в 4 утра по местному времени, боевые действия на ливано-израильской границе закончатся. Предполагается постоянное прекращение боевых действий". Если на Украине США пошли на эскалацию, то на Ближнем Востоке решили выйти из конфликта примирителями. А значит, сосредоточить всё внимание на России. Это не очень хорошая новость, но ожидаемая. И судя по испытаниям новой ракеты, руководство России было к ней готово. Как изменение ситуации на Ближнем Востоке отразится на "иранском кейсе" и в целом на геополитических акцентах – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаИзраиль "примирили" с Ливаном — теперь США сосредоточатся на Украине?Перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла" вступило в силу в среду — после того, как обе стороны приняли соглашение, достигнутое при посредничестве США и Франции. Ливанская армия, которой поручено следить за соблюдением режима прекращения огня, готовится к переброске на юг страны. Соответственно, израильские военные, которые с 1 октября продвинулись в глубь Ливана примерно на 6 км, отступают обратно — на это у них есть 60 дней. Симптомы прекращения огня стали очевидны неделю назад, когда израильские СМИ занялись продвижением такой концепции: в текущих войнах Израиля виноваты злые генералы, а Нетаньяху — хороший, просто он жертва обстоятельств. Нет сомнений, что урегулирование достигнуто благодаря США. По случаю договоренностей Израиля и Ливана в Белом доме выступил Байден, приписавший себе все заслуги американской дипломатии. Он заявил, что прекращение боевых действий будет постоянным, а "то, что осталось от "Хезболлы" и других террористических организаций, больше не будет угрожать безопасности Израиля". У "Хезболлы", понятно, мнение прямо противоположное. Высокопоставленный представитель группировки Хасан Фадлалла заявил ливанскому телеканалу Al Jadeed, что "Хезболла", к которой "присоединились тысячи людей", выйдет из войны более сильной, а попытка Израиля обезоружить группировку — провалилась. Что касается Нетаньяху, то он заявил, что прекращение огня позволит Израилю сосредоточиться на угрозе со стороны Ирана, даст ЦАХАЛу возможность отдохнуть и пополнить запасы, а также изолирует ХАМАС. Израиль предсказуемо не осилил войну на два фронта, имея к тому же Иран в перспективе. Так что желание сдать назад и воевать только в Газе, которую легко блокировать в силу мизерности территории, вполне логично. При этом надо понимать, что прекращение огня Вашингтону на руку. Во-первых, это размывает образ демократов-разжигателей войны, помогающий Трампу и настраивающий Глобальный Юг против США. Во-вторых, боеприпасы и ПВО, которые нужно было бы разворачивать в Израиле, теперь можно сфокусировать на Украине. Желание уходящей администрации за оставшиеся два месяца полномочий вооружить Украину по максимуму даже не скрывается.Политолог- американист Дмитрий ЕвстафьевСейчас хотел бы коснуться ситуации на Ближнем Востоке в контексте как бы заключенного соглашения о перемирии между Израилем, Ливаном и Хезболлой. Здесь хотя бы более-менее понятны "развилки" ситуации. Я скажу так: шансы на то, что это урегулирование перерастет в нечто более долгосрочное – велики. Если относительное затишье (относительное – постреливать будут еще долго, а в самом Израиле более, чем вероятны теракты) продлится хотя бы дней пять, можно предполагать, что перемирие состоялось. И не только в Ливане. В Газе также будут приниматься некие решения. В пользу того, что мое предположение о перемирии имеет право на существование, играют два обстоятельства. Первое. Все стороны конфликта поняли, что добиться безусловно положительного результата они не могут. Ни Израиль, ни США, ни, тем более, Хезболла. Все решили зафиксировать убытки "в пользу" правительства Ливана. Потому, что "дань", которая ему сейчас платится может быть легко отнята. Второе. Никто в США, даже самые большие радикалы, не готовы идти на большую ближневосточную войну. И, прежде всего, по внутриполитическим соображениям.Журналист Аббас ДжумаСейчас израильская пропаганда будет активно вбрасывать тезис о том, что "Хезболла" бросила ХАМАС и Палестину. Делается это для того, чтобы вбить клин в Ось Сопротивления и хоть как-то смягчить провал израильской армии. Туда же тезисы о победе Израиля и сильном ущербе, нанесенном "Хезболле". Так ли это? Давайте порассуждаем."Хезболле", разумеется, нанесен сильный удар. Не надо быть экспертом, чтобы это понимать. Были убиты важные люди, включая генсека. Нанесен ущерб инфраструктуре. Побеждена ли "Хезболла"? Нет. Ядерному Израилю с его колоссальными возможностями, предоставленными США и НАТО, все равно приходится идти на переговоры. В этом смысле, Израиль измотан сильнее "Хезболлы", и имиджу нанесен колоссальный удар. Второй раз после 7 октября. Таким образом, с одной стороны, мы видим классическое бахвальство израильтян, которые из-за сильных комплексов и страхов не умеют преподносить ситуацию иначе. А с другой, шок и бешенство большой части израильского общества, как бы говорящие нам о том, что ни о какой победе Израиля и речи быть не может. Что до тезиса о том, что "Хезболла" бросила ХАМАС. Я напомню, что "Хезболла" единственная вступила в ожесточенную борьбу с Израилем, похоронив сотни своих бойцов и их кровью сковав значительную часть израильских сил, что сильно помогло, помогает и будет помогать палестинскому сопротивлению. Несмотря на то, что так "Хезболла" еще не воевала за Палестину, ранее ни у кого язык не поворачивался обвинять "Хезболлу" в предательстве. На этот раз Израилю был нанесен серьезный экономический ущерб. Север эвакуирован, ЦАХАЛ сильно потрепан. При этом "Хезболла" объективно нуждается в передышке. И руководство "Хезболлы" мыслит стратегически. Оно не имеет права поддаваться эмоциям и тем более инсинуациям израильтян, пришедших в бешенство от того, что Израиль отступает. Сопротивлению нужна сильная "Хезболла". Только сильную "Хезболлу" противники будут бояться. А боясь, будут оставаться скованными в своих действиях. Все что делала до сих пор "Хезболла" - оказывала давление на Израиль, чтобы тот прекратил бойню в Газе. Все это было только ради Палестины. Так было всегда, даже когда "Хезболла" не участвовала в боевых действиях напрямую. Вместе с Ираном она помогала переправлять в Газу оружие и обучать командиров ХАМАС. Думаю, что это продолжится. А израильское подстрекательство не принесет никаких результатов. Только выставит подстрекателей идиотами, не осознающими что происходит на самом деле. Или делающими вид. Сейед Хасан Насралла говорил, что война с Израилем - это серия сражений и непрерывных ударов, которые будут продолжаться пока "Хезболла" не достигнет своей цели — полного разгрома Израиля. "Хезболла" нанесла удар по Израилю. Если бы "Хезболла" этого не сделала, можно было бы говорить о предательстве. Но она сделала и многим пожертвовала. Ливанский удар ослабил Израиль и израильскую власть. Возможно, перемирие ослабит позиции Нетаньяху еще больше. Это тоже надо брать в расчет. И нельзя воспринимать обещания сейеда Насраллы игнорируя контекст происходящего. Ничто не имеет смысла без контекста. Без контекста все это не более чем манипуляция.Публицист Максим ШевченкоО, как! Папочка сказал, дал указания и "все перестали стрелять"? Выскажу еще раз очевидное - без не афишируемой и не рекламируемой в СМИ договоренности глобалистов (Лондона, демократического Вашингтона, Парижа) с Ираном (продажа нефти, разморозка активов и т. п.) это было бы абсолютно невозможно. Перемирие, естественно, в пользу Хезболлы и Ирана, которые смогут передохнуть. У Нетаньяху проблемы с ордером МУС и внутренними протестами. Йеменцы и иракцы, кстати, ни о каком перемирии не договаривались.Журналист Дмитрий ВасилецСША "легким движением руки" запретили завтра с 10.00 вести боевые действия против Ливана режиму Нетаньяху. На фото (прощальные убийства путем обстрелов жилых кварталов Бейрута). А посему, завтра армия Израиля выводит с территории Ливана свои подразделения, несмотря на истерики среди окружения самого Нетаньяху. В Пентагоне понимают, дабы подготовиться к войне с Китаем, необходимо как-то заморозить войну Арабских стран с Израилем и США, ибо это все жрёт очень много ресурсов. Воевать одновременно с Ираном в Ливане, Сирии, Йемене, с Россией на оккупированных территориях бывшей УССР, и с Китаем на Тайване, в США явно не хотят, посему будем в ближайший год наблюдать "дипломатические кульбиты". Для Трампа, судя по всему, важно развязать прокси-войну с Китаем, а все остальные конфликты как-то заморозить. Задача из разряда почти не выполнимых.Об инициативе заблаговременно подкупить Трампа - в статье Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию

https://ukraina.ru/20241127/1059223884.html

израиль

ливан

сша

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эксклюзив, израиль, джо байден, ливан, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хезболла, нато, хамас