https://ukraina.ru/20241127/1059254799.html

Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября

Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября - 27.11.2024 Украина.ру

Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября

Атаки ВСУ на российские регионы; на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий, работающих на нужды обороны; продвижение ВС РФ; Киев позвал "друзей" порешать проблемы "Укрэнерго", фактически передав энергетику страны в руки Запада

2024-11-27T18:00

2024-11-27T18:00

2024-11-27T18:00

эксклюзив

украина

россия

севастополь

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укрэнерго

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Атака ВСУ на российские регионыВ среду, 27 ноября, российские средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря несколько вражеских БПЛА. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заострил внимание на том, что украинская сторона подала произошедшее как "перемогу" ВСУ, хотя украинская пропаганда даже не потрудилась "выучить матчасть".В ночь на 27 ноября российские ПВО также уничтожили 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений нет.Ответ Москвы: поражение стратегических предприятий УкраиныУтром 27 ноября стало известно, что сразу несколько украинских предприятий, входящих в число стратегических, были поражены в результате ударов ВС РФ. В частности, был нанесён удар по заводу "Импульс" в Сумской области, где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами.Лебедев добавил, что удары российской Армии также пришлись по нефтебазе в городе Ромны, которая расположена в западной части Сумской области и используются как третья линия обороны."Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - уточнил подпольщик.Параллельно украинское издание "Страна.ua" проинформировало об уничтожении в результате взрывов производственных мощностей Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Уточняется, что это единственное на Украине предприятие, занимавшееся производством нефтепромышленного бурового инструмента."Недавние атаки... полностью разрушили завод в Дрогобыче... Об этом заявил уполномоченный (Владимира Зеленского) по санкционной политике Владислав Власюк", - говорится в публикации канала.Успехи ВС РФ на фронте и непростая судьба вэсжэушников в ТорецкеВ среду, 27 ноября Минобороны РФ подтвердило, что российская Армия освободила населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские паблики добавили, что ВСУ покинули также Копанку и Зелёный Гай в Харьковской области.Украинский аналитический ресурс Deeр state, работающий на Главное управление разведки (ГУР), сообщил еще и о новых успехах ВС РФ за Осколом. При этом населенный пункт Новомлынск украинские источники относят к серой зоне.Несколько новостей в среду пришло и из Торецка (Дзержинска). Сначала командир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат пожаловался, что "люди исчезают во время ротации", и всего за десять дней таким образом ВСУ лишились в городе 500 военных.Потом глава ДНР Денис Пушилин добавил, что помимо российской Армии вэсэушникам в Торецке приходится бояться еще и своих. Причина - отступая, украинские подразделения предпочитают не эвакуировать побратимов, а хоронить их вместе с их бывшими укреплениями в жилых домах."Мы видим, что они (ВСУ. - Ред.) в данном населенном пункте цепляются за каждый дом, причем стало характерно - уничтожают вместе со своими, если видят, что не могут удержать какую-то высотку", - рассказал Пушилин.Энергетика Украины фактически переходит в руки иностранных кураторовКабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:Примечательно, что буквально пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Другие темы: "Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных.

https://ukraina.ru/20241127/1059244617.html

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Сергей Зуев

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