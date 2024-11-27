Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября
© Reuters
© Reuters
Атаки ВСУ на российские регионы; на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий, работающих на нужды обороны; продвижение ВС РФ; Киев позвал "друзей" порешать проблемы "Укрэнерго", фактически передав энергетику страны в руки Запада
Атака ВСУ на российские регионы
В среду, 27 ноября, российские средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря несколько вражеских БПЛА. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заострил внимание на том, что украинская сторона подала произошедшее как "перемогу" ВСУ, хотя украинская пропаганда даже не потрудилась "выучить матчасть".
"Вот так работает ЦИПсО. Если атака не получилась, то все равно напишут о "прилетах". Господин Шарий вроде и сокрушается о пиар-акции, но при этом утверждает, что был нанесен удар по училищу в Севастополе. Во-первых, в Севастополе нет училища морской пехоты. Надо тщательнее учить матчасть: в Севастополе - Черноморское высшее военно-морское орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Стрелковой бухты у нас тоже нет. Есть Стрелецкая. Ну и самое главное: никакого удара по училищу, конечно, не было. Это ложь и провокация", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
В ночь на 27 ноября российские ПВО также уничтожили 10 БПЛА, выпущенных с территории Украины, в Ростовской области. Эту информацию подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших и разрешений нет.
Ответ Москвы: поражение стратегических предприятий Украины
Утром 27 ноября стало известно, что сразу несколько украинских предприятий, входящих в число стратегических, были поражены в результате ударов ВС РФ. В частности, был нанесён удар по заводу "Импульс" в Сумской области, где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами.
"Из Шостки говорят, что опять по "Импульсу" два прилета", - рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что после одного из ударов детонация на территории предприятия длилась более 12 часов.
Лебедев добавил, что удары российской Армии также пришлись по нефтебазе в городе Ромны, которая расположена в западной части Сумской области и используются как третья линия обороны.
"Сообщают также о прилете в индустриальный парк "Свема". Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды", - уточнил подпольщик.
Параллельно украинское издание "Страна.ua" проинформировало об уничтожении в результате взрывов производственных мощностей Дрогобычского долотного завода, расположенного во Львовской области. Уточняется, что это единственное на Украине предприятие, занимавшееся производством нефтепромышленного бурового инструмента.
"Недавние атаки... полностью разрушили завод в Дрогобыче... Об этом заявил уполномоченный (Владимира Зеленского) по санкционной политике Владислав Власюк", - говорится в публикации канала.
10:06Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятийВ городе Шостка Сумской области поражен стратегический завод "Импульс", где производят ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) и снаряжают их кассетными боеприпасами. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
Успехи ВС РФ на фронте и непростая судьба вэсжэушников в Торецке
В среду, 27 ноября Минобороны РФ подтвердило, что российская Армия освободила населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские паблики добавили, что ВСУ покинули также Копанку и Зелёный Гай в Харьковской области.
Украинский аналитический ресурс Deeр state, работающий на Главное управление разведки (ГУР), сообщил еще и о новых успехах ВС РФ за Осколом. При этом населенный пункт Новомлынск украинские источники относят к серой зоне.
11:48Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – РоговУстановлен огневой контроль над путями снабжения ВСУ в поселке Великая Новосёлка в западной части ДНР. Об этом 27 ноября РИА "Новости" сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Несколько новостей в среду пришло и из Торецка (Дзержинска). Сначала командир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат пожаловался, что "люди исчезают во время ротации", и всего за десять дней таким образом ВСУ лишились в городе 500 военных.
13:12"За десять дней минус 500 человек": вэсэушник пожаловался на "исчезновение" побратимов в ТорецкеКомандир роты беспилотников ВСУ Андрей Онистрат рассказал в эфире украинского неправительственного фонда Dignitas, что "люди исчезают во время ротации", и всего за десять дней таким образом ВСУ лишились в Торецке 500 военных
Потом глава ДНР Денис Пушилин добавил, что помимо российской Армии вэсэушникам в Торецке приходится бояться еще и своих. Причина - отступая, украинские подразделения предпочитают не эвакуировать побратимов, а хоронить их вместе с их бывшими укреплениями в жилых домах.
"Мы видим, что они (ВСУ. - Ред.) в данном населенном пункте цепляются за каждый дом, причем стало характерно - уничтожают вместе со своими, если видят, что не могут удержать какую-то высотку", - рассказал Пушилин.
12:56"Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в ТорецкеПонимая, что не могут удержать позиции, украинские силы уничтожают здания вместе со своими военнослужащими в Торецке (Дзержинске) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября в эфире канала "Соловьев Live" заявил глава региона Денис Пушилин
Энергетика Украины фактически переходит в руки иностранных кураторов
Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:
- —бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод;
- —бывший государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен;
- —бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски, который уже являлся членом набсовета "Укрэнерго";
- —председатель совета директоров финской компании Skarta Energy Ян Монтелл.
Примечательно, что буквально пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.
16:19Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинскойКабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Все кандидаты оказались иностранцами. Об этом 27 ноября сообщил украинский телеграм-канал "Страна"