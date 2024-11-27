https://ukraina.ru/20241127/1059253633.html

Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской

Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской - 27.11.2024 Украина.ру

Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской

Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Все кандидаты оказались иностранцами. Об этом 27 ноября сообщил украинский телеграм-канал "Страна"

2024-11-27T16:19

2024-11-27T16:19

2024-11-27T16:19

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За энергетикой на Украине теперь следят независимые иностранцы: СМИ опубликовали кто именноИсточник опубликовал список тех, кто войдет в набсовет:В начале сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что главу набсовета "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого освободили от должности директора. После этого часть независимых членов компании ушла в отставку, выразив несогласие с увольнением шефа.Подробнее об украинских проблемах с энергетикой — в материале Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против АхметоваПару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.На днях уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику.Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Ранее в новостях: "Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране

https://ukraina.ru/20241111/1058808689.html

https://ukraina.ru/20241125/1059180065.html

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новости, украина, укрэнерго, кабинет министров, верховная рада, энергетика, энергосистема украины, энергоресурсы