Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской - 27.11.2024 Украина.ру
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Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской
Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской - 27.11.2024 Украина.ру
Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской
Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Все кандидаты оказались иностранцами. Об этом 27 ноября сообщил украинский телеграм-канал "Страна"
2024-11-27T16:19
2024-11-27T16:19
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За энергетикой на Украине теперь следят независимые иностранцы: СМИ опубликовали кто именноИсточник опубликовал список тех, кто войдет в набсовет:В начале сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что главу набсовета "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого освободили от должности директора. После этого часть независимых членов компании ушла в отставку, выразив несогласие с увольнением шефа.Подробнее об украинских проблемах с энергетикой — в материале Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против АхметоваПару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.На днях уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику.Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Ранее в новостях: "Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране
https://ukraina.ru/20241111/1058808689.html
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новости, украина, укрэнерго, кабинет министров, верховная рада, энергетика, энергосистема украины, энергоресурсы
Новости, Украина, Укрэнерго, Кабинет министров, Верховная Рада, энергетика, Энергосистема Украины, энергоресурсы

Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинской

16:19 27.11.2024
 
© pika.net.ua
© pika.net.ua
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Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Все кандидаты оказались иностранцами. Об этом 27 ноября сообщил украинский телеграм-канал "Страна"
За энергетикой на Украине теперь следят независимые иностранцы: СМИ опубликовали кто именно
Источник опубликовал список тех, кто войдет в набсовет:
  • бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод;
  • бывший государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен;
  • бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски, который уже являлся членом набсовета "Укрэнерго";
  • председатель совета директоров финской компании Skarta Energy Ян Монтелл.
В начале сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что главу набсовета "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого освободили от должности директора. После этого часть независимых членов компании ушла в отставку, выразив несогласие с увольнением шефа.
Подробнее об украинских проблемах с энергетикой — в материале Экономика Украины и война: досрочные репарации, отопительный сезон без отопления и ЕБРР против Ахметова
Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 15:45
Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет
На днях уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику.
Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.
Илон Маск
25 ноября, 12:26
"Проведи аудит": киевская журналистка попросила Илона Маска проверить карманы украинской элитыУехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику. Свое обращение к предпринимателю она опубликовала 25 ноября в соцсети Х
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.
Ранее в новостях: "Укрэнерго" предупредило граждан об отключениях света по всей стране
 
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