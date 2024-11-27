Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара - 27.11.2024 Украина.ру
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Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара - 27.11.2024 Украина.ру
Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
Возвращение российских детей с Украины состоялось благодаря посредничеству Катара, у которого хорошие отношения и Москвой, и с Киевом. Об этом 27 ноября заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
2024-11-27T18:01
2024-11-27T18:01
новости
катар
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россия
всу
дети
мирные жители
обмен
дипломатия
дипломатические отношения
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На родину с Украины при посредничестве Катара вернулись шесть детей. Двое из них вместе с родителями приняли участие в мероприятии, организованным катарским посольством.Посол Катара выступил на мероприятии и заверил: Доха продолжит содействовать воссоединению детей с родителями как в России, так и на Украине.Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани отметил также, что Катар уделяет очень большое внимание гуманитарным проектам.Накануне сообщалось о нахождении российских граждан на оккупированной украинскими войсками территории Курской области. Подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Также о торговле людьми говорилось в публикации автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты
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новости, катар, украина, россия, всу, дети, мирные жители, обмен, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, плен
Новости, Катар, Украина, Россия, ВСУ, дети, мирные жители, обмен, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, плен

Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара

18:01 27.11.2024
 
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкГорода мира. Доха
Города мира. Доха - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж
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Возвращение российских детей с Украины состоялось благодаря посредничеству Катара, у которого хорошие отношения и Москвой, и с Киевом. Об этом 27 ноября заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
На родину с Украины при посредничестве Катара вернулись шесть детей. Двое из них вместе с родителями приняли участие в мероприятии, организованным катарским посольством.
Посол Катара выступил на мероприятии и заверил: Доха продолжит содействовать воссоединению детей с родителями как в России, так и на Украине.
Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани отметил также, что Катар уделяет очень большое внимание гуманитарным проектам.
Накануне сообщалось о нахождении российских граждан на оккупированной украинскими войсками территории Курской области. Подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
Также о торговле людьми говорилось в публикации автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты
 
НовостиКатарУкраинаРоссияВСУдетимирные жителиобмендипломатиядипломатические отношениядипломатыплен
 
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