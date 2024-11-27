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Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара - 27.11.2024 Украина.ру
Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
Возвращение российских детей с Украины состоялось благодаря посредничеству Катара, у которого хорошие отношения и Москвой, и с Киевом. Об этом 27 ноября заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
2024-11-27T18:01
2024-11-27T18:01
2024-11-27T18:01
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мирные жители
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дипломатия
дипломатические отношения
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На родину с Украины при посредничестве Катара вернулись шесть детей. Двое из них вместе с родителями приняли участие в мероприятии, организованным катарским посольством.Посол Катара выступил на мероприятии и заверил: Доха продолжит содействовать воссоединению детей с родителями как в России, так и на Украине.Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани отметил также, что Катар уделяет очень большое внимание гуманитарным проектам.Накануне сообщалось о нахождении российских граждан на оккупированной украинскими войсками территории Курской области. Подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Также о торговле людьми говорилось в публикации автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, катар, украина, россия, всу, дети, мирные жители, обмен, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, плен
Новости, Катар, Украина, Россия, ВСУ, дети, мирные жители, обмен, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, плен
Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара
Возвращение российских детей с Украины состоялось благодаря посредничеству Катара, у которого хорошие отношения и Москвой, и с Киевом. Об этом 27 ноября заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.