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Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара

Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара - 27.11.2024 Украина.ру

Российские дети вернулись с Украины при посредничестве Катара

Возвращение российских детей с Украины состоялось благодаря посредничеству Катара, у которого хорошие отношения и Москвой, и с Киевом. Об этом 27 ноября заявил посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

2024-11-27T18:01

2024-11-27T18:01

2024-11-27T18:01

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На родину с Украины при посредничестве Катара вернулись шесть детей. Двое из них вместе с родителями приняли участие в мероприятии, организованным катарским посольством.Посол Катара выступил на мероприятии и заверил: Доха продолжит содействовать воссоединению детей с родителями как в России, так и на Украине.Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани отметил также, что Катар уделяет очень большое внимание гуманитарным проектам.Накануне сообщалось о нахождении российских граждан на оккупированной украинскими войсками территории Курской области. Подробности в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Также о торговле людьми говорилось в публикации автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты

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новости, катар, украина, россия, всу, дети, мирные жители, обмен, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, плен