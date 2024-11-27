Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения - 27.11.2024 Украина.ру
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Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения
Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения - 27.11.2024 Украина.ру
Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения
Численность населения Мариуполя почти достигла довоенного уровня. Помимо возвращения жителей города, в него потянулись отдыхающие. Об этом 27 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2024-11-27T16:02
2024-11-27T16:02
новости
мариуполь
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
население
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Он добавил, что Мариуполь стал намного чище, там больше нет загрязнения от предприятий комплекса "Азовстали", и природа восстанавливается очень быстрыми темпами, рассказал глава региона.На той неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что спрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение."На новых территориях России сложилась парадоксальная ситуация — все дома, которые начинают строить, скупают на фундаментах. Сейчас просто не хватает предложений. Мы всеми силами пытаемся развить в новых регионах РФ жилищное строительство, потому что видим огромный спрос", — рассказал Хуснуллин.Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 30% жителей Мариуполя, которые оттуда уехали в 2022, вернулись в город.Подробнее об этом — в материале Зеленский разрешает однополые браки. Жители возвращаются в Мариуполь. Кого больше всего читают в России
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новости, мариуполь, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, население
Новости, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, население

Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения

16:02 27.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев
- РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Численность населения Мариуполя почти достигла довоенного уровня. Помимо возвращения жителей города, в него потянулись отдыхающие. Об этом 27 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
"Цифра [жителей города] уже близка к довоенной. Понятное дело, это не все жители Мариуполя, потому что сейчас вижу тенденцию, что многие перебираются сюда", — сказал Пушилин.
Он добавил, что Мариуполь стал намного чище, там больше нет загрязнения от предприятий комплекса "Азовстали", и природа восстанавливается очень быстрыми темпами, рассказал глава региона.
На той неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что спрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение.
"На новых территориях России сложилась парадоксальная ситуация — все дома, которые начинают строить, скупают на фундаментах. Сейчас просто не хватает предложений. Мы всеми силами пытаемся развить в новых регионах РФ жилищное строительство, потому что видим огромный спрос", — рассказал Хуснуллин.
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
20 ноября, 12:56
В новых регионах России спрос на ипотеку "взлетел выше небес" —ХуснуллинСпрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение. Об этом 20 ноября в рамках правительственного часа в Совфеде заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА "Новости"
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 30% жителей Мариуполя, которые оттуда уехали в 2022, вернулись в город.
Подробнее об этом — в материале Зеленский разрешает однополые браки. Жители возвращаются в Мариуполь. Кого больше всего читают в России
 
НовостиМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Зеленскийнаселение
 
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