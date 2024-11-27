https://ukraina.ru/20241127/1059249414.html

Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения

Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения - 27.11.2024 Украина.ру

Пушилин рассказал, что помогло Мариуполю достигнуть довоенного уровня населения

Численность населения Мариуполя почти достигла довоенного уровня. Помимо возвращения жителей города, в него потянулись отдыхающие. Об этом 27 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2024-11-27T16:02

2024-11-27T16:02

2024-11-27T16:02

новости

мариуполь

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

население

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Он добавил, что Мариуполь стал намного чище, там больше нет загрязнения от предприятий комплекса "Азовстали", и природа восстанавливается очень быстрыми темпами, рассказал глава региона.На той неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что спрос на жилье в рамках программы льготной ипотеки под 2% в новых регионах России превышает предложение."На новых территориях России сложилась парадоксальная ситуация — все дома, которые начинают строить, скупают на фундаментах. Сейчас просто не хватает предложений. Мы всеми силами пытаемся развить в новых регионах РФ жилищное строительство, потому что видим огромный спрос", — рассказал Хуснуллин.Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 30% жителей Мариуполя, которые оттуда уехали в 2022, вернулись в город.Подробнее об этом — в материале Зеленский разрешает однополые браки. Жители возвращаются в Мариуполь. Кого больше всего читают в России

https://ukraina.ru/20241120/1059062962.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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новости, мариуполь, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, население