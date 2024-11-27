Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете - 27.11.2024 Украина.ру
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Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете
Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете - 27.11.2024 Украина.ру
Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете
Налаживание учебного процесса в высшем учебном заведении с преподаванием по российским стандартам на русском языке признано украинскими силовиками уголовным преступлением. Об этом 27 ноября сообщила Нацполиция Украины.
2024-11-27T15:39
2024-11-27T15:39
новости
украина
киев
херсон
армен гаспарян
нацполиция
сбу
репрессии
бывший ссср
вуз
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"Фигуранткой оказалась жительница областного центра, имеющая ученую степень доктора психологических наук", - сказано в сообщении о новом уголовном деле.Там также отмечено, что после бегства украинских силовиков и чиновников из Херсона осенью 2022 года фигурантка добровольно согласилась возглавить одну из учебных кафедр в бывшем херсонском госуниверситете. В должности исполняющей обязанности завкафедрой прикладной психологии факультета психологии Херсонского государственного педагогического университета. Там она внедряла стандарты образования Российской Федерации. В Киеве сочли такую деятельность опасным уголовным преступлением. К обоснованию "подозрения" работницы высшего учебного заведения были подключены значительные силы и средства украинских спецслужб. "В причастности к совершению преступления против основ национальной безопасности Украины 62-летнюю херсонку разоблачила совместная рабочая группа из полицейских управления стратегических расследований и работников областного управления СБУ. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями, в том числе с использованием возможностей аналитиков областного главка полиции, стражи порядка собрали доказательства антиукраинской деятельности херсонки", - поведали украинские полицейские.Из их сообщения следует, что доктору наук поставлено в вину составление графиков обучения, формирование учебных планов и групп, определение часов лекционных и практических занятий студентов в соответствии с российскими учебными стандартами.Там также обращено внимание на переезд университета в Скадовск из-за манёвра российской армии в ходе СВО. Фигурантка продолжила там свою деятельность уже в должности завкафедрой прикладной психологии факультета психологии федерального Херсонского государственного педагогического университета.Кроме того, в вину доктору наук – работнику вуза поставлено участие в ряде научно-практических конференций и научных съездов с участием представителей российских вузов. Сотруднице херсонского вуза угрожают тремя годами лишения свободы.Ранее в новостях: СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизмАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме" Также на это тему интервью Армен Гаспарян: Абсолютно удивительный феномен украинского национализма, где власти плевать на свой народ
украина
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херсон
бывший ссср
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новости, украина, киев, херсон, армен гаспарян, нацполиция, сбу, репрессии, бывший ссср, вуз, херсонская область, сво
Новости, Украина, Киев, Херсон, Армен Гаспарян, Нацполиция, СБУ, репрессии, бывший СССР, вуз, Херсонская область, СВО

Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете

15:39 27.11.2024
 
© npu.gov.ua
© npu.gov.ua
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Налаживание учебного процесса в высшем учебном заведении с преподаванием по российским стандартам на русском языке признано украинскими силовиками уголовным преступлением. Об этом 27 ноября сообщила Нацполиция Украины.
"Фигуранткой оказалась жительница областного центра, имеющая ученую степень доктора психологических наук", - сказано в сообщении о новом уголовном деле.
Там также отмечено, что после бегства украинских силовиков и чиновников из Херсона осенью 2022 года фигурантка добровольно согласилась возглавить одну из учебных кафедр в бывшем херсонском госуниверситете. В должности исполняющей обязанности завкафедрой прикладной психологии факультета психологии Херсонского государственного педагогического университета. Там она внедряла стандарты образования Российской Федерации.
В Киеве сочли такую деятельность опасным уголовным преступлением. К обоснованию "подозрения" работницы высшего учебного заведения были подключены значительные силы и средства украинских спецслужб.
"В причастности к совершению преступления против основ национальной безопасности Украины 62-летнюю херсонку разоблачила совместная рабочая группа из полицейских управления стратегических расследований и работников областного управления СБУ. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями, в том числе с использованием возможностей аналитиков областного главка полиции, стражи порядка собрали доказательства антиукраинской деятельности херсонки", - поведали украинские полицейские.
Из их сообщения следует, что доктору наук поставлено в вину составление графиков обучения, формирование учебных планов и групп, определение часов лекционных и практических занятий студентов в соответствии с российскими учебными стандартами.
"Также она лично преподавала студентам учебные дисциплины на русском языке", - отмечено в сообщении Нацполиции Украины.
Там также обращено внимание на переезд университета в Скадовск из-за манёвра российской армии в ходе СВО. Фигурантка продолжила там свою деятельность уже в должности завкафедрой прикладной психологии факультета психологии федерального Херсонского государственного педагогического университета.
Кроме того, в вину доктору наук – работнику вуза поставлено участие в ряде научно-практических конференций и научных съездов с участием представителей российских вузов. Сотруднице херсонского вуза угрожают тремя годами лишения свободы.
Ранее в новостях: СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме"
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