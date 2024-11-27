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Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете

Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете - 27.11.2024 Украина.ру

Украинская полиция обвинила доктора наук в "антиукраинской деятельности" - преподавании в университете

Налаживание учебного процесса в высшем учебном заведении с преподаванием по российским стандартам на русском языке признано украинскими силовиками уголовным преступлением. Об этом 27 ноября сообщила Нацполиция Украины.

2024-11-27T15:39

2024-11-27T15:39

2024-11-27T15:39

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"Фигуранткой оказалась жительница областного центра, имеющая ученую степень доктора психологических наук", - сказано в сообщении о новом уголовном деле.Там также отмечено, что после бегства украинских силовиков и чиновников из Херсона осенью 2022 года фигурантка добровольно согласилась возглавить одну из учебных кафедр в бывшем херсонском госуниверситете. В должности исполняющей обязанности завкафедрой прикладной психологии факультета психологии Херсонского государственного педагогического университета. Там она внедряла стандарты образования Российской Федерации. В Киеве сочли такую деятельность опасным уголовным преступлением. К обоснованию "подозрения" работницы высшего учебного заведения были подключены значительные силы и средства украинских спецслужб. "В причастности к совершению преступления против основ национальной безопасности Украины 62-летнюю херсонку разоблачила совместная рабочая группа из полицейских управления стратегических расследований и работников областного управления СБУ. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями, в том числе с использованием возможностей аналитиков областного главка полиции, стражи порядка собрали доказательства антиукраинской деятельности херсонки", - поведали украинские полицейские.Из их сообщения следует, что доктору наук поставлено в вину составление графиков обучения, формирование учебных планов и групп, определение часов лекционных и практических занятий студентов в соответствии с российскими учебными стандартами.Там также обращено внимание на переезд университета в Скадовск из-за манёвра российской армии в ходе СВО. Фигурантка продолжила там свою деятельность уже в должности завкафедрой прикладной психологии факультета психологии федерального Херсонского государственного педагогического университета.Кроме того, в вину доктору наук – работнику вуза поставлено участие в ряде научно-практических конференций и научных съездов с участием представителей российских вузов. Сотруднице херсонского вуза угрожают тремя годами лишения свободы.Ранее в новостях: СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизмАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме" Также на это тему интервью Армен Гаспарян: Абсолютно удивительный феномен украинского национализма, где власти плевать на свой народ

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новости, украина, киев, херсон, армен гаспарян, нацполиция, сбу, репрессии, бывший ссср, вуз, херсонская область, сво