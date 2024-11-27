Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен
© скриншот видео Sputnik
© скриншот видео Sputnik
Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай в результате обстрела Ливана со стороны Израиля получил осколочные ранения ног. Об этом 27 ноября сообщило агентство РИА Новости
"Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай в Ливане получил осколочные ранения ног при обстреле со стороны израильской армии", — говорится в публикации.
Буквально пару недель назад — 2 ноября — отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден решением 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, чтобы придать особое международное звучание этой важной проблеме.
"Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", — констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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