Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен

«Правду очень немногие любят...» Семь лет назад в Донбассе погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин

Семь лет прошло с того трагического дня, когда под Луганском при исполнении служебного долга погибли журналисты ВГТРК — корреспондент «Вестей» Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин