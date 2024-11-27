Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен - 27.11.2024 Украина.ру
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Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен
Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен - 27.11.2024 Украина.ру
Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен
Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай в результате обстрела Ливана со стороны Израиля получил осколочные ранения ног. Об этом 27 ноября сообщило агентство РИА Новости
2024-11-27T15:07
2024-11-27T15:07
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Буквально пару недель назад — 2 ноября — отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден решением 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, чтобы придать особое международное звучание этой важной проблеме."Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", — констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук боевиков киевского режима погибли также Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и Дарья Дугина.Некоторым журналистам повезло вернуться с редакционного задания даже несмотря на прицельные атаки ВСУ. Одна из самых ярких таких историй произошла с военкором Евгением Поддубным, машина которого была атакована в Курской области в начале августа.Другие темы: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
https://ukraina.ru/20240713/1056236634.html
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новости, ливан, россия, израиль, вооруженные силы украины, оон, sputnik, журналист, военкор, корреспонденты, обстрелы
Новости, Ливан, Россия, Израиль, Вооруженные силы Украины, ООН, Sputnik, журналист, военкор, корреспонденты, обстрелы

Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен

15:07 27.11.2024
 
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Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай в результате обстрела Ливана со стороны Израиля получил осколочные ранения ног. Об этом 27 ноября сообщило агентство РИА Новости
"Корреспондент Sputnik Абделькадер Аль-Бай в Ливане получил осколочные ранения ног при обстреле со стороны израильской армии", — говорится в публикации.
Буквально пару недель назад — 2 ноября — отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он был учрежден решением 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, чтобы придать особое международное звучание этой важной проблеме.
"Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", — констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО
13 июля, 10:58
"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Ростислава ЖуравлеваМеждународная медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ им. Ломоносова, Высшей школой экономики (ВШЭ) и Российским экономическим университетом им. Плеханова учредят стипендию имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении долга в зоне СВО, об этом рассказали в пресс-службе агентства
Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук боевиков киевского режима погибли также Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и Дарья Дугина.
Цветы у здания ВГТРК в память о погибших журналистах - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня 2021, 16:01
«Правду очень немногие любят...» Семь лет назад в Донбассе погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон ВолошинСемь лет прошло с того трагического дня, когда под Луганском при исполнении служебного долга погибли журналисты ВГТРК — корреспондент «Вестей» Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин
Некоторым журналистам повезло вернуться с редакционного задания даже несмотря на прицельные атаки ВСУ. Одна из самых ярких таких историй произошла с военкором Евгением Поддубным, машина которого была атакована в Курской области в начале августа.
Поддубный - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
30 сентября, 15:51
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чудом выжившему при атаке украинской армии в Курской области, присвоено звание Героя России. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент страны Владимир Путин
Другие темы: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке
 
НовостиЛиванРоссияИзраильВооруженные силы УкраиныООНSputnikжурналиствоенкоркорреспондентыобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
15:35Байдену нужна титульная победа. Израиль пошёл на уступки
15:07Израильская армия атаковала Ливан: корреспондент Sputnik ранен
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