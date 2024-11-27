Хоронить станет еще дороже: Верховная Рада планирует обогатить ритуальный бизнес
© REUTERS
© REUTERS
Партия "Слуги народа" внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к взлету цен на ритуальные услуги. Об этом 27 ноября написал украинский телеграм-канал "Страна"
Как утверждает источник, законопроект предполагает отмену льготной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг и введение НДС.
"Также он (законопроект. - Ред.) позволит частным компаниям начать работу в сфере захоронения, что даст возможность кладбищам, крематориям и колумбариям работать на коммерческой основе. Таким образом, эту сферу хотят сделать конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций", — говорится в посте телеграм-канала.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что площади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами и уже угрожают соседним европейским государствам.
5 ноября, 10:44На Западе испугались страшных последствий роста кладбищ на УкраинеПлощади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами. Такое заявление в своих соцсетях сделал ирландский журналист Чей Боуз
В прошлом месяце на Украине завирусился рекламный ролик фирмы, предоставляющей ритуальные услуги. В основном репостят его с комментарием, что благодаря Владимиру Зеленскому теперь это самый успешный сегмент экономики в стране.
"Это гробы, это свечки, это платки и рушники, это кресты, это памятники, это венки. Все там будем. Пока!" — говорят в рекламе две женщины, показывая, что у них можно купить.
Параллельно всплыла информация о том, что Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.
26 сентября, 10:31Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИВладимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические, похоронные и даже помощь в надевании кимоно. Об этом 26 сентября написало агентство РИА Новости
По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО перевалили за 900 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Как следствие, одной из самых доходных сфер на Украине стал ритуальный бизнес.
Подробнее о потерях ВСУ читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.