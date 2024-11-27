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Хоронить станет еще дороже: Верховная Рада планирует обогатить ритуальный бизнес

Хоронить станет еще дороже: Верховная Рада планирует обогатить ритуальный бизнес - 27.11.2024 Украина.ру

Хоронить станет еще дороже: Верховная Рада планирует обогатить ритуальный бизнес

Партия "Слуги народа" внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к взлету цен на ритуальные услуги. Об этом 27 ноября написал украинский телеграм-канал "Страна"

2024-11-27T16:10

2024-11-27T16:10

2024-11-27T16:10

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Как утверждает источник, законопроект предполагает отмену льготной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг и введение НДС.Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что площади украинских кладбищ увеличились в 12 раз, и это крайне критично для экологии региона, так как грунтовые воды активно загрязняются появившимися в результате разложения веществами и уже угрожают соседним европейским государствам.В прошлом месяце на Украине завирусился рекламный ролик фирмы, предоставляющей ритуальные услуги. В основном репостят его с комментарием, что благодаря Владимиру Зеленскому теперь это самый успешный сегмент экономики в стране."Это гробы, это свечки, это платки и рушники, это кресты, это памятники, это венки. Все там будем. Пока!" — говорят в рекламе две женщины, показывая, что у них можно купить."Все там будем": украинцев шокировала ритуальная рекламаПараллельно всплыла информация о том, что Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО перевалили за 900 тысяч, не считая смертей от небоевых потерь и других причин смертности в стране. Как следствие, одной из самых доходных сфер на Украине стал ритуальный бизнес.Подробнее о потерях ВСУ читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО.

https://ukraina.ru/20241105/1058630683.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, смертность, смерть, потери всу