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"Сигнал очень четкий и очевидный": МИД России верит в переговоры по Украине и напоминает про "Орешник"

"Сигнал очень четкий и очевидный": МИД России верит в переговоры по Украине и напоминает про "Орешник" - 27.11.2024 Украина.ру

"Сигнал очень четкий и очевидный": МИД России верит в переговоры по Украине и напоминает про "Орешник"

Россия продемонстрировала ракетный комплекс "Орешник" в условиях, когда Запад не желает её слышать и обсуждать украинскую проблему. Об этом 27 ноября заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

2024-11-27T16:28

2024-11-27T16:28

2024-11-27T16:28

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Российский дипломат обратил внимание на актуальность мирных путей урегулирования конфликта западных столиц с Москвой. По его словам, применение баллистической ракеты "Орешник" в ходе СВО является ясным сигналом Владимира Путина в условиях, когда Запад не желает слышать аргументы России.При этом он отметил, что наступило время более сильных средств для того, чтобы точку зрения России восприняли на Западе. Москва ясно сигнализировала об этом и в обращении российского лидера 21 ноября, и в применении в тот же день новейшего ракетного комплекса "Орешник", сказал дипломат."Ядерная держава не может быть побеждена, - подчеркнул Рябков. – У нас есть достаточно инструментов для того, чтобы ответить на эту раскручиваемую спираль конфронтации военными средствами".Замглавы российской дипломатии также отметил, что запуском баллистической ракеты "Орешник" – это таже четкий сигнал всем, кто снабжает нынешнее руководство Украины оружием, поощряет его в военных авантюрах.Он также констатировал вовлечённость в конфликт на Украине всех, кто так или иначе в условиях СВО поддерживает Киев."Приблизился момент, когда не может быть другого способа, кроме как признать, что США, НАТО и другие, кто играют в эту игру на стороне Киева, и Запад - они стали полноценными участниками этого конфликта", - сказал замглавы МИД РФ.Он также указал на опасность эскалации конфликта, которая исходит из Вашингтона от администрации уходящего президента США Джозефа Байдена."Прежде всего, уходящая администрация США должна прекратить раскручивать эту спираль эскалации. Они просто должны это сделать, - предупредил Рябков. - Иначе это будет слишком опасно для всех, включая США".Ранее на эту тему: Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинТакже на эту тему: Матвиенко рассказала о реакции вашингтонского режима Байдена на послание Путина

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новости, россия, запад, киев, владимир путин, сергей рябков, джо байден, нато, rt, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия, публичная дипломатия, переговоры, "орешник"