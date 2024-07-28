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Украина зовёт Моди, трагедия в Мали. Главное на Украине на утро 28 июля

Украина зовёт Моди, трагедия в Мали. Главное на Украине на утро 28 июля - 28.07.2024 Украина.ру

Украина зовёт Моди, трагедия в Мали. Главное на Украине на утро 28 июля

Индийские СМИ сообщили о готовящемся визите индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украине. В результате боевых действий в Мали погибло несколько десятков бойцов ЧВК "Вагнер", источники сообщают, что помощь террористам могли оказывать украинские спецназовцы

2024-07-28T10:00

2024-07-28T10:00

2024-07-28T10:00

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Как сообщила газета Indian Express, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди может состояться на День независимости Украины, который отмечается 24 августа.По данным издания визит продлится несколько часов. При этом из соображений безопасности он может быть необъявленным,: о нём станет известно уже после того, как Моди прибудет в Киев.Кроме того, источники Indian Express сообщили, что "решение об уровне визита все еще не принято". Таким образом, есть вероятность, что в Киев поедет не Моди, а глава индийского министерство иностранных дел Субраманьям Джайшанкар или советник по национальной безопасности Аджит Довал.Ранее новостной канал WION со ссылкой на дипломатические источники проинформировал о готовящемся визите Моди на Украину, который может состояться в третью неделю августа. Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Моди и пригласил его посетить с визитом Украину. После этого Зеленский и Моди встретились на полях саммита Группы семи в Италии.В июле глава МИД Индии Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Довал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели переговоры по телефону.Ранее, 8-9 июля премьер-министр Индии находился с визитом в России. Это был первый его визит в РФ за пять лет. 9 июля в Большом Кремлёвском дворце с Моди провёл переговоры президент России Владимир Путин. Проходили переговоры в узком составе.Примечательно, что перед переговорами Моди посетил павильон "Атом" на ВДНХ, посвящённый развитию отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и военных целях.В итоговом заявлении Путин и Моди договорились "развивать неделимую безопасность в Евразии". Кроме того, они подчеркнули "необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта".Также была поставлена новая цель по товарообороту между государствами – $100 млрд к 2030 году. Как заявил Путин, товарооборот России и Индии за первый квартал 2024 года увеличился на 20%."В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше — на 66%. За первый квартал текущего года прибавил еще на 20%",— отметил Путин.Как добавил президент России, между странами десятилетиями складывались хорошие дружеские отношения. По его словам, сегодня контакты между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства.Кроме того, Москва и Нью-Дели договорились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов для военной техники в Индии.Приоритетное внимание в ходе переговоров уделялось именно развитию торгово-экономических связей, отметил Путин.Президент России пригласил премьер-министра Индии на саммит БРИКС в Казани, который будет проходить в октябре 2024 года.Как позже сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, Моди принял приглашение. Индийский премьер в свою очередь ждёт Путина в гости в 2025 году.Моди также выразил соболезнования Путин по поводу терактов в Москве и в Дагестане, указав, что и его страна — Индия "в течение последних 40–50 лет терпит терроризм"."Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов", – отметил Моди.Он также заявил, что отношения стран будут углубляться и дальше. Моди подчеркнул, что "весь мир смотрит на это с большим интересом". Он также поблагодарил Путина за то, что благодаря партнерству с Россией индийские фермеры и граждане избежали трудностей в непростое время – речь шла о стабильных поставках топлива и удобрений.Вспомнил Моди и об Украине."Любой верящий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди, и особенно когда умирают ни в чем не повинные дети. Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим. Из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды", – отметил Моди.Он сообщил, что они с Путиным обсуждали, как "скорейшим образом установить мир".В конце официальной части визита Путин вручил Моди высший орден России – Святого апостола Андрея Первозванного. Указ об этом был подписан ещё 12 апреля 2019 года.Трагедия в МалиО произошедшем в Мали сообщил ряд телеграм-каналов."Колонна "вагнеровцев" попала в засаду туарегов в Мали (страна в Африке). По предварительным данным, погибли не менее 20 военнослужащих ЧВК "Вагнер" (ряд ресурсов утерждают, что погибших около пятидесяти), среди которых был и автор известного телеграм-канала Grey Zone. Медиаресурсы, связанные с "вагнеровцами", а также российские военкоры сообщили о потерях частной военной компании в Мали. Согласно их данным, во время проведения совместной операции с малийской армией колонна бойцов ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов. Подбиты несколько единиц техники, а также вертолет Ми-24, который пытался прикрыть российских бойцов. Не менее 20 вагнеровцев погибли, также туареги взяли в плен раненых (однако, ряд ресурсов сообщают, что раненых удалось впоследствии выкупить – эта информация подлежит проверке). По данным российских военкоров, во время боя погиб автор связанного с ЧВК "Вагнер" телеграм-канала Grey Zone с позывным "Пятисотый" (по уточненной информации его позывной — "Белый". ДШРГ "Русич" публикует имя автора — это Никита Федянин). Сообщения в канале Grey Zone не обновляются с 23-го июля", - указывалось, в частности, в сообщении телеграм-канала Baza.ДШРГ "Русич" в своём телеграм-канале опубликовала фотографию погибшего Федянина."Также, к сожалению, в бою погиб наш хороший друг, админ канала GREY ZONE (позывной "Белый"). Погиб достойно - с оружием в руках, как и положено воину", - подписала группа фотографию.Кроме того, бойцы "Русича" отметили, что случившееся — результат в том числе и кадровой политики."Что произошло в Мали является следствием того, что с командных должностей, несмотря на опыт, были убраны все умеющие воевать, но имеющие свое мнение командиры. А заменены были на людей удобных и без мнения. Произошедшие события были ожидаемы, и, как мы думаем, это только начало - подобная политика руководства компании, к сожалению, будет оборачиваться не успехом, но потерями", - указывалось в публикации в телеграм-канале ДШРГ.Кроме того, группа распространила заявление командира 13 штурмового отряда, известного под позывным "Русич". У него 4Ордена Мужества, 2 Медали за Отвагу, Орден "За Заслуги перед Отечеством IV степени."В настоящий момент на территории республики Мали в районе города Тин-Зауатин проводят операцию Малийские вооруженные силы при поддержке ЧВК Вагнера. Если быть конкретным, то поддерживал их 13-й штурмовой отряд, в котором, к сожалению, командовал я, но я в силу обстоятельств ушел из компании. Но там оставались ещё мои люди и дорабатывали контракт. В данный момент, по моим данным, там более 80 человек двухсотых в результате этой операции. Более 15 человек находятся в плену. Это что касаемо российских наших товарищей, военнослужащих, которые представляют интересы России. Я, командир 13-го штурмового отряда, связался с людьми из Африканского Корпуса и ССО, пытаюсь передать сообщение заместителю министра обороны. Прошу просто помощи у министерства обороны, у правительства нашей Родины в этом вопросе. В свою очередь я готов предоставить самого себя и всех тех людей, которые готовы будут пойти за мной абсолютно безвозмездно, дабы спасти пацанов. Я готов собрать всех людей, которые будут готовы безвозмездно без каких-либо страховых выплат полететь туда, я найму чартер и вместе с этими людьми полечу в Мали для того, чтобы выручить наших ребят", - заявил тот.Ориенталист Игорь Димитриев сообщил подробности боя."Проводили операцию в пустыне на севере страны. Обычно туареги уходили в Алжир и потом возвращались. В этот раз совместно с алжирцами туарегов заблокировали. Они упёрлись, сопротивление было сильнее обычного, отправили подкрепление, подключили авиацию. Но авиация не смогла работать из-за песчаной бури. И туареги смогли отрезать одну из колонн и атаковать. Уйти в таких случаях оттуда почти невозможно", - отметил Димитриев.Между тем, авторы телеграм-канала "Іній" - бывшие военнослужащие ВСУ, которые принимали участие в СВО, сообщили что в атаке террористов могли принимать участие и украинские военные."Вы реально верите что эти kebab-ы смогли в таком стиле подловить колонну вагнеров? Думаем что это видео для отвода глаз. А реальность несколько другая", - прокомментировали они одно из видео, выложенных туарегами.В другой заметке авторы намекнули на то, что украинских военных начинают использовать по всему миру как наёмников, в т.ч. и помогающих террористам."В XXI веке Украина ничего не дала миру, кроме ландскнехтов без родины и флага, ЕВПОЧЯ (если вы понимаете, о чём я — Ред.)", - указывалось в публикации.Ранее ГУР МОУ не раз сообщало о том, что украинские спецназовцы принимали участие в атаках на российских военных в Африке, в частности — в Судане.О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе"

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