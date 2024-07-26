ВСУ наступали с трех участков: полковник запаса объяснил, как ВС РФ выбили противника из Глубокого - 26.07.2024 Украина.ру
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ВСУ наступали с трех участков: полковник запаса объяснил, как ВС РФ выбили противника из Глубокого
ВСУ наступали с трех участков: полковник запаса объяснил, как ВС РФ выбили противника из Глубокого - 26.07.2024 Украина.ру
ВСУ наступали с трех участков: полковник запаса объяснил, как ВС РФ выбили противника из Глубокого
В Глубоком ВСУ наступали с трех участков. Там работала 92-я украинская бригада — довольно боеспособное соединение. Противник шел волнами — одна за другой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
2024-07-26T05:00
2024-07-26T05:00
новости
россия
харьков
геннадий алехин
всу
наступление
север
десант
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Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что за последние дни в районе села Глубокое на Харьковском направлении повторились события контрнаступа, когда ВСУ шли в бессмысленные лобовые атаки и несли большие потери. А сейчас ВС РФ окончательно удалось выбить врага из этого населенного пункта.Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал эксперт.В Глубоком ВСУ наступали с трех участков. Первый участок — узкая полоса между Травянским водохранилищем и лесом, где расположен дачно-коттеджный кластер, там можно проехать только на машине, отметил полковник запаса.Второй участок, где пытались наступать ВСУ — в сторону Терновой, где поле и автомобильная трасса "Харьков — Липцы", указал он.Оттуда ВСУ дважды пытались переправиться на наш берег сначала на весельных, а потом на моторных лодках. Первый раз ВСУ наступали ночью, второй раз — под утро. Но российские бойцы ждали их и вовремя засекли, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, действительно ли все страны Евросоюза настроены против "миротворческой миссии" лидера Венгрии - в интервью Вадима Трухачева: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, геннадий алехин, всу, наступление, север, десант, вс рф, сво
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, наступление, север, десант, ВС РФ, СВО

ВСУ наступали с трех участков: полковник запаса объяснил, как ВС РФ выбили противника из Глубокого

05:00 26.07.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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В Глубоком ВСУ наступали с трех участков. Там работала 92-я украинская бригада — довольно боеспособное соединение. Противник шел волнами — одна за другой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что за последние дни в районе села Глубокое на Харьковском направлении повторились события контрнаступа, когда ВСУ шли в бессмысленные лобовые атаки и несли большие потери. А сейчас ВС РФ окончательно удалось выбить врага из этого населенного пункта.
Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал эксперт.
В Глубоком ВСУ наступали с трех участков. Первый участок — узкая полоса между Травянским водохранилищем и лесом, где расположен дачно-коттеджный кластер, там можно проехать только на машине, отметил полковник запаса.
Второй участок, где пытались наступать ВСУ — в сторону Терновой, где поле и автомобильная трасса "Харьков — Липцы", указал он.
"Третий участок — попытка десанта с противоположного берега Травянского водохранилища в районе бывшей базы отдыха "Дубрава", принадлежавшей Танковому заводу имени Малышева", - сообщил Алехин.
Оттуда ВСУ дважды пытались переправиться на наш берег сначала на весельных, а потом на моторных лодках. Первый раз ВСУ наступали ночью, второй раз — под утро. Но российские бойцы ждали их и вовремя засекли, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
О том, действительно ли все страны Евросоюза настроены против "миротворческой миссии" лидера Венгрии - в интервью Вадима Трухачева: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины на сайте Украина.ру
Арчил Сихарулидзе интервью
Вчера, 05:05
Арчил Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУВ Грузии был период, когда военизированные части, считавшие себя правильными грузинами, бегали по городу с калашниковыми и расстреливали людей, которых считали недостойными. В 90-х это было движение "Мхедриони"
 
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