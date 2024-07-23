Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины - 23.07.2024 Украина.ру
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Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины
Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины - 23.07.2024 Украина.ру
Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины
Почему Евросоюз за войну, а не за мир с Россией? Лишат ли Венгрию председательства в Евросовете? Что изменилось на Западе в отношении Украины?
2024-07-23T18:38
2024-07-23T18:38
интервью
россия
украина
венгрия
виктор орбан
жозеп боррель
ес
нато
европарламент
переговоры
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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Виктор Орбан в начале июля посетил с необъявленными визитами Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Свои визиты премьер-министр Венгрии назвал "мирной миссией", надеясь на возможное посредничество Будапешта в переговорах между Россией и Украиной.В связи с этим Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД Евросоюза, которую планировали провести в Венгрии, переносится в Бельгию.— Вадим Вадимович, чего добиваются в Евросоюзе таким бойкотированием Орбана? Звучат даже высказывания, что нужно исключить Венгрию из ЕС...— Никто исключать Венгрию из Евросоюза не станет — об этом говорят отдельные личности, которые решения не принимают. Это будет плохим прецедентом. По сути тогда евробюрократы распишутся в том, что ошибочно приняли страну в объединение, а допустить факт ошибки у себя самих они не могут.Почему так оценили поездку Орбана? Потому что он нарушил бойкот Евросоюза в отношении России. Обратите внимание, ему не досталось за то, что он съездил в Китай — потому что там до него были европейские деятели.В частности, последним в Пекин ездил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — будущий генсек НАТО. До него там были с визитом Шольц, Макрон, Мелони и так далее. Туда можно, потому что Китай — крупнейший экономический торговый партнер ЕС.С Россией разговаривать нельзя, и точка. Ее нужно победить. Россия — это исключительный враг для Евросоюза, в котором царит военная дисциплина. Евробюрократы исходят из логики военного времени, и тот, кто нарушает дисциплину, естественно, подвергается в лучшем случае обструкции. Поэтому они так на Орбана и накинулись.И не только за это. За 12 лет список претензий ЕС к Венгрии накопился широкий. Но все-таки главное то, что Орбан не рвет связи с Россией, как это предписывают Евросоюз и НАТО.— То есть Западу не нужен мир с Россией?— Им нужно поражение России. Максимум, что они готовы сделать, это признать за Россией Крым и Донбасс. Все!— Агрессия Евросоюза продиктована страхом. Чего так боятся в Европе?— Первое. Посмотрите на размер европейских стран и сравните их с Россией. Веками этот страх был, и никуда он не ушел.Второй момент. Что проповедует Евросоюз, намного в большей степени, чем США? Общечеловеческие ценности, которые не имеют границ. А это значит, что они должны продвигаться дальше на восток или на юг. Россия мешает их продвижению — значит, ее нужно сломать.Третье. С их точки зрения, Россия — это единственная страна, которая полностью свернула с правильного пути демократии. Венгрия с него сошла частично. Турция тоже сошла частично — с нее и спрос другой как с мусульманской страны. А Россия, как они считают, развернулась на 180 градусов, и только за это ее уже необходимо наказать.Еще один момент. Обратите внимание, как они рассматривали Украину еще в мирное время. Она должна была стать для России, учитывая наше кровное родство, примером правильного европейского пути.То есть предполагалось демократизировать сначала Украину, потом Белоруссию, и далее, если получится, саму Россию. Задумка не удалась, поэтому перешли к плану Б: любым путем оторвать Украину и Белоруссию от России.— Что так насторожило ЕС именно в поездке Орбана?— Думаю, дело не в Орбане. Будь на его месте представитель любой другой страны, например, президент Кипра, реакция была бы такой же. Повторюсь, это нарушение дисциплины военного времени в ЕС. Ты пошел против системы — получай.Тем более, что параллельно, пока Орбан разъезжал по миру, у него образовалось третья по численности фракция в Европарламенте. Он сейчас фактически лидер третьей по величине общеевропейской партии. Половина раздражения по поводу Орбана связана еще и с этим.— Могут ли Венгрию лишить председательства е Евросовете?— Вряд ли само председательство заберут, но будут уменьшать значимость мероприятий, проводимых в Венгрии: то есть встречи по максимуму переносить в Брюссель и по минимуму ездить в Будапешт — как уже сделали. Для ЕС это опасный прецедент.— Действительно ли все страны ЕС негативно настроены против "миротворческой миссии" лидера Венгрии, как говорит Боррель?— Тут надо не по странам смотреть, а по политическим силам.В Европе по разным странам картина отличается. Почти в каждом государстве есть политические силы с разными мнениями и раскол между ними. Даже в Прибалтике.Ярчайший пример — это Чехия, где радикально настроенное к России правительство проиграло выборы в Европарламент. Раскол и в Венгрии есть — просто там оппозиция атлантическая.Можно сказать, что часть правых евроскептиков и левые евроскептики — одновременно и укроскептики (назовем их так). Либералы и "зеленые" и другая часть правых евроскептиков — наиболее воинствующие русофобы. Консерваторы и социал-демократы занимают некую середину с позицией помогать Украине, но не выпрыгивать из штанов.Укроскептиков примерно 20%. Но их не нужно путать с русофилами, которых в лучшем случае 5%. В Греции пророссийских граждан много, а в Швеции или Голландии их вообще нет. В Словакии русофилов больше, а в Польше почти нет.А на другом полюсе находится, как я упомянул, еще примерно четверть (около 5%) отмороженных людей, готовых если не воевать с Россией, то выпрыгнуть из штанов ради поддержки Украины. То есть отдать ей почти все. И 50% готовы дозированно поддерживать Украину. Вот вам расклад.— И все-таки, возможно, для Европы не все потеряно с точки зрения отношений с Россией?— Это история про стакан. То ли он на три четверти пуст, то ли на четверть полон.Получается, что большинство в Европе (то, что можно назвать "болотом") относится к России сдержанно-отрицательно и готово дозированно помогать Украине — не в ущерб себе и, естественно, без прямой отправки войск. Поэтому тешить себя иллюзиями, что европейцы относятся к нам более-менее хорошо, не стоит.Они к нам относятся плохо, просто в массе своей не исключительно плохо. Из хорошего — то, что воевать они не готовы с Россией. Экономика и демография в Европе не позволяет отправить, допустим, 500 тысяч человек на Украину непонятно за что воевать.Еще момент. За последние два года образ Украины в Европе значительно ухудшился. Но это почти не провело к улучшению образа России. Одно с другим прямо не связано. Просто у значительной части европейцев к плохому отношению к России добавилось плохое мнение об Украине.О том, почему истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.
https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html
https://ukraina.ru/20240723/1056418128.html
https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html
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Анна Черкасова
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, ес, нато, европарламент, переговоры, мир, война, владимир зеленский
Интервью, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, ЕС, НАТО, Европарламент, переговоры, мир, война, Владимир Зеленский

Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины

18:38 23.07.2024
 
© SputnikВадим Трухачев интервью
Вадим Трухачев интервью
© Sputnik
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почему Евросоюз за войну, а не за мир с Россией? Лишат ли Венгрию председательства в Евросовете? Что изменилось на Западе в отношении Украины?
На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Виктор Орбан в начале июля посетил с необъявленными визитами Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Свои визиты премьер-министр Венгрии назвал "мирной миссией", надеясь на возможное посредничество Будапешта в переговорах между Россией и Украиной.
В связи с этим Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД Евросоюза, которую планировали провести в Венгрии, переносится в Бельгию.
— Вадим Вадимович, чего добиваются в Евросоюзе таким бойкотированием Орбана? Звучат даже высказывания, что нужно исключить Венгрию из ЕС...
— Никто исключать Венгрию из Евросоюза не станет — об этом говорят отдельные личности, которые решения не принимают. Это будет плохим прецедентом. По сути тогда евробюрократы распишутся в том, что ошибочно приняли страну в объединение, а допустить факт ошибки у себя самих они не могут.
Почему так оценили поездку Орбана? Потому что он нарушил бойкот Евросоюза в отношении России. Обратите внимание, ему не досталось за то, что он съездил в Китай — потому что там до него были европейские деятели.
В частности, последним в Пекин ездил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — будущий генсек НАТО. До него там были с визитом Шольц, Макрон, Мелони и так далее. Туда можно, потому что Китай — крупнейший экономический торговый партнер ЕС.
С Россией разговаривать нельзя, и точка. Ее нужно победить. Россия — это исключительный враг для Евросоюза, в котором царит военная дисциплина. Евробюрократы исходят из логики военного времени, и тот, кто нарушает дисциплину, естественно, подвергается в лучшем случае обструкции. Поэтому они так на Орбана и накинулись.
И не только за это. За 12 лет список претензий ЕС к Венгрии накопился широкий. Но все-таки главное то, что Орбан не рвет связи с Россией, как это предписывают Евросоюз и НАТО.
— То есть Западу не нужен мир с Россией?
— Им нужно поражение России. Максимум, что они готовы сделать, это признать за Россией Крым и Донбасс. Все!
Вадим Трухачев интервью
6 марта 2023, 18:29
Вадим Трухачев: кто онПолитолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета
— Агрессия Евросоюза продиктована страхом. Чего так боятся в Европе?
— Первое. Посмотрите на размер европейских стран и сравните их с Россией. Веками этот страх был, и никуда он не ушел.
Второй момент. Что проповедует Евросоюз, намного в большей степени, чем США? Общечеловеческие ценности, которые не имеют границ. А это значит, что они должны продвигаться дальше на восток или на юг. Россия мешает их продвижению — значит, ее нужно сломать.
Третье. С их точки зрения, Россия — это единственная страна, которая полностью свернула с правильного пути демократии. Венгрия с него сошла частично. Турция тоже сошла частично — с нее и спрос другой как с мусульманской страны. А Россия, как они считают, развернулась на 180 градусов, и только за это ее уже необходимо наказать.
Еще один момент. Обратите внимание, как они рассматривали Украину еще в мирное время. Она должна была стать для России, учитывая наше кровное родство, примером правильного европейского пути.
То есть предполагалось демократизировать сначала Украину, потом Белоруссию, и далее, если получится, саму Россию. Задумка не удалась, поэтому перешли к плану Б: любым путем оторвать Украину и Белоруссию от России.
— Что так насторожило ЕС именно в поездке Орбана?
— Думаю, дело не в Орбане. Будь на его месте представитель любой другой страны, например, президент Кипра, реакция была бы такой же. Повторюсь, это нарушение дисциплины военного времени в ЕС. Ты пошел против системы — получай.
Тем более, что параллельно, пока Орбан разъезжал по миру, у него образовалось третья по численности фракция в Европарламенте. Он сейчас фактически лидер третьей по величине общеевропейской партии. Половина раздражения по поводу Орбана связана еще и с этим.
— Могут ли Венгрию лишить председательства е Евросовете?
— Вряд ли само председательство заберут, но будут уменьшать значимость мероприятий, проводимых в Венгрии: то есть встречи по максимуму переносить в Брюссель и по минимуму ездить в Будапешт — как уже сделали. Для ЕС это опасный прецедент.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
10:48
"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву Мирные инициативы по украинскому конфликту венгерского премьер-министра Виктора Орбана вызвали негативную реакцию со стороны Евросоюза, а в качестве "символического сигнала" было принято решение лишить Будапешт права проводить встречу глав МИД и Министерств обороны стран ЕС. Об этом пишет издание Independent
— Действительно ли все страны ЕС негативно настроены против "миротворческой миссии" лидера Венгрии, как говорит Боррель?
— Тут надо не по странам смотреть, а по политическим силам.
В Европе по разным странам картина отличается. Почти в каждом государстве есть политические силы с разными мнениями и раскол между ними. Даже в Прибалтике.
Ярчайший пример — это Чехия, где радикально настроенное к России правительство проиграло выборы в Европарламент. Раскол и в Венгрии есть — просто там оппозиция атлантическая.
Можно сказать, что часть правых евроскептиков и левые евроскептики — одновременно и укроскептики (назовем их так). Либералы и "зеленые" и другая часть правых евроскептиков — наиболее воинствующие русофобы. Консерваторы и социал-демократы занимают некую середину с позицией помогать Украине, но не выпрыгивать из штанов.
Укроскептиков примерно 20%. Но их не нужно путать с русофилами, которых в лучшем случае 5%. В Греции пророссийских граждан много, а в Швеции или Голландии их вообще нет. В Словакии русофилов больше, а в Польше почти нет.
А на другом полюсе находится, как я упомянул, еще примерно четверть (около 5%) отмороженных людей, готовых если не воевать с Россией, то выпрыгнуть из штанов ради поддержки Украины. То есть отдать ей почти все. И 50% готовы дозированно поддерживать Украину. Вот вам расклад.
— И все-таки, возможно, для Европы не все потеряно с точки зрения отношений с Россией?
— Это история про стакан. То ли он на три четверти пуст, то ли на четверть полон.
Получается, что большинство в Европе (то, что можно назвать "болотом") относится к России сдержанно-отрицательно и готово дозированно помогать Украине — не в ущерб себе и, естественно, без прямой отправки войск. Поэтому тешить себя иллюзиями, что европейцы относятся к нам более-менее хорошо, не стоит.
Они к нам относятся плохо, просто в массе своей не исключительно плохо. Из хорошего — то, что воевать они не готовы с Россией. Экономика и демография в Европе не позволяет отправить, допустим, 500 тысяч человек на Украину непонятно за что воевать.
Еще момент. За последние два года образ Украины в Европе значительно ухудшился. Но это почти не провело к улучшению образа России. Одно с другим прямо не связано. Просто у значительной части европейцев к плохому отношению к России добавилось плохое мнение об Украине.
Максим Бардин интервью
Вчера, 15:20
Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяЧлен Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин считает, что deep state в США открыто идет на фальсификации, используя Камалу Харрис, чтобы обойти Трампа
О том, почему истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанЖозеп БоррельЕСНАТОЕвропарламентпереговорымирвойнаВладимир Зеленский
 
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