https://ukraina.ru/20240723/1056431986.html

Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины

Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины - 23.07.2024 Украина.ру

Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины

Почему Евросоюз за войну, а не за мир с Россией? Лишат ли Венгрию председательства в Евросовете? Что изменилось на Западе в отношении Украины?

2024-07-23T18:38

2024-07-23T18:38

2024-07-23T18:38

интервью

россия

украина

венгрия

виктор орбан

жозеп боррель

ес

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Виктор Орбан в начале июля посетил с необъявленными визитами Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Свои визиты премьер-министр Венгрии назвал "мирной миссией", надеясь на возможное посредничество Будапешта в переговорах между Россией и Украиной.В связи с этим Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД Евросоюза, которую планировали провести в Венгрии, переносится в Бельгию.— Вадим Вадимович, чего добиваются в Евросоюзе таким бойкотированием Орбана? Звучат даже высказывания, что нужно исключить Венгрию из ЕС...— Никто исключать Венгрию из Евросоюза не станет — об этом говорят отдельные личности, которые решения не принимают. Это будет плохим прецедентом. По сути тогда евробюрократы распишутся в том, что ошибочно приняли страну в объединение, а допустить факт ошибки у себя самих они не могут.Почему так оценили поездку Орбана? Потому что он нарушил бойкот Евросоюза в отношении России. Обратите внимание, ему не досталось за то, что он съездил в Китай — потому что там до него были европейские деятели.В частности, последним в Пекин ездил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте — будущий генсек НАТО. До него там были с визитом Шольц, Макрон, Мелони и так далее. Туда можно, потому что Китай — крупнейший экономический торговый партнер ЕС.С Россией разговаривать нельзя, и точка. Ее нужно победить. Россия — это исключительный враг для Евросоюза, в котором царит военная дисциплина. Евробюрократы исходят из логики военного времени, и тот, кто нарушает дисциплину, естественно, подвергается в лучшем случае обструкции. Поэтому они так на Орбана и накинулись.И не только за это. За 12 лет список претензий ЕС к Венгрии накопился широкий. Но все-таки главное то, что Орбан не рвет связи с Россией, как это предписывают Евросоюз и НАТО.— То есть Западу не нужен мир с Россией?— Им нужно поражение России. Максимум, что они готовы сделать, это признать за Россией Крым и Донбасс. Все!— Агрессия Евросоюза продиктована страхом. Чего так боятся в Европе?— Первое. Посмотрите на размер европейских стран и сравните их с Россией. Веками этот страх был, и никуда он не ушел.Второй момент. Что проповедует Евросоюз, намного в большей степени, чем США? Общечеловеческие ценности, которые не имеют границ. А это значит, что они должны продвигаться дальше на восток или на юг. Россия мешает их продвижению — значит, ее нужно сломать.Третье. С их точки зрения, Россия — это единственная страна, которая полностью свернула с правильного пути демократии. Венгрия с него сошла частично. Турция тоже сошла частично — с нее и спрос другой как с мусульманской страны. А Россия, как они считают, развернулась на 180 градусов, и только за это ее уже необходимо наказать.Еще один момент. Обратите внимание, как они рассматривали Украину еще в мирное время. Она должна была стать для России, учитывая наше кровное родство, примером правильного европейского пути.То есть предполагалось демократизировать сначала Украину, потом Белоруссию, и далее, если получится, саму Россию. Задумка не удалась, поэтому перешли к плану Б: любым путем оторвать Украину и Белоруссию от России.— Что так насторожило ЕС именно в поездке Орбана?— Думаю, дело не в Орбане. Будь на его месте представитель любой другой страны, например, президент Кипра, реакция была бы такой же. Повторюсь, это нарушение дисциплины военного времени в ЕС. Ты пошел против системы — получай.Тем более, что параллельно, пока Орбан разъезжал по миру, у него образовалось третья по численности фракция в Европарламенте. Он сейчас фактически лидер третьей по величине общеевропейской партии. Половина раздражения по поводу Орбана связана еще и с этим.— Могут ли Венгрию лишить председательства е Евросовете?— Вряд ли само председательство заберут, но будут уменьшать значимость мероприятий, проводимых в Венгрии: то есть встречи по максимуму переносить в Брюссель и по минимуму ездить в Будапешт — как уже сделали. Для ЕС это опасный прецедент.— Действительно ли все страны ЕС негативно настроены против "миротворческой миссии" лидера Венгрии, как говорит Боррель?— Тут надо не по странам смотреть, а по политическим силам.В Европе по разным странам картина отличается. Почти в каждом государстве есть политические силы с разными мнениями и раскол между ними. Даже в Прибалтике.Ярчайший пример — это Чехия, где радикально настроенное к России правительство проиграло выборы в Европарламент. Раскол и в Венгрии есть — просто там оппозиция атлантическая.Можно сказать, что часть правых евроскептиков и левые евроскептики — одновременно и укроскептики (назовем их так). Либералы и "зеленые" и другая часть правых евроскептиков — наиболее воинствующие русофобы. Консерваторы и социал-демократы занимают некую середину с позицией помогать Украине, но не выпрыгивать из штанов.Укроскептиков примерно 20%. Но их не нужно путать с русофилами, которых в лучшем случае 5%. В Греции пророссийских граждан много, а в Швеции или Голландии их вообще нет. В Словакии русофилов больше, а в Польше почти нет.А на другом полюсе находится, как я упомянул, еще примерно четверть (около 5%) отмороженных людей, готовых если не воевать с Россией, то выпрыгнуть из штанов ради поддержки Украины. То есть отдать ей почти все. И 50% готовы дозированно поддерживать Украину. Вот вам расклад.— И все-таки, возможно, для Европы не все потеряно с точки зрения отношений с Россией?— Это история про стакан. То ли он на три четверти пуст, то ли на четверть полон.Получается, что большинство в Европе (то, что можно назвать "болотом") относится к России сдержанно-отрицательно и готово дозированно помогать Украине — не в ущерб себе и, естественно, без прямой отправки войск. Поэтому тешить себя иллюзиями, что европейцы относятся к нам более-менее хорошо, не стоит.Они к нам относятся плохо, просто в массе своей не исключительно плохо. Из хорошего — то, что воевать они не готовы с Россией. Экономика и демография в Европе не позволяет отправить, допустим, 500 тысяч человек на Украину непонятно за что воевать.Еще момент. За последние два года образ Украины в Европе значительно ухудшился. Но это почти не провело к улучшению образа России. Одно с другим прямо не связано. Просто у значительной части европейцев к плохому отношению к России добавилось плохое мнение об Украине.О том, почему истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню, в интервью От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО.

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20240723/1056418128.html

https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, ес, нато, европарламент, переговоры, мир, война, владимир зеленский