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Геннадий Алехин: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе

Геннадий Алехин: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе - 25.07.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе

Нам осталось пройти 5-6 километров до села Колесниковка, где есть разветвление дорог. Если мы его возьмем, мы разбиваем на две части группировку "Хортица" на левом берегу Оскола. Если мы ее расчленим, мы можем расправляться с ней по образцу операции в Авдеевке

2024-07-25T05:10

2024-07-25T05:10

2024-07-25T05:10

интервью

россия

всу

харьков

купянск

рсзо

авиабомбы

артиллерия

десант

тероборона

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В этом случае уже можно будет говорить о прорыве всего фронта на Купянском участке. Все идет именно к этому, считает родившийся в Харькове военный обозреватель издания Украина.ру, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Тимофеевич, хотелось бы услышать вашу оценку ситуации в районе села Глубокого на Харьковском направлении. В телеграм-каналах писали, что там за последние дни повторялись события контрнаступа, когда ВСУ шли в бессмысленные лобовые атаки и несли большие потери. А сейчас нам окончательно удалось выбить врага из этого населенного пункта. Что там на самом деле произошло?- Село Глубокое – это Липцевский участок. Там у ВСУ работала 92-я бригада – довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки наших позиций. Противник шел волнами - одна за другой.Наступали ВСУ с трех участков.Первый участок – узкая полоса между Травянским водохранилищем и лесным массивом, где расположен дачно-коттеджный кластер (там только может автомобиль проехать).Второй участок – в сторону Терновой, где поле и автомобильная трасса "Харьков-Липцы"Третий участок – попытка десанта с противоположного берега Травянского водохранилища в районе бывшей базы отдыха "Дубрава", принадлежавшей Танковому заводу имени Малышева.Оттуда ВСУ дважды пытались переправиться на наш берег сначала на весельных, а потом на моторных лодках. Я сам рыбачил в этих местах. Оттуда на обычной лодке плыть минут 15, а на моторке – 5 минут. Первый раз они наступали ночью, второй раз – под утро. Но наши войска ждали их и вовремя их засекли.Наши военблогеры стали писать, что мы туда якобы стали бросать ФАБы. Какие ФАБы? Это полный бред. Нам хватило ствольной артиллерии, чтобы отбить эти атаки. Только одна украинская моторка с десантом смогла уйти на противоположный берег.Потери ВСУ были настолько большими, что им пришлось подтянуть туда полевой крематорий. Это спровоцировало огромный скандал с родственниками погибших, которые не могут забрать тела. Этот скандал до сих пор не удалось замять.После этого противник принял решение срочно убрать оттуда 92-ю бригаду и заменить ее территориальной обороной, смешанных с зэками из пяти харьковских колоний. Они опять попытались нас атаковать, и у них опять ничего не получилось. Более того, наши разведывательные и штурмовые группы сами стали продвигаться по этим же маршрутам. Они фактически дошли до дамбы, которая находится в конце этого кластера и начале Липцев.Правее от дамбы идет большой овраг и небольшая шоссейная дорога между дачами газовиков и университетскими дачами. У меня там тоже была дача, я там каждую тропинку знаю.Нам нужно установить хотя бы частичный огневой контроль над двумя дорогами, через которые враг осуществляет снабжение в Липцах. Одна дорога идет над дачами через поля, вторая дорога идет через сами Липцы и выходит на дамбу.Более того, нам важно бить по дороге, которая соединяет дамбу через населенные пункты Малые и Большие Проходы, а потом выходит на федеральную трассу "Москва-Белгород-Харьков" и железнодорожную ветку.Вокруг Липцев расположены две высоты. Одна - правее участка, откуда ВСУ пытались наступать. Вторая – вдоль дороги через Проходы. За последние три дня наши войска обрабатывают их корректируемыми авиабомбами и РСЗО. Также мы бьем по путям перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через населенные пункты Русские и Черкасские Тишки, а также маленькое водохранилище возле Малой Даниловки, которое харьковчане между собой называют "Водобут".То есть мы начали чистить все эти транспортные рукава.- К чему это привело?Во-первых, ВСУ уже не перебрасывают туда большие резервы.Во-вторых, ВСУ вынуждены менять некогда боеспособную бригаду на слабо обученные войска теробороны.В-третьих, между Волчанским и Липцевским участками образовалась серая зона.В-четвертых, ВСУ вынуждены убирать оттуда польские и французские самоходки, а также РСЗО "Вампир" ("Хаймарсами" они бьют из окрестностей Харькова). Это привело к уменьшению количеству обстрелов Белгородского приграничья. Да, враг еще бьет по нашей территории из кочующих минометов и танков с закрытых позиций, но в целом ему сейчас не до этого. Ему бы Волчанск с Липцами удержать.В самом Волчанске для ВСУ ситуация тоже продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Там несколько дорог (автомобильных, и полевых), и мы туда постоянно лупим. Тем не менее, они за него держатся. Сырский понимает, что если он потеряет Волчанск, нам откроется путь на Белый Колодезь, откуда мы можем ударить в тыл Купянской группировке.- При этом на Купянском участке обстановка тоже оживилась.- Я не хочу сказать, что Купянский фронт ВСУ рухнул, но он трещит, потому что ты мы приблизились к реке Осколу. Это еще не широкомасштабное наше наступление, но там действительно пошла движуха. И если мы ударим со стороны Волчанска, враг окажется в котле и получит полуокружение Харькова. Так что сейчас на любом участке (Купянск, Волчанск, Липцы) фронт может рухнуть в любой момент.- Уточню насчет Глубокого. Какую роль в обороне наших позиций сыграла 155-я бригада морской пехоты? Если мы ее перебросили из-под Угледара, ситуация под Харьковом была явно тяжелой.- Главную. Заслуга наших морпехов в том, что они вовремя основательно закрепились в Глубоком, потому что ВСУ уже выходили на его окраины. Ситуация там была очень сложная. Но сейчас мы закрепились на этом плацдарме и отодвинули оттуда противника. Наши морпехи – просто красавцы.- В самом Волчанске нам удалось занять город хотя бы по нашему берегу реки Волчья?- Бои за Волчанск по-прежнему идут в формате "туда-сюда, туда-сюда". Мы разбили все украинские переправы и закрепились на плацдарме у Северского Донца, а у реки Волчья идут качели. Но мы их поджимаем. Повторюсь, главный наш успех в том, что у противника с каждым днем все меньше и меньше возможностей перебрасывать резервы. Инициатива на нашей стороне.- Также поступали сообщения, что в районе Сотницкого Казачка (направление на Золочев) заходили наши крупные диверсионные группы и даже что-то взяли под контроль.- Сотницкий Казачок, Казачья Лопань и Граны – это те участки, где постоянно работают наши ДРГ. Они ставят целью не закрепиться, а выявить закрытые огневые позиции ВСУ, а также пути переброски техники и боеприпасов, которая скрытно перемещается по ночам. Особенно нам важно как следует покошмарить три высоты вокруг Казачьей Лопани, которая находится в низине. Сотницкий Казачок – это совсем рядом с ней. Мы выявляем вражеские узлы обороны и опорные пункты. Так что мы проводим разведку боем, чтобы, может быть, обеспечить продвижение наземных сил.- Вы сказали, что Купянский участок ожил. Это ВСУ там закончились? Или это мы там лучше стали воевать?- Ни то, ни другое. Со стороны ВСУ на Купянском участке воюют восемь бригад, включая хваленую президентскую. Судя по тому, как складывается ситуация, противник постепенно отводит свои подразделения из состава этих бригад на правый берег Оскола. То есть мы неплохо поддавили. А том, кто воюет лучше или хуже, я судить не берусь.- Последнее. На Купянском участке у нас были конкретные территориальные приобретения. В частности, мы начали давить в районе многострадальной Синьковки (прямо возле Купянска) и взяли село Андреевка (направление на Боровую). Какое из этих направлений, на ваш взгляд, лучше всего подходит для того, чтобы мы могли расчленить Оскольскую группировку ВСУ?- Нам осталось пройти 5-6 километров до села Колесниковка, где есть разветвление дорог. Если мы его возьмем, мы разбиваем на две части группировку "Хортица" на левом берегу Оскола. Если мы ее расчленим, мы можем расправляться с ней по образцу операции в Авдеевке. А тогда уже можно будет говорить о прорыве всего фронта на Купянском участке. Все идет именно к этому.О других аспектах СВО - в материале Сергея Зуева: Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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