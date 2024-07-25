В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО - 25.07.2024 Украина.ру
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В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО
В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО - 25.07.2024 Украина.ру
В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО
Чтобы остановить открытые расходы США и сохранить независимость и безопасность Украины, Вашингтон и союзники должны дать Киеву "последний серьёзный шанс на победу". Его целью станет устойчивое восстановление украинских границ по состоянию на 2021 год, а не 2013 год (как предпочёл бы Киев). Статью об этом 25 июля опубликовало издание Foreign Affairs
2024-07-25T12:09
2024-07-25T12:09
новости
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сво
сша
президент сша
украина
киев
джо байден
дональд трамп
джей ди вэнс
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США на Украине "упёрлись в стену", что стало результатом отказа от реалий президента Джо Байдена. Возврат к ним позволит положить конец вооружённому конфликту, считает автор публикации Якуб Григиль — профессор политологии Католического университета Америки, старший советник Марафонской инициативы и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института."Неустойчивые результаты деятельности Украины в прошлом году породили мрачную перспективу победы России, в результате которой Киев перейдёт под имперское владычество Москвы", - констатировал профессор.Он также напомнил, что Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах пообещал изменить подход США к вооружённому конфликту на Украине. Трамповский протеже на должность вице-президента сенатор США Дж. Д. Вэнс заявил, что Киеву следует ограничиться "оборонительной стратегией", чтобы "сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров".Трамп и Вэнс предлагают переговоры для быстрого окончания СВО, что позволит Вашингтону "сосредоточить свое внимание и ресурсы на другом месте", отметил Григиль. Он убеждён: "Ответ заключается не в том, чтобы прекратить всю помощь США или спешить с однобокой сделкой с президентом России Владимиром Путиным. Соединенные Штаты все еще могут выйти из невыносимой ситуации, а также не дать России победить.Запад может обеспечить Киеву "последний серьёзный шанс на победу" с закреплением за нынешним руководством Украины ситуации 2021 года. Для этого "Вашингтон и его союзники должны существенно и быстро улучшить военную позицию Украины за счет значительных поставок оружия и не устанавливать никаких ограничений на его использование", уверен Григиль. По его мнению, с такой поддержкой ВСУ могут "нанести решающий удар, который отправит российские войска обратно через границы, существовавшие до 2022 года"."Нынешняя стратегия администрации Байдена неустойчива ни для США, ни для Украины", - убеждён профессор.По его мнению, Запад оказывает Киеву поддержку достаточную лишь для того, чтобы "не рухнуть под натиском России". Вопреки заявлениям Жозепа Борреля в бытность его главой дипломатии ЕС, американский профессор уверен: "Очевидная цель состоит не в том, чтобы победить Россию на поле боя, а в том, чтобы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — то есть, будем надеяться, до тех пор, пока Москва не придет к выводу, что дальнейшая агрессия обречена на провал, и не прекратит саму войну".Григиль уверен, что сейчас США должны резко нарастить поставки военной помощи защитникам режима Зеленского. Именно так он видит быстрое прекращение военного конфликта с результатом, который не Россия не сможет считать своей победой.Подробнее о возможных сценариях и стратегиях читайте в нашем материале До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин
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новости, сми, сво, сша, президент сша, украина, киев, джо байден, дональд трамп, джей ди вэнс, вооруженные силы украины, ес, жозеп боррель
Новости, СМИ, СВО, США, президент США, Украина, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Вооруженные силы Украины, ЕС, Жозеп Боррель

В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО

12:09 25.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Чтобы остановить открытые расходы США и сохранить независимость и безопасность Украины, Вашингтон и союзники должны дать Киеву "последний серьёзный шанс на победу". Его целью станет устойчивое восстановление украинских границ по состоянию на 2021 год, а не 2013 год (как предпочёл бы Киев). Статью об этом 25 июля опубликовало издание Foreign Affairs
США на Украине "упёрлись в стену", что стало результатом отказа от реалий президента Джо Байдена. Возврат к ним позволит положить конец вооружённому конфликту, считает автор публикации Якуб Григиль — профессор политологии Католического университета Америки, старший советник Марафонской инициативы и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института.
"Неустойчивые результаты деятельности Украины в прошлом году породили мрачную перспективу победы России, в результате которой Киев перейдёт под имперское владычество Москвы", - констатировал профессор.
Он также напомнил, что Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах пообещал изменить подход США к вооружённому конфликту на Украине. Трамповский протеже на должность вице-президента сенатор США Дж. Д. Вэнс заявил, что Киеву следует ограничиться "оборонительной стратегией", чтобы "сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров".
Трамп и Вэнс предлагают переговоры для быстрого окончания СВО, что позволит Вашингтону "сосредоточить свое внимание и ресурсы на другом месте", отметил Григиль. Он убеждён: "Ответ заключается не в том, чтобы прекратить всю помощь США или спешить с однобокой сделкой с президентом России Владимиром Путиным. Соединенные Штаты все еще могут выйти из невыносимой ситуации, а также не дать России победить.
Запад может обеспечить Киеву "последний серьёзный шанс на победу" с закреплением за нынешним руководством Украины ситуации 2021 года. Для этого "Вашингтон и его союзники должны существенно и быстро улучшить военную позицию Украины за счет значительных поставок оружия и не устанавливать никаких ограничений на его использование", уверен Григиль. По его мнению, с такой поддержкой ВСУ могут "нанести решающий удар, который отправит российские войска обратно через границы, существовавшие до 2022 года".
"Нынешняя стратегия администрации Байдена неустойчива ни для США, ни для Украины", - убеждён профессор.
По его мнению, Запад оказывает Киеву поддержку достаточную лишь для того, чтобы "не рухнуть под натиском России". Вопреки заявлениям Жозепа Борреля в бытность его главой дипломатии ЕС, американский профессор уверен: "Очевидная цель состоит не в том, чтобы победить Россию на поле боя, а в том, чтобы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — то есть, будем надеяться, до тех пор, пока Москва не придет к выводу, что дальнейшая агрессия обречена на провал, и не прекратит саму войну".
Григиль уверен, что сейчас США должны резко нарастить поставки военной помощи защитникам режима Зеленского. Именно так он видит быстрое прекращение военного конфликта с результатом, который не Россия не сможет считать своей победой.
Подробнее о возможных сценариях и стратегиях читайте в нашем материале До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин
 
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