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В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО

В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО - 25.07.2024 Украина.ру

В США предложили Киеву "правильный способ" завершения СВО

Чтобы остановить открытые расходы США и сохранить независимость и безопасность Украины, Вашингтон и союзники должны дать Киеву "последний серьёзный шанс на победу". Его целью станет устойчивое восстановление украинских границ по состоянию на 2021 год, а не 2013 год (как предпочёл бы Киев). Статью об этом 25 июля опубликовало издание Foreign Affairs

2024-07-25T12:09

2024-07-25T12:09

2024-07-25T12:09

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США на Украине "упёрлись в стену", что стало результатом отказа от реалий президента Джо Байдена. Возврат к ним позволит положить конец вооружённому конфликту, считает автор публикации Якуб Григиль — профессор политологии Католического университета Америки, старший советник Марафонской инициативы и приглашенный научный сотрудник Гуверовского института."Неустойчивые результаты деятельности Украины в прошлом году породили мрачную перспективу победы России, в результате которой Киев перейдёт под имперское владычество Москвы", - констатировал профессор.Он также напомнил, что Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах пообещал изменить подход США к вооружённому конфликту на Украине. Трамповский протеже на должность вице-президента сенатор США Дж. Д. Вэнс заявил, что Киеву следует ограничиться "оборонительной стратегией", чтобы "сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров".Трамп и Вэнс предлагают переговоры для быстрого окончания СВО, что позволит Вашингтону "сосредоточить свое внимание и ресурсы на другом месте", отметил Григиль. Он убеждён: "Ответ заключается не в том, чтобы прекратить всю помощь США или спешить с однобокой сделкой с президентом России Владимиром Путиным. Соединенные Штаты все еще могут выйти из невыносимой ситуации, а также не дать России победить.Запад может обеспечить Киеву "последний серьёзный шанс на победу" с закреплением за нынешним руководством Украины ситуации 2021 года. Для этого "Вашингтон и его союзники должны существенно и быстро улучшить военную позицию Украины за счет значительных поставок оружия и не устанавливать никаких ограничений на его использование", уверен Григиль. По его мнению, с такой поддержкой ВСУ могут "нанести решающий удар, который отправит российские войска обратно через границы, существовавшие до 2022 года"."Нынешняя стратегия администрации Байдена неустойчива ни для США, ни для Украины", - убеждён профессор.По его мнению, Запад оказывает Киеву поддержку достаточную лишь для того, чтобы "не рухнуть под натиском России". Вопреки заявлениям Жозепа Борреля в бытность его главой дипломатии ЕС, американский профессор уверен: "Очевидная цель состоит не в том, чтобы победить Россию на поле боя, а в том, чтобы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — то есть, будем надеяться, до тех пор, пока Москва не придет к выводу, что дальнейшая агрессия обречена на провал, и не прекратит саму войну".Григиль уверен, что сейчас США должны резко нарастить поставки военной помощи защитникам режима Зеленского. Именно так он видит быстрое прекращение военного конфликта с результатом, который не Россия не сможет считать своей победой.Подробнее о возможных сценариях и стратегиях читайте в нашем материале До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин

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новости, сми, сво, сша, президент сша, украина, киев, джо байден, дональд трамп, джей ди вэнс, вооруженные силы украины, ес, жозеп боррель