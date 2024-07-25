До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин - 25.07.2024 Украина.ру
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До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин
До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин - 25.07.2024 Украина.ру
До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру рассказал о сути мирного плана Трампа по Украине
2024-07-25T10:54
2024-07-25T10:54
дональд трамп
видео
сша
украина
россия
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Он объяснил, почему нельзя считать итоги выборов президента США предопределёнными, а также оценил последствия возможной заморозки конфликта. 00:25 – О мирном плане Трампа по Украине.04:51 – Какой вред могут нанести удары американских ракет по России? 06:21 – О прибытии истребителей F-16 на украинский фронт.10:11 – Почему победа Трампа на выборах президента США далеко не предопределена.13:02 – Сможет ли Джей Ди Вэнс заменить Трампа и одержать победу на выборах президента США? 22:52 – Что будет делать новый президент США на украинском направлении? 29:15 – Разгромит ли Россия Украину до 2025 года и каковы глобальные цели СВО?
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дональд трамп, видео, сша, украина, россия, джей ди вэнс, вооруженные силы украины, ес, f-16, сво, заморозка, конфликт, санкции, джордж сорос, венгрия, видео
Дональд Трамп, Видео, США, Украина, Россия, Джей Ди Вэнс, Вооруженные силы Украины, ЕС, F-16, СВО, заморозка, конфликт, санкции, Джордж Сорос, Венгрия

До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин

10:54 25.07.2024
 
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Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру рассказал о сути мирного плана Трампа по Украине
Он объяснил, почему нельзя считать итоги выборов президента США предопределёнными, а также оценил последствия возможной заморозки конфликта.
00:25 – О мирном плане Трампа по Украине.
04:51 – Какой вред могут нанести удары американских ракет по России?
06:21 – О прибытии истребителей F-16 на украинский фронт.
10:11 – Почему победа Трампа на выборах президента США далеко не предопределена.
13:02 – Сможет ли Джей Ди Вэнс заменить Трампа и одержать победу на выборах президента США?
22:52 – Что будет делать новый президент США на украинском направлении?
29:15 – Разгромит ли Россия Украину до 2025 года и каковы глобальные цели СВО?
 
Дональд ТрампВидеоСШАУкраинаРоссияДжей Ди ВэнсВооруженные силы УкраиныЕСF-16СВОзаморозкаконфликтсанкцииДжордж СоросВенгрия
 
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