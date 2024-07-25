https://ukraina.ru/20240725/1056470061.html

До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин

До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин - 25.07.2024 Украина.ру

До ядерной войны осталось 3 хода: что сделает Трамп, если ВСУ будут отступать до Винницы – Бавырин

Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в студии Украина.ру рассказал о сути мирного плана Трампа по Украине

2024-07-25T10:54

2024-07-25T10:54

2024-07-25T10:54

дональд трамп

видео

сша

украина

россия

джей ди вэнс

вооруженные силы украины

ес

f-16

сво

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Он объяснил, почему нельзя считать итоги выборов президента США предопределёнными, а также оценил последствия возможной заморозки конфликта. 00:25 – О мирном плане Трампа по Украине.04:51 – Какой вред могут нанести удары американских ракет по России? 06:21 – О прибытии истребителей F-16 на украинский фронт.10:11 – Почему победа Трампа на выборах президента США далеко не предопределена.13:02 – Сможет ли Джей Ди Вэнс заменить Трампа и одержать победу на выборах президента США? 22:52 – Что будет делать новый президент США на украинском направлении? 29:15 – Разгромит ли Россия Украину до 2025 года и каковы глобальные цели СВО?

сша

украина

россия

венгрия

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