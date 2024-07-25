https://ukraina.ru/20240725/1056469119.html

Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци

Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци - 25.07.2024 Украина.ру

Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци

Когда я пишу о проблеме лояльности постукраинского населения, которое (полностью или частично) после СВО войдёт со своими территориями в состав России и получит гражданство, тут же возникает масса людей, интеллектуально оставшихся в детстве и легко, с плеча, решающих сложнейшие вопросы.

2024-07-25T12:35

2024-07-25T12:35

2024-07-25T12:35

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Те самые вопросы, над которыми человечество (с разной степенью успешности) билось и бьётся веками."Да чего там", - говорят они – "быстренько проведём фильтрацию: хорошим – плюшки, плохим – тюрьмы, остальным – телевизор, и всё будет нормально".Давайте представим себе, что вас назначили проводить фильтрацию. Приходит к вам гражданин Украины, русскоязычный. Вы интересуетесь его отношением к СВО. Он говорит – "это была братоубийственная война в интересах третьих стран". Ответ, может быть, и не на отлично, так вы же и не в студии российского телевидения, где у приглашённых "единственно верные" формулировки не просто от зубов отскакивают, но они даже готовы объяснить вам, почему любая иная формулировка будет "вражеской" и "предательской".Для постукраины вариант с "братоубийственной войной в интересах третьих стран" - один из лучших. Но вы человек дотошный и интересуетесь отношением фильтруемого к бандеровцам. "Я их ненавижу", - отвечает он, а на просьбу уточнить причину добавляет, что именно бандеровцы разжигали на Украине межнациональную рознь.В принципе, уже достаточно для того, чтобы признать человека в доску своим, но вы хотите убедиться в правильности сделанных выводов и спрашиваете, чем занимался фильтруемый на территории Украины в период СВО. Он говорит: "Индивидуальным террором – бандеровцев убивал".Всё! Перед вами редкий герой-подпольщик, не смирившийся с майданным путчем и, несмотря на то, что остался в одиночестве, избравший путь вооружённой борьбы с преступным режимом. Достоин ордена, но вы ордена не раздаёте, поэтому просто выписываете ему путёвку в большую жизнь – в российское гражданство. Фильтрация пройдена.Только выходит из вашего кабинета с наилучшими характеристиками и рекомендациями не борец-одиночка, герой-подпольщик, всеми силами приближавший приход русского мира и уничтожавший бандеровцев везде, где мог до них дотянуться, а убийца Фарион из организации с названием "Национал-социалистическая белая власть" (в переводе на русский).По названию понятно, что если эта структура и не аффилирована с "Азовом"*, то выросла на аналогичной идеологической базе, а в России её не запретили только потому, что о её существовании до сих пор не было известно. Не исключено, что это вообще организация-фантом, берущая на себя ответственность за откровенно грязные и/или неоднозначные, с точки зрения стандартного украинского "патриота", шаги, чтобы "не марать честь" того же азовского мундира. Бандеровцев они действительно не любят и даже готовы убивать, но Русский мир они не любят не меньше, а убивать русских начали раньше.Они считают, что "европейский левый либерализм и русское рабство" равно неприемлемы как системы, объединяющие белых людей в противостоянии остальным расам. Разрушить и заменить своей они хотят и одну и другую. Бандеровцев же рассматривают только как постмайданных конкурентов в борьбе за власть на Украине, бездарно израсходовавших ресурс станы, которую "национал-социалисты" из "белой власти" намеревались сделать базой своей борьбы за построение глобальной нацистской империи.В общем, ваш успешно прошедший фильтрацию подопечный был из тех, кто считает, что Гитлер ошибся, отнеся славян к унтерменшам, что все белые – арийцы и сводить в нацистское единство надо было не германцев, как нацию, а всю белую расу. Эту-то ошибку своего кумира они и намерены исправить, а в остальном они с ним полностью согласны. Кстати, большинство из них даже гордится нашей Победой в Великой Отечественной войне, так как с их точке зрения эта Победа остановила движение "неправильного нацизма" и открыла дорогу "правильному", заставив нацистов переосмыслить гитлеровские идеи.Вы мне скажете, что про Фарион-то и её убийцу все всё знают и будете правы. Но это исключительный случай, ставший широко известным благодаря распиаренности воспитанной КПСС бандеровки, страдавшей русофобской логореей. А сколько таких "индивидуальных борцов с бандеровщиной", на счету которых не по одному украинскому националисту, убитому в междоусобных разборках, бродит сейчас по Украине!?Они куда опаснее галицийских банедровцев. Тех не просто легко отличить, благодаря особенностям языка и поведения, но им для эффективного размножения ещё и нужна хоть какая-нибудь независимая Украина (или хотя бы квази независимая УССР). Нет Украины и бандеровщина начинает хиреть, постепенно сходя на нет.А вот русскоязычные нацисты, не ограничивающие себя Украиной, но стремящиеся к созданию всемирного "тысячелетнего рейха" только обрадуются интеграции в Россию, ибо это расширяет для них пространство возможностей. Они и воевали-то против России, составляя основу мотивированных бойцов ВСУ, не ради украинской независимости, а ради захвата власти в России с дальнейшим использованием её ресурсов в мировой нацистской авантюре.В этом они полностью совпадали с американцами. Сторонники "белой власти" считали, что необходимо на расовой основе объединиться для установления мирового господства белой расы. Их первым врагом, как и у США был Китай. Поэтому американцы их и не уничтожили. Поначалу признали нацистами, обеспечивая бандеровцам консолидацию власти на Украине, но оставили про запас, для решения последующих задач. Поэтому американские санкции с "Азова" сняты, а на аналогичные структуры (в том числе аффилированные с "Азовом") они даже не накладывались.Вот эти-то "герои сопротивления" обязательно подробно расскажут вам о своей борьбе с бандеровщиной, и представят доказательства. Сведения же об их истинном лице вам придётся искать самостоятельно. А фильтруемых будут миллионы, а фильтровальщиков мало, времени досконально исследовать все биографии не будет.При этом нацисты из "белой власти", привыкшие к полуподпольному существованию ещё со времён Ющенко, будут оказывать друг другу помощь и поддержку, в том числе давать в пользу друг друга свидетельские показания. Да и не будет у вас основания не верить людям, убедительно доказавшим факт своей вооружённой борьбы с бандеровщиной на подконтрольной киевскому режиму территории (в том числе ещё до начала СВО).И поедут они по России искать недовольных, амбициозных ксенофобствующих маргиналов, передавать им свой "опыт борьбы", создавать ячейки единой организационной сети, натравливать на власть "плохо защищающую" "белого человека", "не видящую" "жёлтой опасности" и т.д. И американские спецслужбы за ними подтянутся.Можно, конечно, надеяться что ФСБ справится, но у российских спецслужб в условиях нынешнего глобального противостояния и так работы непочатый край, а украинские "белые наци" - враг опытный, ловко мимикрирующий.Так что провести на Украине эффективную фильтрацию наличными российскими силами будет ой как не просто. Быстро этот вопрос не решится. Понадобятся годы переходного периода. Чтобы избежать юридических коллизий с ограничением прав граждан, можно максимально затянуть подготовку референдумов о переходе регионов, на данный момент остающихся украинскими, в состав России. Пара лет на восстановление и подготовку - срок небольшой, а торопиться после окончания СВО будет некуда. Затем можно максимально затянуть выдачу российских паспортов. Есть же опыт ДНР/ЛНР, где даже после решения о паспортизации, люди стояли в очередях, ездили в Ростов, где получение российского паспорта обуславливалось получением паспорта непризнанных республик и где, в конечном итоге, паспортизация продолжалась несколько лет.Совершенно не обязательно провозглашать, допустим, ХНР. На переходный период можно менять украинский паспорт на временное удостоверение личности и т.д. Главная задача – до полного и качественного отделения зёрен от плевел оградить исконную Россию от массового нашествия, под видом борцов с бандеровщиной, харизматичных и беспринципных неонацистов.О других особенностях натурализации украинцев в России - в статье Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, россия, ирина фарион, виктор ющенко, вооруженные силы украины, украина, сво