https://ukraina.ru/20240515/1055069235.html

Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?

Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот? - 15.05.2024 Украина.ру

Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?

В российском обществе вспыхнула активная дискуссия: что делать с огромным количеством жителей Украины, которые всеми возможными путями пытаются попасть в РФ? Некоторые патриоты договорились до того, что никаких украинцев пускать в Россию в принципе нельзя, ибо все они поголовно являются бандеровцами, террористами, русофобами и предателями…

2024-05-15T07:03

2024-05-15T07:03

2024-05-15T07:35

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Когда человек начинает рассуждать категориями "все поголовно" — это говорит о его личной неадекватности либо незнании истории. А когда о том же фонтанирует ставший россиянином вчерашний гражданин Незалежной, вообще становится не по себе. То ли он мстит оказавшимся в беде бывшим соотечественникам, то ли специально подчёркивает — мол, я самый крутой русопят среди русофилов: "Бей хохлов, спасай Россию!".Президент России постоянно говорит о верховенстве Закона, так извольте закону соответствовать — прежде, чем поучать других. В российских законах нет нормы о ссылке украинцев в заранее определённые для поселения отдаленные регионы, нет про их дискриминацию по национальному признаку, а если уж человек виноват, то меру наказания ему определяет суд, а не блогеры. Они осуждают Прибалтику за пресловутый институт "неграждан", а сами предлагают сотворить то же самое.Тем не менее, стратегическая проблема существует: Россия столкнулась с вопросом натурализации миллионов граждан Украины, которые уже живут в российском государстве либо сегодня-завтра станут нашими согражданами. И здесь, для начала, мы должны сами определиться в терминах: Россия идет "захватывать" или "освобождать" территории нынешней Украины?Россия исходит из того, что мы освобождаем Украину от неонацистского, ксенофобского режима. Этот процесс называется денацификацией. Кроме того, демонтаж пришедшей после госпереворота 2014 года нелегитимной русофобской власти продиктован нашими интересами безопасности, подразумевающими демилитаризацию Украины, недопущение ее втягивания во враждебные России военные блоки. Как минимум, обеспечение абсолютного нейтралитета того, что от Незалежной останется.Если речь идет именно об освобождении Украины от бандеровщины, то "освобождение" — это возврат гражданских прав населению ("захват", соответственно, их лишение). Жители вошедших в РФ бывших областей Украины получили больше гражданских прав (в частности, свободу использования родного языка), нежели при бандеровской власти. Они постепенно привыкают к верховенству закона, к мощному социальному обеспечению, к более эффективной системе правопорядка.Такая система подразумевает и обязанности гражданина, о чем многие из качающих права традиционно забывают. Например, укоренившаяся самостийная привычка взаимоотношения с государством осуществлять через взятки вступает в противоречие с более упорядоченным (и более суровым в этом отношении) российским государством. А манера нести ксенофобскую околесицу (не отвечая за свои слова, и даже не понимая, что за них можно отвечать) ещё донесет до нашего слуха немало воплей о поруганной "свободе слова".Обязанности российского гражданина определены и он должен их соблюдать — вне зависимости от того русский он, чеченец или украинец. Если требовать по отношению к украинцам "особых условий" — так лишь в части безусловного соблюдения уже имеющегося законодательства.Если же говорить об этнический принадлежности настоящих террористов, то за последние годы мы видим в их числе не только украинцев, но и выходцев из республик Средней Азии (теракт в "Крокусе"), и абсолютно русских (Дарья Трепова плюс десятки доморощенных диверсантов в провинции), и разнообразных кавказцев.Иное дело, что уши украинских спецслужб там выглядывают достаточно явственно, и эти уши надо основательно подрезать. Но украинские кураторы в официальном разрешении на въезд в РФ не нуждаются, и пограничные заслоны на их дистанционную работу с российской молодежью, среднеазиатскими мигрантами или обманутыми пенсионерами не влияют.То, что бандеровский режим - террористический, в Киеве не особо скрывают (вспомним интервью руководителей ГУР и СБУ, соответственно, Буданова* и Малюка*). Изначально идеология украинского национализма считает терроризм важным орудием борьбы за "национальную идею", а фанатичные сторонники "незалежности" полагают теракты необходимыми в перманентной войне с Россией. Террор в их понимании является благом для "Нации". Более того, ради пользы бандеровского дела террористам-подпольщикам не возбраняется маскироваться под самых патриотичных русских — как ранее бандеровцы специально становились комсомольскими и коммунистическими активистами. Всех не перефильтруешь.Проблема куда шире, нежели искусственно созданные теснины на въезд обычным украинцам. Если считать 80% населения конформистами, а ещё по 10% радикалами на противоположных флангах общества, то, к примеру, в миллионном русскоязычном Днепропетровске, при желании, можно насчитать 100 тысяч условных бандеровцев, включая детей, женщин и стариков. Вы не сможете эту сотню тысяч горожан затолкать в аэропорт Шереметьево, где сегодня происходит фильтрация приезжающих граждан Украины. По мере освобождения новых территорий таких людей будет становиться всё больше — нам не получится обратить всю Россию в большое Шереметьево.А может надо действовать на упреждение? Россия объявляет свои правила игры и четко объясняет, что ждёт в будущем от возможных сограждан. Возможно, надо публично задекларировать, что в состав РФ войдут лишь те регионы, которые явственно обозначат свою лояльность Российской власти — для облегчения процедуры, раздробив субъекты принятия решения до уровня районов. То есть принимается в состав РФ не вся область, а ее освобожденная часть (как это фактически получилось с Запорожьем).Такую прожорливую махину, как Украина, российской экономике сразу не переварить, потому пусть Незалежную подольше дотирует Запад — с постоянно уменьшающимся энтузиазмом, вплоть до полного обнищания. А нам брать на баланс те территории, которые делом докажут верность Российскому государству — сольют бандеровский актив (и здесь весьма важна роль нынешних сотрудников правоохранительной системы Украины), при помощи местного бизнеса восстановят поруганные националистами символы, а основная масса жителей обретет российское гражданство в индивидуальном порядке — как это было в ЛДНР. Далее референдум на подготовленной к новой реальности территории и закрепление его результатов законодательно. То есть данное решение продиктовано естественным образом и от имени народа.Необходима концепция "Украины разных скоростей": сначала воссоединяются русскоязычные регионы (как ментально более подготовленные), потом — при осуществлении конкретных условий — центральные области; что западнее — на выбор: иностранный патронат, размещение военных баз/оккупация или же коллективное возвращение к здравому смыслу.Это даст возможность принципиально несогласным с Россией время добровольно (кроме военных преступников) переместиться с новых территорий — причем, с возможностью реализации их имущественных прав. Как вариант, оставаться в субъектах РФ в качестве лиц без гражданства или граждан Украины — вне российских социальных льгот, зато с индивидуальным участием в выплате госдолга Украины через накопительные механизмы его погашения. Социальные права нового российского гражданина известны, а обязанности уличенного в терроризме или шпионаже могут простираться аж до самой Чукотки.Разумеется, необходимы суды над неонацистами, которые должны стать "козлами отпущения" ради общественной реабилитации целого народа; сотрудничество с каноническим духовенством (всенародное покаяние есть великая духовная сила); радикальное изменение культурной политики и системы образования (ранее использованное западными политтехнологами противопоставление "прогрессивных детей" против "замшелых родителей" важно принять к сведению).И, наконец, уже сегодня необходимо начать работу по созданию собственного актива для возрождения будущих территорий — из числа тех самых спасшихся "ухылянтов", образумившихся военнопленных, приехавших беженцев. Наша задача не гнать их толпами за пределы России, но, в хорошем смысле, брать "на карандаш" — целенаправлено готовить лучших из них к работе на возвращенных исторических территориях. Для многих обездоленных и растеряных это станет отличным социальным лифтом. Так — наряду с выжившими остатками пророссийской оппозиции, бывшими подпольщиками-антифашистами и политзаключенными — появится массовое движение, на которое можно опереться в деле дебандеризации украинского общества.Сегодняшний накал взаимной ненависти и недоверия понять можно, однако исторический опыт свидетельствует, что время врачует даже глубокие раны. Нынешняя война — по сути гражданская, она бушует внутри единого народа. Заканчиваются подобные войны, как правило, одинаково — полной победой одной из сторон либо распадом государства.Мы знаем, что наше дело борьбы с неонацизмом — правое, что победа будет за нами, а Украина фактически начала распадаться. Но чтобы завтрашний день не принес нам новых бед, мы уже сегодня обязаны думать о будущем — как это полагается делать взрослым, ответственным людям.О том, какие еще шаги необходимо предпринять России, чтобы денацифицировать Украину, читайте в интервью Ростислава Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро*Внесены в РФ в список террористов и экстремистов

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

мнения, россия, украина, прибалтика, дарья трепова, кирилл буданов, василий малюк, сбу, константин кеворкян