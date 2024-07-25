Главное за ночь 25 июля - 25.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 25 июля
Главное за ночь 25 июля - 25.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 июля
Ночью "Герани" атаковали объекты противника на территории Житомирской области, а также в районе Белой Церкви Киевской области и Смелы Черкасской области. Украина.ру, 25.07.2024
2024-07-25T08:07
2024-07-25T08:07
новости
киевская область
белая церковь
житомирская область
джо байден
дональд трамп
вооруженные силы украины
минобороны
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Ночью "Герани" атаковали объекты противника на территории Житомирской области, а также в районе Белой Церкви Киевской области и Смелы Черкасской области. Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обеднённым ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев. В настоящий момент минимум один БпЛА продолжает барражировать над Киевской областью.В лесном массиве около деревни Кленки Жиздринского района Калужской области потерпел крушение вертолёт МИ-28. Экипаж вертолета погиб. В Минобороны сообщили, что предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. Разрушений на земле нет.Житель Хабаровска обвиняется в сборе для военной разведки Украины информации о военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке, сообщает УФСБ по Восточному военному округу.В России начался выпуск нового военного гексакоптера МиС-35. Это тяжелый беспилотник, который может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. Гексакоптер может нести на себе разные мины и гранаты, сообщают "Известия".Обращение Байдена было "едва понятным и очень плохим", заявил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что "жуликоватый Джо Байден и лживая Камала Харрис — великий позор для Америки".
киевская область
белая церковь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киевская область, белая церковь, житомирская область, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Киевская область, Белая Церковь, Житомирская область, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Главное за ночь 25 июля

08:07 25.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Ночью "Герани" атаковали объекты противника на территории Житомирской области, а также в районе Белой Церкви Киевской области и Смелы Черкасской области.
Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обеднённым ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев. В настоящий момент минимум один БпЛА продолжает барражировать над Киевской областью.
В лесном массиве около деревни Кленки Жиздринского района Калужской области потерпел крушение вертолёт МИ-28. Экипаж вертолета погиб. В Минобороны сообщили, что предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. Разрушений на земле нет.
Житель Хабаровска обвиняется в сборе для военной разведки Украины информации о военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке, сообщает УФСБ по Восточному военному округу.
В России начался выпуск нового военного гексакоптера МиС-35. Это тяжелый беспилотник, который может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. Гексакоптер может нести на себе разные мины и гранаты, сообщают "Известия".
Обращение Байдена было "едва понятным и очень плохим", заявил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что "жуликоватый Джо Байден и лживая Камала Харрис — великий позор для Америки".
 
НовостиКиевская областьБелая ЦерковьЖитомирская областьДжо БайденДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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