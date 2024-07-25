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Главное за ночь 25 июля

Главное за ночь 25 июля - 25.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 июля

Ночью "Герани" атаковали объекты противника на территории Житомирской области, а также в районе Белой Церкви Киевской области и Смелы Черкасской области. Украина.ру, 25.07.2024

2024-07-25T08:07

2024-07-25T08:07

2024-07-25T08:07

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минобороны

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Ночью "Герани" атаковали объекты противника на территории Житомирской области, а также в районе Белой Церкви Киевской области и Смелы Черкасской области. Ударом в Киевской области поражены склады, где ВСУ хранят ракеты большой дальности и, возможно, снаряды с обеднённым ураном, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев. В настоящий момент минимум один БпЛА продолжает барражировать над Киевской областью.В лесном массиве около деревни Кленки Жиздринского района Калужской области потерпел крушение вертолёт МИ-28. Экипаж вертолета погиб. В Минобороны сообщили, что предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. Разрушений на земле нет.Житель Хабаровска обвиняется в сборе для военной разведки Украины информации о военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке, сообщает УФСБ по Восточному военному округу.В России начался выпуск нового военного гексакоптера МиС-35. Это тяжелый беспилотник, который может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. Гексакоптер может нести на себе разные мины и гранаты, сообщают "Известия".Обращение Байдена было "едва понятным и очень плохим", заявил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что "жуликоватый Джо Байден и лживая Камала Харрис — великий позор для Америки".

киевская область

белая церковь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киевская область, белая церковь, житомирская область, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны