"Срок власти давно истек": в Германии пожаловались на украинского фашиста. И это не Зеленский
13:33 13.12.2024 (обновлено: 13:35 13.12.2024)
© Фото : скриншот видео ISLND TVАндрей Мельник
© Фото : скриншот видео ISLND TV
Экс-посол Украины в ФРГ и нынешний в Бразилии Андрей Мельник — сторонник фашизма. Об этом 13 декабря заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в своих соцсетях
"Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек", — написала Дагделен в ответ на критику Мельника в адрес ее партии, негодовавшего, что в Германии не хотят помогать Киеву.
Депутат подчеркнула, что большинство украинцев разделяют позицию "Союза Сары Вагенкнехт" по прекращению огня и мирным переговорам.
Ранее Дагделен призвала Запад обратить внимание на ядерный шантаж Украины, заявив, что он не должен остаться безнаказанным.
"Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну", — отметила депутат.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Также украинский посол нецензурно раскритиковал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Депутата Бундестага от Левой партии Германии Сару Вагенкнехт Мельник называл "отвратительной ведьмой".
"Такая отвратительная ведьма", — написал он с своих соцсетях, комментируя ее сообщение, о том, почему киевский режим должен перестать требовать танки от Германии.
Однажды Мельник и вовсе сказал в адрес немецких властей, что "их дело молчать и давать деньги". Неудивительно, что позиция политической силы "Союза Сары Вагенкнехт" вызывает активное раздражение у Мельника, ведь представители этой партии выступают за сокращение помощи Киеву, переговоры с Россией и мир.