https://ukraina.ru/20241213/1059635340.html

"Летающая мясорубка". Как операторы FPV-дронов работают на Кураховском направлении

"Летающая мясорубка". Как операторы FPV-дронов работают на Кураховском направлении - 13.12.2024 Украина.ру

"Летающая мясорубка". Как операторы FPV-дронов работают на Кураховском направлении

Курахово – последний из крупных населенных пунктов, что давали ВСУ возможность обстреливать Донецк из крупнокалиберной артиллерии. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал в гостях у взвода операторов FPV-дронов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, которая работает на данном участке фронта.

2024-12-13T13:56

2024-12-13T13:56

2024-12-13T13:56

эксклюзив

курахово

донецк

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"БУМ-БУМ-БУМ!" - колотит "Тихий" в железную дверь. С другой стороны доносится невнятное "бу-бу-бу". "Це районний ТЦК! Перевірка документів!", - уверенно чеканит капитан. Да так аутентично, что даже у меня уши к затылку прижались от неожиданности.Часом ранее мы встретились на окраине Донецка и выдвинулись в район Кураховки, откуда взвод операторов дронов-камикадзе 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады поддерживает наступление наших войск на город Курахово.Как и положено толковому офицеру, "Тихий" при встрече транслировал бодрость и молодцеватость, делился успехами, фонтанировал идеями и заряжал энтузиазмом. Как и положено старому ополченцу Донбасса, одет был в архаичную, по нынешним временам, "горку". Теперь доступны более прогрессивные решения, однако ж в ношении "горки" есть определенный шарм. В конце концов, это не только предмет военного снаряжения, но мечта любого толкового ополченца первой волны.Каноничные кроссовки, правда, "Тихий" сменил на моднявые тактические ботинки. Во-первых, не лето давно. Во-вторых, Родина выдала хорошие, чему капитан по-детски радовался.Познакомились мы на фоне мрачной беспросветности начала 2023 года. Его стремление воевать не числом, но умением, привычка мыслить нестандартно и отношение к бойцам в ту пору натурально подкупали. "Тихий" не только не стеснялся говорить о проблемах, но и предлагал конкретные решения и сам же реализовывал их. Так, например, "глушилка", которой мы спасались от дронов противника в Белгородской и Курской областях, его ребятами сделана. Из подручных средств, а проявила себя лучше, чем иные фабричные.Однако ж направление здесь не Курское, а Кураховское. И хотя никаких окон в помещении нет, за окном классический южнорусский декабрь: туман, сырость, холод и порывистый ветер. Погода нелетная."О-о-о! Знакомые все лица! Мы ж думали, что командир важных каких-то привезет, а тут все свои!" - протягивает ладонь командир взвода с позывным "Еж". Обнимаемся. "Мы хоть и не очень важные, но от кофе точно не откажемся. Эдак по-свойски", - отшучиваюсь я. Тем не менее, через минуту на столе появляются стаканчики с горячим кофе. На мытье посуды у военнослужащих аллергия, да и воду тратить попусту в полевых условиях глупо, а потому индустрия одноразовой посуды – один из столпов нашей боеспособности.Крохотное помещение, уставленное техникой и вооружением, увешано черно-белыми плакатами. В основном, конечно, аниме-картинки от знаменитой "Буханочки" на тему FPV, но есть и более остроумные."Это чего такое?" - спрашиваю, указывая на фото советского офицера в очках для управления дроном и с пультом в руках. "Как? Это же известное историческое фото! Первые советские разработки в области дроноводства", - улыбается "Тихий". "Забытые технологии древних", - подхватывает "Еж".- Как вы тут?- Да нормально. Работаем в интересах пехоты, поддерживаем наступление на Курахово.- Вы же ПВО!- Понимаешь, самолеты и большие "крылья" здесь почти не летают. Небо хорошо почистили. Тут, как правило, "Баба-яга" только может прилететь. Вот по ним стараемся работать. Ну и пехоту прикрываем.- Круто!- Ну вот смотри…есть у меня парень один. Раньше на "стреле" работал, а потом "хаймарс" прилетел и его ранило. Он восстановился, но хромает. То есть на "стреле" уже работать не сможет. Так он себя переборол и выучился на FPVшника. И отлично справляется. Красавчик.С нашим появлением коморка становится совсем уж тесной. Кроме нас и "Тихого", который порывается ехать дальше по задачам, и "Ежа", здесь же дежурят пилоты: "Витек" и "Белый".Нужно сказать, что под занавес 2024 года у операторов дронов-камикадзе все устроено примерно так же, как у разведчиков, которые работают на больших "крыльях". Операторы со всем оборудованием сидят на одной точке, откуда и управляют дронами, а сапер, который готовит "птицы" к вылету, находится в другой. То есть и пилоты более или менее защищены от случайных прилетов, и личный состав не кучкуется, чтоб лишний раз не подставляться.- "Витек", ты сейчас какую задачу выполняешь?- Наблюдаю за тем, как проводится воздушная разведка. Она ведется 24/7. Карусели. Независимо от погоды. Если только не сильные ливни, от которых птицы падают. Нужно это для того, чтобы видеть перемещения противника. Либо же когда наши парни ведут зачистку и упираются во что-то, мы вылезаем и работаем. И уже по картинке видим, куда нам лететь.- Слушай, на улице туман. Я думал, что погода нелетная, но вот летает же "птичка".- Во-первых, сейчас получше стало. Еще пару часов назад видимость была на 50–60 метров. Во-вторых, у него же камера – "цифра". У нас картинка значительно хуже будет."Витек" - очередное дитя войны. Когда официальный Киев начал в Донбассе так называемую АТО, парню было всего четырнадцать лет. Выучился на юриста, устроился в ЗАГС, а тут СВО. После мобилизации угодил на Херсонское направление. Вернувшись, заключил контракт с министерством обороны, служил на ЗУшке. Теперь вот дронами-камикадзе управляет."Слушай, да много интересных целей было, но больше всего эмоций – это когда первые боевые вылеты начались. Они были по пехотным целям. И вот это интересно, поскольку летать с болванкой в ходе обучения – это одно дело. А тут летишь на боевом дроне, прокладываешь маршрут так, чтобы пройти РЭБ и не упасть на своих. Второй пилот тебе помогает", - вспоминает боец.Пока "Витек" наблюдает, мы с "Ежом" беседуем о молодежи на войне. Сам-то командир взвода из старой ополченческой гвардии. "Ты знаешь, я вот наблюдаю за ребятами и понимаю, что взрослеют. Говорю не только про этих, а вообще обо всех, с кем взаимодействую. Они сейчас как-то учатся, развиваются. Все на деле сосредоточены. И деньги тратят не на водку и гульки, а на полезные вещи. На глазах становятся все более ответственными", - делится он наблюдениями.А я киваю и думаю, что сам "Еж" в 2014 был не старше "Витька", но сейчас нам обоим под сорок. Только война молодеет.Допиваем кофе, а где-то неподалеку просыпается артиллерия. Не так, чтобы прямо за стеночкой, но достаточно близко. И это, честно говоря, интересно: опасаться FPV-дронов мы привыкли настолько, что артиллерию в расчет не берем. Я ведь первым делом спросил у "Тихого" насчет обстановочки, а тот ответил, что РЭБ неплохо справляется и "камики" не долетают.Второй пилот с позывным "Белый" постарше коллеги. В 2019-м, когда пришел на первый контракт, ему уже было 24 года. "Белый" высок, басовит и немногословен.- Слушай, вот на пилота можно выучиться, но вы же здесь все технари. Откуда навыки? Подозреваю, что на гражданке ты платы не паял и провода не крутил.- Не паял. Да откуда? Из специальных закрытых пабликов, но в основном от старших товарищей.- Товарищ "Тихий" утверждает, что вы уже не просто птичками долбите, но можете залететь в помещение, осмотреться. Как вообще происходит шлифовка навыков до такого ювелирного уровня? Спрашиваю как человек, который за два часа на тренажере не осилил ни одной трассы.- Со временем это приходит. Чтобы научиться стрелять, нужно стрелять. Никак иначе.Пилоты собираются. Сменщики вот-вот приедут. "Тихий" курит в уголке, стряхивая пепел в консервную банку из-под чего-то там. Благо, действие закона о запрете курения в общественных местах до фронта пока не дотягивается.Зачем вообще нужен второй номер? Во-первых, пилотирование – дело напряженное. Люди быстро устают. Во-вторых, боевые полеты мало похожи на воздушные прогулки над летним парком: РЭБ глушит картинку, ветер сносит "птицу", а сквозь туман не видно ни зги. Вооружившись электронной картой и поглядывая на картинку с дрона-разведчика, второй пилот работает штурманом.- Командир, а вот у меня по Сирии вопрос!- Давай.- Представим, что колонна из пятнадцати-семнадцати пикапов с пехотой…- Ну и хана бы им.- Так ведь они маневрируют!- Так они ведь и здесь маневрируют. Нет, я утверждаю, что один взвод FPV на окраине города и никакая колонна пикапов до него не добралась бы.Вспоминаю десятки сожженных украинских пикапов, виденных мною по дороге сюда. Мысленно признаю, что люди знают, о чем говорят. Происходящее в Сирии стало если не главной темой недели среди военных, то наверняка уж одной из.На экране тем временем штурмовые группы двигаются по разбитым улицам Курахово. За ними присматривает малый воздушный флот: над каждой группой висит дрон-разведчик, большое "крыло" наводит артиллерию, а если нужно быстренько погасить огневую точку, то на помощь вылетают и дроны-камикадзе.- "Еж", а твоя задача какая?- Я руковожу работой пилотов и саперов, организовываю взаимодействие с подразделениями, которые мы прикрываем.- А кого сейчас прикрываете?- Слушай, да широка моя бригада! Кому нужно в данный момент, того и прикрываем.- Помню, как все начиналось. А теперь по городу идет небольшая группа, которую прикрывает целый воздушный флот. И вот к этому мы пришли за три года.- Я бы сказал, что за год. У командования есть понимание, что вот это сейчас важно. И мы каждый день доказываем, что правильное использование техники бережет жизни. Жизнь солдата бесценна, а дрон стоит недорого."Еж" не принял киевский "майдан" и горячо приветствовал Русскую весну. Участвовал в митингах, а когда Стрелков позвал на защиту Славянска, решил, что время пришло. Триггером стала гибель друга, который уехал раньше."Меня очень тепло встретили на блокпосте в Краматорске. Встретили, как я их называл, старики. Это ветераны Афганистана, ветераны Чечни. Ну, в общем, взрослые мужчины с опытом. Они-то меня всему и научили", - вспоминает боец."Так, это уже работа!" - обрывает беседу комвзвода, хватая рацию. Поднимаю глаза и за столом вижу совсем других ребят. Увлекся разговором и прозевал пересменку.Невысокий, круглолицый парень с тростью – тот самый боец, угодивший под "хаймарс", о котором рассказывал "Тихий". "Арчик" - его позывной. Очень быстро он бросается к ящику с аппаратурой и начинает разворачивать какие-то микросхемы. Оживший пульт играет мелодию, которая в начале 90-х считалась романтичной.Его напарник "Молодой" вкручивает антенну в очки, проверяет пульт управления, разминает пальцы в предвкушении работы. "Я по такой погоде еще не летал", - ворчит он."Мужчины, видите дом у себя на экране? Сейчас летун ближе покажет. Так вот его нужно быстренько сложить. Там противник. У меня один боец – "триста". Работайте", - басит рация.- "Орех", мы работаем. Готовь птицу.- Одна малая.Через минуту второй монитор загорается. На экране винты, боеприпас и сосредоточенная мина сапера "Ореха", с которым пересекался не раз и не два.Дрон поднимается, и я удивленно присвистываю. Уж если на экране "молоко", то в очках вообще ничегошеньки не видно. "Ничего не вижу", - подтверждает мою догадку "Молодой", но летит дальше."Арчик", вооружившись картой, ведет его по маршруту. Никто больше не острит и не хихикает. "Готовься, сейчас будет завеса", - говорит "Еж", осторожно касаясь плеча "Молодого". "Что еще за завеса?" - спрашиваю полушепотом. "Увидишь", - кивает "Арчик".Через секунду картинка на экране пропадает. Чей-то РЭБ. Тут оператору важно не растеряться и не бросить управление. Главное – держать "птицу" ровно, двигаясь за пределы досягаемости "глушилки".- Ты наклонился! Выравнивай! Выравнивай!- Да я не вижу ничего! О! Что-то вижу!- Ты сейчас "птицу" закрутишь. О! Красавчик! Выровнялся!- Черт, снова глушат!- И-и-и… мы потеряли "птицу".Коротко выругавшись, мужики запрашивают второй камикадзе и перезагружают оборудование. Обстановка нервная, а тут еще пульт заладил: "просто скажи мне, где ты находишься". "Это ребята кастомизируют. Ставят разные приколы и мелодии вместо заводских команд", - объясняет "Еж", перехватив мой взгляд."Мужчины, мы будем сегодня работать? Мне нужно сложить это здание! Давайте быстрее!" - снова торопит рация.Следующий дрон успешно проходит сквозь завесу, находит цель в густом тумане, но запутывается в оборванных проводах, которых совсем-совсем не видно через камеры.- "Орех", дроны готовы?- Не отвлекайте меня! Я работаю с боеприпасами, я работаю с запалами. Сейчас все будет.Операторы меняются. На лбу "Молодого" выступает испарина. "Арчик" подключает свои очки. "В этот раз быстрее летим, да?" - шепчет кто-то у меня за спиной. "Это так кажется, поскольку низко идем над землей", - отвечает пилот.Прыгая с одной высоты на другую, "птица" обходит зоны действия РЭБ. "Арчик" старается держаться ниже, поскольку машинку сдувает ветром.- Так, вот это здание.- Эта двухэтажка?- Нет. Ты дальше пролетел. Она под тобой.- Понял.- Работай.- Есть!На картинке с дрона-разведчика видно, как FPV врезается в стену дома. "Есть попадание. Добивайте, мужчины!" - торопит рация.Тут из дома выходит украинский военнослужащий и поднимает что-то с земли, а через секунду это что-то вспыхивает у него в руках. С этим факелом солдат возвращается в дом, а в следующий момент из окон начинает валить серый дым.- Это сейчас чего такое было?- По-моему, он просто не знает, что Олимпиада закончилась, и с факелом никуда бежать не надо.- А почему он такой расслабленный?- Не знаю. Может, контузило.На видео, которые так любят смотреть в тылу, FPV-дроны успешно поражают все цели с первого раза, но в реальной жизни случается всякое. Слишком уж много переменных. Следующий дрон попадает и…не взрывается. Рация снова торопит, а "Еж" мимоходом сообщает, что в пехоте, где он и сам начинал, служат крутые парни, но в технике они не волокут."Орех, дроны остались? Готовь следующий! Там силикон есть. Смажь камеру!" - командует он в рацию и спокойно улыбается. "Силикон?" - спрашиваю. "Ну да. Если нанести тонким слоем, то защищает камеру от обледенения. Главное – не переборщить. Мы ж тоже экспериментируем", - кивает он.И снова минут десять напряженного полета до цели. Снова "завеса", убивающая картинку. Снова ветер уносит мотает "птицу" то вправо, то влево, а туман скрывает провода и деревья.- Вот оно! Вот оно!- Давай-давай-давай! Ровнее!- Есть!На мгновение картинка с разведчика замирает, а уже в следующее здание разлетается в труху. Помещение взрывается аплодисментами. Теперь пехота может двигаться вперед."Красавцы! Даю следующую цель!" - шипит рация. А мы тихо-тихо обнимаемся с парнями и выбираемся на свежий воздух. До темноты минут тридцать-сорок, а здесь лучше ездить по светлому.На ту же тему: Оператор FPV-дронов "Радистка": "Если целить в ноги, то врага как минимум накроет волной осколков"

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эксклюзив, курахово, донецк, донбасс, игорь стрелков, вадим белый, вооруженные силы украины, украина.ру