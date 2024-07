Был раздражён, вспоминая Харрис, и вспомнил об Украине. Главное в обращении Байдена к избирателям в США

https://ukraina.ru/20240725/1056465807.html

Американский лидер Джо Байден спустя три дня наконец выступил с обращением к нации и объяснил, почему сходит с дистанции, и назвал приоритеты своей деятельности на оставшиеся полгода президентских полномочий

Президент США Джо Байден шокировал общественность объявлением об отказе от дальнейшей борьбы за переизбрание на второй срок 21 июля, хотя ещё в ночь с пятницы на субботу (с 19 на 20 июля) планировал оставаться в президентской гонке. Своё решение американский лидер обещал объяснить позже в обращении к нации и объяснил, но спустя три дня. Например, Линдон Джонсон, последний действующий президент США, отказавшийся от переизбрания, сразу выступил с речью и говорил в течение 40 минут.Обращение Байдена длилось 13 минут. Из Овального кабинета он совсем недавно обращался к согражданам, менее двух недель назад после покушения на его предшественника и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. В отражении окна можно было заметить строчки суфлёра, нынешний глава государства давно уже произносит свои речи именно так."В последние недели я понял, что мне необходимо объединить мою партию в этот критический момент. Я убеждён, что мои заслуги на посту президента, лидерство в мире и видение будущего Америки достойны второго срока, но ничто не может стоять на пути спасения демократии, включая личные амбиции. И я решил, что правильнее всего передать эстафету новому поколению", - заявил Байден.По его словам, в жизни общества есть время и место для опыта, который приходит с возрастом, но сейчас время и место для новых, более молодых голосов.Впрочем есть сомнения, было ли завершение избирательной кампании его добровольным выбором. Байден не объявил о столь серьёзном шаге лично, общественности показали лишь снимок письменного заявления, к тому же некоторые наблюдатели заподозрили, что подпись на документе не похожа на подпись 46-го президента, поэтому сложно судить, было ли желание прекратить борьбу решением самого Байдена либо же так решил истеблишмент, и президенту не оставалось ничего, кроме как смириться и согласиться. По мнению конгрессмена-республиканца Пола Госара, объявление Байдена о выходе из гонки стало результатом переворота со стороны демократов. После провальных дебатов глава государства испытывал колоссальное давление со стороны однопартийцев, законодатели публично призывали его уйти, отвернулись соратники, спонсоры перестали финансировать его предвыборный штаб.Подробности партийного дворцового переворота накануне сообщили источники издания The New York Post. По их словам, демократы пытались остановить Байдена на протяжении нескольких недель, но он упорно боролся и проявлял, как сказал человек, близкий к семье президента, гнев, паранойю и разочарование, когда партийная элита окружала его и оказывала давление. Частью этой стратегии было проведение предвыборных дебатов с Трампом, на которых Байден выглядел мягко говоря не впечатляюще. Сразу же после этого однопартийцы начал активнее призывать главу государства выйти из гонки, но тот по-прежнему продолжал стоять на своём, и тогда высокопоставленные функционеры Демократической партии угрожали Байдену насильственно отстранить его от должности, если он не завершит избирательную кампанию добровольно.Как вариант демократы могли пригрозить Байдену применить на практике 25-ю поправку к Конституции, предусматривающую отстранение от власти действующего президента. Учитывая многочисленные нелепые оговорки, потери в пространстве, разговоры с пустым местом и прочие ситуации, основания для признания Байдена неспособным дальше управлять страной наберутся, к тому же обратное не подтверждено - тест на когнитивные способности он так и не прошёл. Это было бы такое позорное окончание политической карьеры длиной в полвека, что лучше уйти самому, не дожидаясь такого исхода.Президентские выборы в США пройдут менее чем через четыре месяца, 5 ноября. Байден в своей речи сказал, что определился с выбором, и призвал голосовать за Камалу Харрис, заверив, что она будет достойным кандидатом на президентских выборах от Демократической партии, и назвал её опытной, жёсткой, способной, а также невероятным партнёром для него в период правления. Однако политический обозреватель Лиз Уилер обратила внимание на реакцию президента в тот момент - он выглядел рассерженным, когда упомянул Камалу. Как рассказали источники газеты The Wall Street Journal, ей так и не удалось войти в ближний круг давних советников американского лидера, хотя в отношениях между ними присутствуют тепло и взаимоуважение.Сама Харрис находилась в Овальном кабинете в тот момент и слушала речь Байдена вместе с его семьёй - супругой Джилл, сыном Хантером, дочерью Эшли с её мужем, внучками Финнеган, Наоми и Мэйси, - всего было около 40 человек.От возможности переизбрания на второй срок Байден отказался, но складывать полномочия досрочно не собирается, он намерен доработать до конца первого срока, т.е. до 20 января, когда состоится инаугурация 47-го президента США. В выступлении действующий глава государства поделился своими планами на оставшиеся полгода правления. Байден намерен уделять основное внимание вопросам, касающимся экономики и защиты прав, а также бороться с проявлениями ненависти и политическим насилием."Я буду продолжать работать над тем, чтобы Америка оставалась сильной, безопасной и лидером свободного мира. Я первый президент этого столетия, который сообщил американскому народу, что Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны нигде в мире", - заявил Байден.Американские войска 46-й президент никуда не направлял, это действительно так, но США находятся в состоянии опосредованной войны, они напрямую участвуют в украинском конфликте, выступая основным спонсором Киева и крупнейшим поставщиком вооружений ВСУ. В своей речи об Украине Байден тоже вспомнил - пообещав сохранять коалицию стран в поддержку Украины и для противодействия России, а НАТО сделать более мощной и более единой, чем когда-либо в истории.Байден заверил, что Китай не сможет превзойти США благодаря достижениям его президентства. КНР обошла Соединённые Штаты по таким показателям, как объём промышленного производства, но по итогам 2023 года вопреки прогнозам многих специалистов первой экономикой мира стали США, Китай занял второе место."Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы прекратить войну в Газе, вернуть домой всех [удерживаемых движением ХАМАС] заложников, обеспечить мир и безопасность на Ближнем Востоке и положить конец этой войне. Мы также работаем круглосуточно, чтобы вернуть домой американцев, несправедливо задержанных по всему миру", - продолжил американский президент.Как раз в тот же день в Конгрессе США выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 25 июля Байден и Харрис проведут с ним переговоры, но каждый отдельно."Я уверен, что Америка находится в поворотной точке. Это редкий исторический момент, когда принимаемые нами сегодня решения определяют судьбу страны и мира на десятилетия вперёд. Перед нами стоит выбор между надеждой и ненавистью, между единством и расколом. Нам нужно решить, верим ли мы по-прежнему в честность, порядочность, свободу, правосудие и демократию", - сказал Байден.И очень тихо добавил, что президентство было частью его жизни. Как бы сейчас ни критиковали Байдена, ни усмехались над ним, это человек, который действительно всю свою жизнь посвятил политической карьере, он отдал служению своей стране более 50 лет.

