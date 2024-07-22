https://ukraina.ru/20240722/1056395270.html

Уход Байдена и критические дни Трампа

Уход Байдена и критические дни Трампа - 22.07.2024 Украина.ру

Уход Байдена и критические дни Трампа

Байден таки снялся с выборов до конца выходных, как и прогнозировал Newsweek. То, что информация была умышленно слита журналу источником, чтобы оказать воздействие на Байдена, не вызывает сомнений – это очевидно.

2024-07-22T06:28

2024-07-22T06:28

2024-07-22T06:28

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

newsweek

демократическая партия

сенат

ростислав ищенко

мнения

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Но есть ещё один, не такой очевидный, факт. Указание точного дедлайна ("до окончания выходных") свидетельствует о том, что Байдену, вернее его семье и окружению, был предъявлен ультиматум, игнорировать который они не решились.Байдена пытаются снять с пробега достаточно давно – минимум два месяца, а это значит, что заговор начал формироваться раньше, не менее чем полгода назад. Но до последнего момента президент и его команда сопротивлялись давлению, причём достаточно эффективно. Даже Обама, которого окружение Байдена сейчас открыто называет одним из главных координаторов антибайденовской кампании в Демпартии, до последнего момента публично высказывал только поддержку намерению Байдена переизбраться. Первые публичные сомнения в способности Байдена выиграть выборы Обама позволил себе уже после публикации Newsweek, то есть после того, как команда и семья (с субботы американские СМИ сообщали, что решение сняться с выборов обсуждается семьёй) действующего президента получили "предложение, от которого нельзя отказаться".Следует обратить внимание на то, что Байдена до конца поддерживало семейство Клинтонов, которое последние годы являлось фактическим владельцем Демократической партии. Клинтоны, вплоть до вечера прошедшей пятницы, умоляли партийных спонсоров не оставлять Байдена, а от руководящих демократов требовали сплотиться вокруг него. Так что речь идёт не просто о списании в утиль больного старика, можно говорить о полноценном перевороте в Демпартии – проиграл не только Байден, проиграли Клинтоны, а это куда существеннее.Последний рубеж байденовско-клинтоновской обороны был преодолён на позапрошлой неделе, когда спонсоры демократов оказали решающее давление на Нэнси Пэлоси и Чака Шумера (лидеров демократических фракций в Палате представителей и Сенате Конгресса США). Лидерам демократов было заявлено, что пока Байден является кандидатом, партия не получит ни копейки, и сразу же дана утечка информации об этом в прессу. В результате Пелоси и Шумер присоединились к Байден-скептикам и начали активно убеждать старика уйти по-хорошему.Но, как видим, даже этого оказалось мало и, чтобы сломать клинтоновскую цитадель, понадобилось предъявить семье Байдена ультиматум. Мы даже можем примерно представить себе о чём шла речь. Накануне принятого Байденом "ответственного решения" ЦРУ внезапно призналось, что фальсифицировало данные о якобы российском следе в истории с ноутбуком Хантера Байдена. Вкупе с уже имеющимися проблемами семьи с законом, стала вырисовываться крайне мрачная перспектива. Байденам дали понять, что "красных линий" больше нет, и история с ноутбуком – далеко не худшее и не последнее из возможных обвинений, которые могут вновь обрести актуальность.Конечно Байдены не хотели уходить без гарантий, а гарантий одних только демократов им было недостаточно, ведь с высочайшей вероятностью власть на ближайшие два-четыре года, как минимум, должна перейти к республиканцам. Демократы готовятся к электоральной катастрофе на приближающихся выборах. Вряд ли Трамп, которого травили восемь лет, и чуть не убили совсем недавно, согласился гарантировать проигравшим внутрипартийную борьбу Байденам-Клинтонам личную неприкосновенность.Стопроцентных гарантий семейство Байдена получить не могло, но их могли убедить, что, соглашаясь уйти без сопротивления, они выбирают меньшее из зол. Грубо говоря, им могли предоставить информацию, убедившую их, что с уходом Байдена, победа Трампа на президентских выборах (и Республиканской партии на выборах в Конгресс) может и не состояться или не оказаться полной и всеобъемлющей.Байден поддержал в качестве своего преемника на посту кандидата в президенты действующего вице-президента Камалу Харрис. Возможно это действительно результат общедемократического консенсуса, но с тем же успехом это может быть резервирование для себя средства давления на партию, чтобы демократы не забыли своих обязательств в отношении семейства Байденов.В любом случае, станет ли единым кандидатом демократов Харрис или кто-то другой, вся возня "глубинного государства" вокруг снятия Байдена с пробега имеет смысл лишь в том случае, если у них есть альтернативный план действий, способный если не принести им победу, то уберечь от катастрофического поражения.Вряд ли спонсоры Демпартии рассчитывают на то, что новый выдвиженец сможет выиграть выборы у Трампа. Часть демократов уже разочаровалось в нынешней избирательной кампании и просто её проигнорируют. Раскрутить абсолютно новую фигуру под выборы, которые стартуют уже 20 сентября (начало предварительного голосования), нереально. Потенциальные сменщики Байдена из действующих демократических лидеров имеют те же проблемы, что и Харрис – они, в большинстве своём, также стары (а потенциально и немощны), главное же – они несут равную с Байденом ответственность за провалы американской политики, так как находились на ведущих позициях в его команде.На период своего потенциального президентства Трамп подстраховался от "трагических случайностей", взяв себе кандидатом в вице-президенты Джемса Дэвида Вэнса, консервативного сенатора из Огайо, выступающего за ещё более радикальную реформу американской политики и экономики, чем предлагал Трамп. Если Джей Ди Вэнс не пересмотрит свои взгляды после избрания (как это часто случается с западными политиками), то после выборов устранение Трампа приведёт в Овальный кабинет человека ещё более опасного для действующего "глубинного государства" чем Трамп.Но и позволить Трампу полностью отбыть свой срок действующее "глубинное государство" не может. Поддерживающие Трампа консервативные реформаторы сделали отчётливую заявку на то, что к концу его второго срока нынешний состав "глубинного государства" отправится на свалку истории (многие же в тюрьму), за счёт перераспределения, в рамках реформы бюджетных финансовых потоков. Через четыре года Трампа должен будет сменить Вэнс, который за свои восемь лет президентства должен сделать реформы необратимыми, а США "вновь великими".Насколько реализуются планы смены внешнеполитического курса и внутриполитических реформ неизвестно. Вряд ли нас ждут существенные стратегические перемены, скорее коррекция. США находятся в таком состоянии, что для реализации задуманного надо иметь не только желание, но ещё и талант и везение. Но вот ротация "глубинного государства" выглядит практически неизбежной. Единственный способ её избежать – не допустить прихода Трампа к власти.Байдена пытались убрать давно, но критической точкой, после которой его уход стал неизбежен, оказалось неудачное покушение на Трампа. По реакции публики стало понятно, что даже если Трампа убьют со второго захода, шансы Байдена победить всё равно практически не вырастут. Это тот случай, когда репутация политика испорчена настолько, что он проигрывает даже фонарному столбу.Но если "трагическая случайность" изменит лицо американской избирательной кампании до того, как Трамп будет избран, у не-Байдена есть шансы победить Вэнса.Так что в ближайшие три с половиной месяца Трампу надо беречь свои уши, как зеницу ока. Бывает, что пуля задевает ухо по касательной, но бывает ведь и так, что она входит в одно ухо, а выходит из другого, вынося вместе с частью черепа все планы, шансы и амбиции.Люди, заказавшие Трампа и сломавшие Байдена, не остановятся. Им слишком есть что терять, и уступать свои позиции без борьбы они не намерены. В свою очередь, борьба без правил, которую мы знаем в качестве родовой черты американской внешней политики, зародилась как основа политики внутренней (кто первый выстрелили и удачно попал, тот и герой, а кому не повезло, тот бандит).Пока что закончился только первый акт драмы, под названием "Выборы 2024 года в США", основные события впереди.О том, как отказ Байдена скажется на внутренней и внешней политике США - в интервью Николая Топорнина: "Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа"

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сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, newsweek, демократическая партия, сенат, ростислав ищенко, мнения