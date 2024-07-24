https://ukraina.ru/20240724/1056426726.html

"Дожить до Трампа": политолог о том, успеет ли украинский фронт протянуть до январского референдума

"Дожить до Трампа": политолог о том, успеет ли украинский фронт протянуть до январского референдума - 24.07.2024 Украина.ру

"Дожить до Трампа": политолог о том, успеет ли украинский фронт протянуть до январского референдума

Задача январского референдума на Украине – зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ. Есть нюансы, как будет сформулирован этот вопрос, потому что в лоб об этом спрашивать нельзя, это будет нарушением Конституции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив

2024-07-24T05:00

2024-07-24T05:00

2024-07-24T05:00

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референдум

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По подтвержденной информации, на январь команда Владимира Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка украинских властей синхронизации с командой экс-президента США Дональда Трампа, рассказал эксперт.Задача такого референдума – зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ. Есть нюансы, как будет сформулирован этот вопрос, потому что в лоб об этом спрашивать нельзя, это будет нарушением Конституции и уголовного кодекса для организаторов, добавил он.У них киевских властей есть определенные основания рассчитывать, что до января фронт не рухнет, люди под ружьем у ВСУ еще есть, указал политолог.Любые провалы на фронте можно не то чтобы купировать человеческой массой, но сдерживать до определенной степени продвижение российских войск, "забрасывая трупами" украинских военных. Так в Киеве рассчитывают дожить до прихода администрации Трампа, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.руО том, насколько удары по энергосистеме Украины воздействуют на военно-промышленный комплекс и умы местного населения - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского

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