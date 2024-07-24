"Дожить до Трампа": политолог о том, успеет ли украинский фронт протянуть до январского референдума
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Задача январского референдума на Украине – зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ. Есть нюансы, как будет сформулирован этот вопрос, потому что в лоб об этом спрашивать нельзя, это будет нарушением Конституции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
По подтвержденной информации, на январь команда Владимира Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка украинских властей синхронизации с командой экс-президента США Дональда Трампа, рассказал эксперт.
Задача такого референдума – зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ. Есть нюансы, как будет сформулирован этот вопрос, потому что в лоб об этом спрашивать нельзя, это будет нарушением Конституции и уголовного кодекса для организаторов, добавил он.
"Но каким-то образом эти вопросы будут заданы, чтобы зафиксировать существующее положение без разговоров о границе 1991 года, о положении вещей на 24 февраля 2022 года", - уточнил Павлив.
У них киевских властей есть определенные основания рассчитывать, что до января фронт не рухнет, люди под ружьем у ВСУ еще есть, указал политолог.
Любые провалы на фронте можно не то чтобы купировать человеческой массой, но сдерживать до определенной степени продвижение российских войск, "забрасывая трупами" украинских военных. Так в Киеве рассчитывают дожить до прихода администрации Трампа, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
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