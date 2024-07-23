https://ukraina.ru/20240723/1056433654.html

Быть в каждом супе укропом. Когда Белград говорит по-русски

Быть в каждом супе укропом. Когда Белград говорит по-русски - 23.07.2024 Украина.ру

Быть в каждом супе укропом. Когда Белград говорит по-русски

При сорокоградусной жаре рынок в сербской столице уже в полдень выглядит довольно пусто. На прилавках лежат фирменные сербские мясистые красные и желтые перцы, спелые персики и арбузы. Остальное уже спрятано от солнца, которое в этом году к жителям Белграда особо немилосердно

2024-07-23T18:49

2024-07-23T18:49

2024-07-23T18:51

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На дальнем прилавке между горкой молодых кабачков и репчатого лука стыдливо проглядывают тонюсенькие пучки свежего укропа. Если целенаправленно искать, на белградских рынках укроп можно найти почти всегда, но не стоит ожидать такое изобилие зелени, как на московских рынках. Не принято.- Добрый день! Пучок укропа, пожалуйста, - говорю продавцу, пытаясь одновременно почувствовать характерный запах ароматной зелени.- Укроп хороший, свежий. Но чтобы почувствовать запах, надо протереть вот так, - показывает продавец, угадывая мои мысли.- Я знаю. Там, где я живу, об укропе знают все. Но такой хороший укроп тут у нас в Сербии найти невозможно.- Значит, в России вы живете?- Как вы догадались?- А у меня укроп тут только русские берут. Каждый день берут. С тех пор, как русские приехали, только укроп могу продавать и не обеднею. А вы наших знаете. Берут только, когда зеленый горошек варят, и то не каждый раз, - смеется продавец.У сербов есть такая поговорка – "Быть в каждом супе укропом". Но видя, как мои соотечественники в Москве при виде укропа в салате или в супе морщатся и отводят глаза, мне не раз в голову приходила мысль, что эту поговорку мы сербы привезли откуда-то из нашей общей славянской родины.Получив очередное подтверждение моих лингвистических умозаключений, и, набрав полную сумку овощей и фруктов, медленно иду к выходу. Под палящим солнцем жду зеленого света на светофоре. Рядом со мной останавливаются парень с девушкой. Разговаривают на русском. Покажи мне сумку с продуктами, и я тебе скажу, кто ты.Русские, украинцы и белградский рынок недвижимостиВ традиционном сербском обществе каждому есть дело до вас и до ваших дел. Если это не так, это значит, что вы попали в какой-то новый дом, в котором жильцы или все молодые, или пока не успели познакомиться друг с другом. В моем сербском доме большинство жильцов уже 40 лет знает обо мне все. Поэтому я и после смерти своих родителей чувствую себя желанным гостем в нашей девятиэтажке на окраине города.Возвращаясь с рынка в свою опустевшую после ухода папы квартиру, у выхода из лифта я столкнулась с соседом.- Привет! Вижу ты приехала, увозишь вещи. Продавать будете?- Не будем, сдавать пока будем.- Правильно. Продать всегда успеете. Сдадите, деньга будет капать. Если еще найдете каких-то русских или украинцев… Якобы платят они хорошо. Только я заметил, неправильные какие-то эти наши русские, которые к нам приехали.- Как это неправильные?- Ну так. Неразговорчивые какие-то. И вообще. Помнишь, где мы с тобой и с твоим папой и братом были, когда нас бомбили в 1999-м?- Как где были? У нас были в подвале. Весь подъезд там был.- Вот и я об этом. Но каждый сам за себя решает. Не мое дело судить.На улицах Белграда уже давно никого не удивит русская речь. И в моей многоэтажке никого не удивит, если у нас появятся русскоязычные жильцы, также как никого не удивляют те англоязычные, которые посуточно снимают квартиру у соседа с третьего этажа. Знакомые отмечают, что приехавшие из России люди на улицах и в транспорте вежливы, аккуратны, но по отношению к местным держат дистанцию и живут в какой-то своей системе координат, которая не всегда совпадает с местными реалиями, такими, какими их видят коренные жители.В сербских магазинах все научились произносить "спасибо" и понимать, что такое "арбуз". Только в главной туристической улице в городе, где в каждом ресторанчике местные оркестры по вечерам играют традиционную музыку, репертуар на русском языке у музыкантов не изменился. Если просишь их сыграть какую-то русскую песню, услышишь "Катюшу" или "Подмосковные вечера". Очевидно новая русская эмиграция туда не заходит. Это место для туристов и ностальгирующих по Сербии уехавших заграницу сербов. Ведь должно быть что-то постоянное в этом нашем стремительно меняющемся мире.Забытое Косово, литий и война в Европе. Что сегодня волнует обычного серба?Когда твой родной город провожает тебя в аэропорт на такси, это всегда немного грустно. Но зато всегда есть таксист, готовый поговорить о насущном, чтобы забыть про дорожную лихорадку.По обе стороны дороги в аэропорт столбы завешены тремя флагами – сербским, немецким и флагом Евросоюза.- Почему у нас город разукрашен этими немецкими флагами? Я что-то, кажется упустила.- Да, это Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц, Ред.) приезжал в Белград, подписывал с сербским правительством этот позорный документ про эксплуатацию лития. Нам конец. Останется выжжена земля, - вполне грамотно с политической точки зрения рассуждает таксист.Действительно, 19 июля канцлер Германии принял участие в Саммите о стратегическом сырье в Белграде. В ходе этого мероприятия между Сербией и Евросоюзом был подписан документ о будущем сотрудничестве в производстве аккумуляторов на базе лития. В рамках этого сотрудничества в западной Сербии будет открыт губительный для окружающей среды рудник лития, считает сербская общественность. Несмотря на длительные протесты населения, сербское руководство все-таки решилось войти в реализацию этого проекта с западными партнерами.- Но почему-то это не удивляет. Вот, сербов в Косово тоже бросили на произвол судьбы. Кого сегодня интересует, что с ними будет? Как бы война только не была - продолжил водитель такси.- Между сербами и албанцами?- Да, албанцы только и мечтают о том, чтобы от сербов избавиться.- А там есть кому воевать?- В том-то и дело, что некому. Этих сербов, которые там остались, буквально бросили выживать, как умеют. А мне не все-равно. Я в свое время служил в Косово. Для меня оно не пустой звук и не кусок земли. И эти наши монастыри там, это для меня не церкви, а святыни.- Вы думаете, там будет война? Президент Сербии сказал вечером в новостях, что НАТО готовится на Россию напасть…- Кто знает. Видите, как все вооружаются.-Да, мы тоже производим эти снаряды. Они попадают на Украину, убивают русских.- Об этом никто прямо не заявил, но они там, скорее всего есть. Я не сомневаюсь. Только один Бог знает, кто это продает. В любом случае это позор.- Как вы думаете, как все это закончится?- Не знаю. Думаю, что раньше или позже закончится. Только, главное, чтобы хорошо для русских. Иначе жизни нам здесь не будет.Вот такой земляк-серб попался мне в этот день. Политически грамотный и с собственным мнением, отличным от правительства. И то правда, такие - в каждом супе - укроп.О прогноза относительно войны в Европе в материале Павла Котова Быстрее, чем многие хотят видеть: готовит ли Запад войну против России

https://ukraina.ru/20230916/1049447291.html

https://ukraina.ru/20240703/1056038064.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, белград, россия, ес, нато, олаф шольц, косово