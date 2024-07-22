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Быстрее, чем многие хотят видеть: готовит ли Запад войну против России

Быстрее, чем многие хотят видеть: готовит ли Запад войну против России - 22.07.2024 Украина.ру

Быстрее, чем многие хотят видеть: готовит ли Запад войну против России

Запад готовится к войне с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич. Такая подготовка, по его мнению, идет гораздо быстрее, чем многие думают

2024-07-22T12:20

2024-07-22T12:20

2024-07-22T12:20

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"Они готовятся"В своем выступлении на канале TV Pink он подчеркнул, что нынешнюю Россию можно одолеть, только если что-то произойдет с ее лидером Владимиром Путиным.Он напомнил, что на Западе звучат призывы к разделу РФ. По его словам, оппоненты России пока не готовы к прямому столкновению и предпочитают воевать с ней чужими руками. При этом он отметил, что такой вариант развития событий все же возможен."Будут ли [воевать с Россией]? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут. Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть… Они готовятся к военному конфликту", - заявил Вучич.Сербский президент также сказал, что мир "соскальзывает к катастрофе".Война РФ и НАТО "невероятно близка"?Вучич не первый из высокопоставленных иностранных политиков, кто допускает войну между Россией и Западом.Как правило, такие заявления увязываются с возможным поражением Украины в боевых действиях против РФ.Так, президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что проигрыш Киева приведет к полноценному вступлению в конфликт НАТО."Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка", - ответил он на вопрос о последствиях поражения Украины в интервью Wirtualna Polska на прошлой неделе.Он добавил, что Североатлантический альянс уже готовится к возможному военному противостоянию с РФ.К такому развитию событий готовятся и в других странах. В Швеции, например, весной этого года гражданам рекомендовали запасаться продуктами и предметами первой помощи, а незадолго до этого главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден призвал население быть готовым к войне с Россией.Не скрывают планы по наращиванию своих сил и в НАТО. Как заявила официальный представитель альянса Фарах Дахлалла, в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих блока находятся в повышенной боевой готовности. Альянсом введены "самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны", подчеркнула она.Генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее также заявлял о риске военного противостояния с РФ."НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия", - сказал он, добавив, что если Москва одержит победу над Украиной, "нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны".Еще один признак дальнейшей милитаризации стран Запада – возвращение ряда стран к призывной модели армии. Как отмечает CNN, сейчас по такому пути идет Прибалтика и государства Скандинавии. В Латвии срочная служба возобновилась с этого года, а Норвегия по долгосрочному плану рассчитывает поставить под ружье еще 20 тыс. призывников и резервистов, а также удвоить оборонный бюджет."Нам <...> придется пересмотреть то, каким образом мы мобилизуемся для войны. <...> Это трагическая правда, <...> что мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны", - заявил аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон."Опасная болтовня"Власти РФ неоднократно заявляли, что любые разговоры об опасности России и будто бы имеющихся у Москвы планах агрессии против западных стран являются вымыслом.В конце прошлого года Владимир Путин назвал разговоры о готовности РФ напасть на НАТО "полной чушью". Он подчеркнул, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к странам Запада, а также "ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного" интереса к подобному сценарию.В апреле этого года глава государства рассказал, что воинственная риторика Альянса про "российскую угрозу" призвана оправдать расходы НАТО на Украину."Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине, вот и все", - заявил Путин."Крайне опасной болтовней" назвал ранее призывы европейских и американских политиков готовится к войне с Россией замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также считает, что основная цель этого – отвлечь внимание собственных избирателей от многомиллиардных трат на Украину."Ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе", - писал Медведев в своем телеграм-канале.В случае, если НАТО все же решится на военное нападение на Россию, со стороны Москвы на это последует ассиметричный ответ, боевые действия будут проходить не в окопах и не по сценарию СВО, продолжил он."Будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. <...> И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему. Поэтому западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией", - подытожил Медведев.Переговоры: условия сторонОсобенность нынешнего момента в том, что все более реальное появление Дональда Трампа в кресле президента США будто бы возвращает в повестку дня тему переговоров и некоей сделки между западным миром и Россией, завершения конфликта на Украине, разрядки и снижения угрозы третьей мировой.Действительно, сейчас Трамп в публичном пространстве преподносит себя как поборника мира и заявляет о своих намерениях положить конец противостоянию с Россией. Блаженны миротворцы, как известно, но и по делам их узнаете их, этого тоже никто не отменял.Если предложения Кремля по мирным переговорам с Киевом хорошо известны (нейтральный статус Украины, вывод украинских войск с территорий, которые вошли в состав РФ, закрепление статуса русского языка, денацификация и т.д.), то с мирным планом Трампа ясности пока нет.На сегодняшний день известны лишь предложения двух советников бывшего президента, которые были опубликованы в СМИ и которые якобы были одобрены Трампом. Ключевое их положение – переговоры между РФ и Украиной с учетом "имеющейся линии фронта", то есть заморозка конфликта по нынешней линии разграничения.Следует понимать, что миролюбивая риторика Трампа пока является исключительно риторикой, за которой должны последовать конкретные шаги в случае его избрания президентом Соединенных Штатов. Не исключено, что с приходом в Белый дом нового-старого президента Вашингтон действительно попробует усадить Москву и Киев за стол переговоров, однако как именно и на каких условиях – большой вопрос.Маловероятно, что российские требования будут удовлетворены в полном объеме, для США это равносильно поражению и чревато окончательной потерей образа государства-гегемона. Это чересчур даже для Трампа, который намерен сосредоточиться на внутриамериканских делах и сдерживании Китая.В случае, если администрация Трампа выдвинет неприемлемые условия Москве, то уже Россия пойдет в отказ и тогда спецоперация на Украине будет продолжаться, а военная поддержка Украины никуда не денется, хоть и может быть сокращена или же переложена по большей части на плечи европейцев.План Трампа-ДжонсонаПервые признаки того, что мирный план Трампа может оказаться пустышкой, появились после публикации в газете Daily Mail колонки экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Того самого Джонсона, который сыграл немалую роль в срыве переговоров в Стамбуле с его печально известным "давайте будем просто воевать".Бывший британский премьер озвучил свою версию того, какие предложения по достижению мира должен выдвинуть Трамп и его команда. Джонсон отметил, что не знает доподлинно, что сделает возможный будущий президент США в этом направлении, но полагает, что это могут быть следующие шаги:- возвращение Украины к границам до начала СВО (то есть уход РФ с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с части территорий ЛДНР);- право Украины на вступление в ЕС и НАТО, дальнейшая военная поддержка Киева со стороны НАТО, а после победы Украины – размещение украинских военных в Европе вместо американцев.По сути, этот "план" не содержит ничего нового, кроме отказа от возвращения к границам 1991 года. Очевидно, что никакого ухода России с территорий, которые являются по Конституции ее частью, не будет. А значит, что план Джонсона (и Трампа?) является планом не мира, а дальнейшей войны, только с небольшими коррективами и перестроением на марше.В этой связи разговоры о подготовке Западом войны с РФ выглядят не такими уж и фантастическими. Переговорные и "мирные" инициативы со стороны США и их союзников также не выбиваются из этой логики, их задача в этом случае – либо получить передышку перед следующим наращиванием эскалации, либо же добиться неизбежного провала переговоров, с дальнейшим обвинением в адрес Москвы в нежелании идти на мировую.Опыт последних десятилетий отношений России с западным миром показывает, что переговоры с европейцами и американцами очень часто напоминают игру с шулером, который всегда обманет и перевернет все с выгодой для себя. В контексте возможных инициатив со стороны Трампа Москве важно вновь не наступить на те же грабли.О том, как на шансы Дональда Трампа стать президентом США повлияет выход из гонки действующего главы государства Джо Байдена - в материале политологоа Ростислава Ищенко "Уход Байдена и критические дни Трампа" в издании Украина.ру.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, запад, дональд трамп, борис джонсон, нато, сша, переговоры, владимир путин