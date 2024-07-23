"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву - 23.07.2024 Украина.ру
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"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву
"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву - 23.07.2024 Украина.ру
"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву
Мирные инициативы по украинскому конфликту венгерского премьер-министра Виктора Орбана вызвали негативную реакцию со стороны Евросоюза, а в качестве "символического сигнала" было принято решение лишить Будапешт права проводить встречу глав МИД и Министерств обороны стран ЕС. Об этом пишет издание Independent
2024-07-23T10:48
2024-07-23T10:55
новости
венгрия
ес
виктор орбан
жозеп боррель
петер сийярто
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Так, в ЕС обвинили Венгрию в подрыве поддержки Украины со стороны союза в котором в этом году председательствует Будапешт. В Венгрии назвали такое решение "детским", а активную публичную критику ЕС, которая получила широкое распространение после визита Орбана в Россию, Китай и США, - "согласованной, истеричной, часто издевательской серией нападок". "Я действительно не хочу никого обидеть, но, вероятно, это дебаты на уровне детского сада", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее сообщалось, что Орбан попытается убедить лидеров стран ЕП сменить политику по Украине.Подробнее о мирной инициативе венгерского премьера и о том, как Орбан стал "яблоком европейского раздора" читайте в материале автор издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, ес, виктор орбан, жозеп боррель, петер сийярто, будапешт, украина, сво
Новости, Венгрия, ЕС, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Будапешт, Украина, СВО

"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву

10:48 23.07.2024 (обновлено: 10:55 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Мирные инициативы по украинскому конфликту венгерского премьер-министра Виктора Орбана вызвали негативную реакцию со стороны Евросоюза, а в качестве "символического сигнала" было принято решение лишить Будапешт права проводить встречу глав МИД и Министерств обороны стран ЕС. Об этом пишет издание Independent
Так, в ЕС обвинили Венгрию в подрыве поддержки Украины со стороны союза в котором в этом году председательствует Будапешт.
"Венгрия, которая в настоящее время поочередно председательствует в ЕС, должна была провести встречу, известную как Гимнич, в конце августа. Встреча министров иностранных дел и обороны теперь будет проходить в столице ЕС Брюсселе в сентябре", – цитирует газета заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
В Венгрии назвали такое решение "детским", а активную публичную критику ЕС, которая получила широкое распространение после визита Орбана в Россию, Китай и США, - "согласованной, истеричной, часто издевательской серией нападок".

"Я действительно не хочу никого обидеть, но, вероятно, это дебаты на уровне детского сада", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее сообщалось, что Орбан попытается убедить лидеров стран ЕП сменить политику по Украине.
Подробнее о мирной инициативе венгерского премьера и о том, как Орбан стал "яблоком европейского раздора" читайте в материале автор издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Вчера, 13:07
Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доскеДаже в сравнительно недавнем своем интервью, отвечая на вопрос, сколько сегодня в мире подлинных политических лидеров, я искренне ответил: "Три с половиной"
 
НовостиВенгрияЕСВиктор ОрбанЖозеп БоррельПетер СийяртоБудапештУкраинаСВО
 
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