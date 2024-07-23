https://ukraina.ru/20240723/1056418128.html

"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву

"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву - 23.07.2024 Украина.ру

"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву

Мирные инициативы по украинскому конфликту венгерского премьер-министра Виктора Орбана вызвали негативную реакцию со стороны Евросоюза, а в качестве "символического сигнала" было принято решение лишить Будапешт права проводить встречу глав МИД и Министерств обороны стран ЕС. Об этом пишет издание Independent

2024-07-23T10:48

2024-07-23T10:48

2024-07-23T10:55

новости

венгрия

ес

виктор орбан

жозеп боррель

петер сийярто

будапешт

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205447_0:191:2442:1565_1920x0_80_0_0_2e3e0183814aa29a1d447a4f724ac8b1.jpg

Так, в ЕС обвинили Венгрию в подрыве поддержки Украины со стороны союза в котором в этом году председательствует Будапешт. В Венгрии назвали такое решение "детским", а активную публичную критику ЕС, которая получила широкое распространение после визита Орбана в Россию, Китай и США, - "согласованной, истеричной, часто издевательской серией нападок". "Я действительно не хочу никого обидеть, но, вероятно, это дебаты на уровне детского сада", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее сообщалось, что Орбан попытается убедить лидеров стран ЕП сменить политику по Украине.Подробнее о мирной инициативе венгерского премьера и о том, как Орбан стал "яблоком европейского раздора" читайте в материале автор издания Украина.ру Ростислава Ищенко.

https://ukraina.ru/20240722/1056398597.html

венгрия

будапешт

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, ес, виктор орбан, жозеп боррель, петер сийярто, будапешт, украина, сво