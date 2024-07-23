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"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву
"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву - 23.07.2024 Украина.ру
"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву
Мирные инициативы по украинскому конфликту венгерского премьер-министра Виктора Орбана вызвали негативную реакцию со стороны Евросоюза, а в качестве "символического сигнала" было принято решение лишить Будапешт права проводить встречу глав МИД и Министерств обороны стран ЕС. Об этом пишет издание Independent
2024-07-23T10:48
2024-07-23T10:48
2024-07-23T10:55
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Так, в ЕС обвинили Венгрию в подрыве поддержки Украины со стороны союза в котором в этом году председательствует Будапешт. В Венгрии назвали такое решение "детским", а активную публичную критику ЕС, которая получила широкое распространение после визита Орбана в Россию, Китай и США, - "согласованной, истеричной, часто издевательской серией нападок". "Я действительно не хочу никого обидеть, но, вероятно, это дебаты на уровне детского сада", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее сообщалось, что Орбан попытается убедить лидеров стран ЕП сменить политику по Украине.Подробнее о мирной инициативе венгерского премьера и о том, как Орбан стал "яблоком европейского раздора" читайте в материале автор издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
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новости, венгрия, ес, виктор орбан, жозеп боррель, петер сийярто, будапешт, украина, сво
Новости, Венгрия, ЕС, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Будапешт, Украина, СВО
"Детское решение": ЕС лишил Венгрию права проводить встречу министров после визита Орбана в Москву
10:48 23.07.2024 (обновлено: 10:55 23.07.2024)
Мирные инициативы по украинскому конфликту венгерского премьер-министра Виктора Орбана вызвали негативную реакцию со стороны Евросоюза, а в качестве "символического сигнала" было принято решение лишить Будапешт права проводить встречу глав МИД и Министерств обороны стран ЕС. Об этом пишет издание Independent