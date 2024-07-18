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Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине

Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине - 18.07.2024 Украина.ру

Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) планирует попытаться убедить лидеров стран отказаться от провоенной политики в отношении Украины

2024-07-18T14:21

2024-07-18T14:21

2024-07-18T14:22

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"Терять человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять. Мы каждый день это делаем тысячами. Мы должны остановить это - это мое мнение как (представителя - ред.) соседней страны. Решение не на поле боя, решение - за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (лидеров стран на саммите ЕПС - ред.) убедить, но, понимаете, на это нужно время", - сказал Орбан.Венгерский премьер заявил, что его "работа" - убедить лидеров других стран "сдвинуться с провоенной политики к политике, направленной на мир", однако это трудно, потому что "они люди, а каждый человек настаивает на своей оригинальной идее".В четверг в Великобритании пройдет четвертый саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие более 45 европейских лидеров, а также представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы. Ключевые темы саммита — конфликт на Украине, энергетическая безопасность, миграция.Ранее источник в ЕС в разговоре с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Подробнее о позиции Орбана по конфликту - в материале "Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой на сайте Украина.ру.

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