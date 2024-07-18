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Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине
Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине - 18.07.2024 Украина.ру
Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) планирует попытаться убедить лидеров стран отказаться от провоенной политики в отношении Украины
2024-07-18T14:21
2024-07-18T14:21
2024-07-18T14:22
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"Терять человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять. Мы каждый день это делаем тысячами. Мы должны остановить это - это мое мнение как (представителя - ред.) соседней страны. Решение не на поле боя, решение - за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (лидеров стран на саммите ЕПС - ред.) убедить, но, понимаете, на это нужно время", - сказал Орбан.Венгерский премьер заявил, что его "работа" - убедить лидеров других стран "сдвинуться с провоенной политики к политике, направленной на мир", однако это трудно, потому что "они люди, а каждый человек настаивает на своей оригинальной идее".В четверг в Великобритании пройдет четвертый саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие более 45 европейских лидеров, а также представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы. Ключевые темы саммита — конфликт на Украине, энергетическая безопасность, миграция.Ранее источник в ЕС в разговоре с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Подробнее о позиции Орбана по конфликту - в материале "Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, великобритания, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин, нато, совет европы, ес
Новости, Украина, Россия, Великобритания, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Совет Европы, ЕС
Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине
14:21 18.07.2024 (обновлено: 14:22 18.07.2024)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) планирует попытаться убедить лидеров стран отказаться от провоенной политики в отношении Украины
"Терять человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять. Мы каждый день это делаем тысячами. Мы должны остановить это - это мое мнение как (представителя - ред.) соседней страны. Решение не на поле боя, решение - за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (лидеров стран на саммите ЕПС - ред.) убедить, но, понимаете, на это нужно время", - сказал Орбан.
Венгерский премьер заявил, что его "работа" - убедить лидеров других стран "сдвинуться с провоенной политики к политике, направленной на мир", однако это трудно, потому что "они люди, а каждый человек настаивает на своей оригинальной идее".
"Надо пройти долгий путь. (Они не понимают - ред.), потому что они более провоенные страны. Они верят, что могут разрушить Россию в военном отношении. Я так не думаю, я думаю, что нет решения этого конфликта на поле боя. Они надеются, но я совсем не верю, потому что я знаю Россию, знаю Советский Союз, знаю Украину, я отношусь к соседней стране, я знаю весь контекст. Невозможно найти решение на поле боя, мы будем терять каждый день тысячи невинных людей", - добавил он.
В четверг в Великобритании пройдет четвертый саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие более 45 европейских лидеров, а также представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы.
Ключевые темы саммита — конфликт на Украине, энергетическая безопасность, миграция.
Ранее источник в ЕС в разговоре с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".
Подробнее о позиции Орбана по конфликту - в материале "Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой
на сайте Украина.ру.