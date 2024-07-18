Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине - 18.07.2024 Украина.ру
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Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине
Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине - 18.07.2024 Украина.ру
Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) планирует попытаться убедить лидеров стран отказаться от провоенной политики в отношении Украины
2024-07-18T14:21
2024-07-18T14:22
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"Терять человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять. Мы каждый день это делаем тысячами. Мы должны остановить это - это мое мнение как (представителя - ред.) соседней страны. Решение не на поле боя, решение - за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (лидеров стран на саммите ЕПС - ред.) убедить, но, понимаете, на это нужно время", - сказал Орбан.Венгерский премьер заявил, что его "работа" - убедить лидеров других стран "сдвинуться с провоенной политики к политике, направленной на мир", однако это трудно, потому что "они люди, а каждый человек настаивает на своей оригинальной идее".В четверг в Великобритании пройдет четвертый саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие более 45 европейских лидеров, а также представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы. Ключевые темы саммита — конфликт на Украине, энергетическая безопасность, миграция.Ранее источник в ЕС в разговоре с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Подробнее о позиции Орбана по конфликту - в материале "Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Великобритания, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Совет Европы, ЕС

Орбан попытается убедить лидеров стран ЕПС сменить политику по Украине

14:21 18.07.2024 (обновлено: 14:22 18.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) планирует попытаться убедить лидеров стран отказаться от провоенной политики в отношении Украины
"Терять человеческие жизни - это самое ценное, что мы можем потерять. Мы каждый день это делаем тысячами. Мы должны остановить это - это мое мнение как (представителя - ред.) соседней страны. Решение не на поле боя, решение - за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (лидеров стран на саммите ЕПС - ред.) убедить, но, понимаете, на это нужно время", - сказал Орбан.
Венгерский премьер заявил, что его "работа" - убедить лидеров других стран "сдвинуться с провоенной политики к политике, направленной на мир", однако это трудно, потому что "они люди, а каждый человек настаивает на своей оригинальной идее".
"Надо пройти долгий путь. (Они не понимают - ред.), потому что они более провоенные страны. Они верят, что могут разрушить Россию в военном отношении. Я так не думаю, я думаю, что нет решения этого конфликта на поле боя. Они надеются, но я совсем не верю, потому что я знаю Россию, знаю Советский Союз, знаю Украину, я отношусь к соседней стране, я знаю весь контекст. Невозможно найти решение на поле боя, мы будем терять каждый день тысячи невинных людей", - добавил он.
В четверг в Великобритании пройдет четвертый саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие более 45 европейских лидеров, а также представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы.
Ключевые темы саммита — конфликт на Украине, энергетическая безопасность, миграция.
Ранее источник в ЕС в разговоре с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".
Подробнее о позиции Орбана по конфликту - в материале "Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВеликобританияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОСовет ЕвропыЕС
 
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