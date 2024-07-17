https://ukraina.ru/20240717/1056303355.html

Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора

Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора - 17.07.2024 Украина.ру

Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора

То, о чём пару недель назад мы говорили и писали как о вероятности (мирный план Орбана и его дипломатический вояж по Евразии, как глубокий политический зондаж в интересах Трампа) давно уже перешло в разряд очевидности.

2024-07-17T13:30

2024-07-17T13:30

2024-07-17T13:31

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И Трамп с Орбаном встретился сразу после его тура по евразийским столицам, и обсуждали они возможность заключения мира на Украине. Да и сам Трамп практически прямо подтвердил, что Орбан играл роль его личного эмиссара (что не снижает значимости собственной инициативы венгерского премьера и никак не умаляет его личной заинтересованности в установлении в Европе прочного компромиссного мира.Тем не менее, европейские политики (всем скопом и каждый в отдельности) бросились клеймить Орбана. Они не удовлетворились тем, что подчеркнули личный характер его миссии и не связанность её с венгерским председательством в совете ЕС. Возобновились разговоры об обструкционистском поведении Венгрии в отношении европоддержки Украины, вновь стала проговариваться возможность исключения Венгрии из ЕС или изменения формата голосования в ЕС и НАТО (отказ от принципа единогласия в пользу принципа квалифицированного большинства). Европейская бюрократия технически заблокировала запланированную Орбаном встречу министров иностранных дел ЕС в Будапеште, назначив на то же время их встречу в Брюсселе с Борелем.Между тем, те же европейские политики заискивают перед Трампом, который уже взял на себя ответственность за миссию Орбана. Они "прозрели" и "увидели", что Байден "слабый президент", а Трамп безальтернативный следующий лидер Запада. Лакеи торопятся предать старого хозяина, чтобы выслужиться перед новым. Возможно они слишком спешат и потом придётся вновь выслуживаться перед Байденом (ведь следующий снайпер может оказаться более удачливым). Но за такие кунштюки лакеев не наказывают – вовремя перебежать на сторону победителя – часть их работы.Но с какой же стати, они плюют в Орбана, который служит тому же Трампу, к которому они ещё только пытаются подлизаться? Ведь венгерский премьер не нарушил никаких правил и даже отчитался перед странами ЕС в закрытом письме о результатах своей поездки. Тем более ЕС вроде бы тоже не против мира, а смирный план Орбана строился исключительно на непредвосхищении событий. Он предлагал всего лишь прекратить огонь и садиться за стол переговоров каждой стране со своей позицией.Объективно этот план был в интересах Запада, а не России, так как это именно Запад и Украина сейчас нуждаются в передышке, которую им могло бы дать прекращение огня, а Россия не получает никаких гарантий, что после нескольких туров переговоров, восстановив боеспособность ВСУ, Запад не прервёт мирный процесс, заявив, что с Москвой невозможно договориться, и вновь не вернётся к военным действиям на Украине.Так что же не устроило европейцев в дипломатической операции, безукоризненно проведённой по просьбе признанного Западом (хоть ещё официально не оформленного) его нового лидера?Проблема в том, что Орбан искренне хочет мира. Не потому, что он с детства "за мир во всём мире" и против насилия. Нет. Просто мир сейчас и восстановление нормальных отношений между Россией и ЕС выгодны Венгрии.Её экономика в наименьшей степени пострадала от безумных западных санкций в отношении России, от исполнения большинства которых Будапешт уклонился. Орбан сохранил экономические связи с Россией в критически важных для Венгрии сферах, в том числе в энергетической. Если конфронтация прекратится сейчас, то остальным странам ЕС придётся навёрстывать то, что Венгрия просто не упустила.Восстанавливая же отношения с Москвой они придут к Орбану, как к естественному посреднику, способному замолвить словечко перед российским руководством о своих неразумных союзниках. Таким образом политический вес Венгрии в ЕС тоже вырастет. У Орбана и с Трампом хорошие личные отношения, и с Путиным тоже, а именно эти два политика, вместе с председателем Си, готовятся определять глобальную повестку в ближайшие четыре года.Но дело в том, что у лидеров ЕС как раз нет искреннего стремления к компромиссному миру с Россией. Любой приемлемый для России компромисс, для нынешнего ЕС – поражение. ЕС проиграл экономическую войну. Причём сразу всем: России, с которой воевал, США, на стороне которых воевал, и Китаю, с которым воевать только собирался.Европейская экономика вошла в крутое пике, из которого не в состоянии выбраться без военно-политической победы над Россией и Китаем. Поэтому все миротворческие инициативы ЕС оформлены таким образом, чтобы Россия от них отказалась. ЕС готов воевать и после Украины, даже в том случае, если Запад не найдёт против России новых прокси.Не будет горячей фазы (хоть угроза её возобновления будет постоянно сохраняться), однако финансово-экономическое противостояние и военное давление на российские границы будет сохраняться, в надежде, что Россия наконец не выдержит и что-нибудь в ней сломается (экономика, социум, элиты, хоть что-нибудь).В рамках этой стратегии ЕС пытается как можно дольше продлить украинскую агонию. Зеленскому всеми силами помогают найти пушечное мясо и сформировать новые бригады, ему шлют все тяжёлые вооружения, которые только могут найти уже не на европейских складах, а на вооружении европейских армий, для него проводятся закупки оружия и расходников по всему миру. Цель одна – додержать умирающую Украину хотя бы до конца текущего года, позволить киевскому режиму встретить ещё один Новый год, довести срок СВО до полных трёх лет и попытаться убедить российские власти и народ (каждого в отдельности), что это никогда не кончится и выход один – мириться на условиях Запада ("мир в обмен на территории"), предполагающих, что Россия получит все те территории, которые успеет занять до прекращения огня, по "корейскому варианту" (линия фронта станет не признанной границей, а демаркационной линией бессрочного перемирия, следующего за прекращением огня для начала бессмысленных переговоров Москва-Киев).Новую консолидированную линию ЕС мы увидели на прошедшем в Вашингтоне юбилейном саммите НАТО, где впервые с начала горячей фазы украинского кризиса европейские лидеры выступали с более непримиримых позиций, чем даже команда Байдена.Поддерживая Трампа, европейцы, достаточно обоснованно, рассчитывают на то, что во-первых его мирные инициативы являются лишь предвыборным трюком, во-вторых, если он и попытается их воплотить в жизнь, то коренное различие российской и американской позиций, помноженное на агрессивную манеру ведения переговоров Трампом, которому необходимо постоянно подчёркивать своё лидерство для укрепления позиций внутри Америки, не даст возможности выработать компромиссный мирный план, в-третьих, Киев, опирающийся на поддержку ЕС, способен сорвать все мирные инициативы, просто отказываясь от переговоров или выдвигая неприемлемые предварительные условия.Для продавливания своей позиции Трампу надо будет либо ставить единство Запада под угрозу раскола (а поддержка европейских союзников нужна ему не только для эффективных переговоров с Россией, но и для реализации американской политики на китайском направлении), либо учитывать позицию ЕС.Европейским политикам отступать некуда – их поджимает своя правая оппозиция. Очевидное, ничем не компенсированное поражение на Украине может стать для них личной катастрофой. Поэтому им важно, чтобы конфликт с Россией (плавно изменив формат с прокси-войны на гибридную войну) продолжался. Любой, кто искренне выступает за мир, рассматривается нынешней европейской политической верхушкой как предатель.Поэтому и Орбан вызывает такое раздражение – он настойчив и у него может получиться. Пусть шанс и исчезающе мал, но он есть, а европейские правящие элиты мечтают ликвидировать любой (даже самый малый) шанс на мир.О том, почему элиты ЕС так ведут себя в отношении Украины и России - в статье Владлимира Скачко "Бунт реквизита. Только Трамп может помочь Орбану обуздать Евросоюз"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231204/1051720677.html

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мнения, виктор орбан, венгрия, дональд трамп, россия, запад, украина, джо байден, нато, ес, вооруженные силы украины