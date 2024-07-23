Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт - 23.07.2024 Украина.ру
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Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт
Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт - 23.07.2024 Украина.ру
Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт
Министерство образования и науки Украины презентовало обновленную программу школьного курса под названием "Защита Украины" в рамках изучения которой несовершеннолетним предстоит освоить навыки использования оружия, стрелковую подготовку, основы фортификаций и домедицинскую помощь. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ведомства
2024-07-23T09:18
2024-07-23T09:18
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украина
минобразования
мобилизация
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несовершеннолетние
дети
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Речь идет о школьниках 10-11 классов. Помимо указанного, их будут обучать ориентироваться на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовки, управлять дронами и проводить разведку на основе открытых источников. Ученикам 11 класса также расскажут о методах защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностях и способах обороны Украины. Отмечается, что для отработки практических навыков учебные заведения обязательно будут проводить учебно-полевые сборы или тренинговые занятия. Обновление программы направлено на "формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни", а также вызвано реалиями и проблемами, "с которыми сталкивается государство", указали в ведомстве. Программе должны предоставить гриф "рекомендовано" по результатам экспертизы, а также утвердить в министерстве. При разработке курса учитывали рекомендации экспертов в сфере обороны, педагогов и общественных организаций. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное снижение мобилизационного возраста на Украине, заявила, что 18 лет для отправки на фронт для киевского режима – не предел.Подробнее о том, как Киев готовит подростков на фронт читайте в интервью зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анны Кузнецовой на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, минобразования, мобилизация, всу, сво, несовершеннолетние, дети
Новости, Украина, Минобразования, мобилизация, ВСУ, СВО, несовершеннолетние, дети

Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт

09:18 23.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство образования и науки Украины презентовало обновленную программу школьного курса под названием "Защита Украины" в рамках изучения которой несовершеннолетним предстоит освоить навыки использования оружия, стрелковую подготовку, основы фортификаций и домедицинскую помощь. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ведомства
Речь идет о школьниках 10-11 классов. Помимо указанного, их будут обучать ориентироваться на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовки, управлять дронами и проводить разведку на основе открытых источников.
Ученикам 11 класса также расскажут о методах защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностях и способах обороны Украины. Отмечается, что для отработки практических навыков учебные заведения обязательно будут проводить учебно-полевые сборы или тренинговые занятия.
Обновление программы направлено на "формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни", а также вызвано реалиями и проблемами, "с которыми сталкивается государство", указали в ведомстве.
Программе должны предоставить гриф "рекомендовано" по результатам экспертизы, а также утвердить в министерстве. При разработке курса учитывали рекомендации экспертов в сфере обороны, педагогов и общественных организаций.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное снижение мобилизационного возраста на Украине, заявила, что 18 лет для отправки на фронт для киевского режима – не предел.
Подробнее о том, как Киев готовит подростков на фронт читайте в интервью зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анны Кузнецовой на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2024
19 июля, 09:21
Набирают всех подряд, а воевать кому? Эксперты о количестве и качестве украинской мобилизацииС 16 июля на Украине жизнь всех мужчин призывного возраста поменялась. Тех, кто не обновил данные и не встал на воинский учет, будут штрафовать, вплоть до уголовной ответственности, лишать права управления транспортным средством, а выехать за границу без военного билета, в том числе в электронном виде, теперь запрещено
 
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