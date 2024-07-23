Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт
Министерство образования и науки Украины презентовало обновленную программу школьного курса под названием "Защита Украины" в рамках изучения которой несовершеннолетним предстоит освоить навыки использования оружия, стрелковую подготовку, основы фортификаций и домедицинскую помощь. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ведомства
Речь идет о школьниках 10-11 классов. Помимо указанного, их будут обучать ориентироваться на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовки, управлять дронами и проводить разведку на основе открытых источников.
Ученикам 11 класса также расскажут о методах защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностях и способах обороны Украины. Отмечается, что для отработки практических навыков учебные заведения обязательно будут проводить учебно-полевые сборы или тренинговые занятия.
Обновление программы направлено на "формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни", а также вызвано реалиями и проблемами, "с которыми сталкивается государство", указали в ведомстве.
Программе должны предоставить гриф "рекомендовано" по результатам экспертизы, а также утвердить в министерстве. При разработке курса учитывали рекомендации экспертов в сфере обороны, педагогов и общественных организаций.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное снижение мобилизационного возраста на Украине, заявила, что 18 лет для отправки на фронт для киевского режима – не предел.
19 июля, 09:21Набирают всех подряд, а воевать кому? Эксперты о количестве и качестве украинской мобилизацииС 16 июля на Украине жизнь всех мужчин призывного возраста поменялась. Тех, кто не обновил данные и не встал на воинский учет, будут штрафовать, вплоть до уголовной ответственности, лишать права управления транспортным средством, а выехать за границу без военного билета, в том числе в электронном виде, теперь запрещено