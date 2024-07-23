https://ukraina.ru/20240723/1056416863.html

Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт

Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт - 23.07.2024 Украина.ру

Минобразования Украины начало интенсивнее готовить школьников к отправке на фронт

Министерство образования и науки Украины презентовало обновленную программу школьного курса под названием "Защита Украины" в рамках изучения которой несовершеннолетним предстоит освоить навыки использования оружия, стрелковую подготовку, основы фортификаций и домедицинскую помощь. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ведомства

2024-07-23T09:18

2024-07-23T09:18

2024-07-23T09:18

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Речь идет о школьниках 10-11 классов. Помимо указанного, их будут обучать ориентироваться на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовки, управлять дронами и проводить разведку на основе открытых источников. Ученикам 11 класса также расскажут о методах защиты гражданского населения в кризисных условиях, возможностях и способах обороны Украины. Отмечается, что для отработки практических навыков учебные заведения обязательно будут проводить учебно-полевые сборы или тренинговые занятия. Обновление программы направлено на "формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни", а также вызвано реалиями и проблемами, "с которыми сталкивается государство", указали в ведомстве. Программе должны предоставить гриф "рекомендовано" по результатам экспертизы, а также утвердить в министерстве. При разработке курса учитывали рекомендации экспертов в сфере обороны, педагогов и общественных организаций. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное снижение мобилизационного возраста на Украине, заявила, что 18 лет для отправки на фронт для киевского режима – не предел.Подробнее о том, как Киев готовит подростков на фронт читайте в интервью зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анны Кузнецовой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240719/1056345626.html

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новости, украина, минобразования, мобилизация, всу, сво, несовершеннолетние, дети