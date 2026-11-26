https://ukraina.ru/20261126/obezyana-s-granatoy-eksperty-i-politiki-o-roli-kievskogo-rezhima-1084727197.html

"Обезьяна с гранатой". Эксперты и политики о роли киевского режима

"Обезьяна с гранатой". Эксперты и политики о роли киевского режима - 26.11.2026 Украина.ру

"Обезьяна с гранатой". Эксперты и политики о роли киевского режима

В экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести очередная эскалация в ходе украинского конфликта и чем это будет грозить уже не только русским и украинцам

2026-11-26T06:02

2026-11-26T06:02

2026-11-26T06:02

эксклюзив

россия

украина

крымский мост

захар прилепин

марин ле пен

владимир зеленский

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Кому нужна "страна-противоречие"?Комментируя итоги недавней встречи лидеров РФ, КНР и США, украинский юрист и политик Денис Невядомский отметил, что проблема в том, что "Украина не является предметом обсуждения".По его словам, Украину "вывели за скобки". И это печально, поскольку Киев может остаться один на один в споре с ядерной державой."Вот эти все мнимые перемоги (победы – Ред.) с нанесением ударов по Крымскому мосту – это как для наркомана доза, которая имеет чем дальше, тем меньше влияния на улучшение состояния психологического", — сказал политик.По его словам, результат для Киева отрицательный – он оставлен в зоне интересов России. И удары по Крымскому мосту – просто очередной шаг на пути, который приведёт Украину к коллапсу, ответные удары ВС РФ наносят куда более ощутимый ущерб.Зеленский делает всё для того, чтобы не допустить каких-либо мирных инициатив. А его заявления о том, что нужно ввести на территорию Украины иностранные войска, говорят об отсутствии у нынешней Украины суверенитета, считает Невядомский.По его словам, Украину могут использовать как "обезьяну с гранатой", инструмент для войны с Россией, но что потом? Кому нужна "страна-противоречие"? А украинцы всё верят, что есть где-то в Брюсселе или в Вашингтоне добрые дяди, которым нужна зачем-то процветающая демократичная Украина.Верят в это, конечно, не все, но скептикам давно приходится помалкивать, поскольку за "неправильное" мнение можно надолго сесть, а то и что похуже может случиться. Такая вот в результате Майдана установлена "демократия".Как быть? Невядомский полагает, что необходимо переучреждение государства, иначе будет война "до победного конца" с миллионами жертв. Все должны это понимать, потому что это коснётся всех."Ядерки" Запад не боится?Война продолжается, ответы ВС РФ на действия киевского режима болезненнее всего ощущают на себе украинцы, а Запад в ходе этой геополитической игры особого ущерба пока не несёт. И делает свои выводы.Как заявил старший научный сотрудник американского аналитического центра "Институт Хадсона" Джан Касапоглу в ходе обсуждения ситуации с Крымским мостом (ударами ВСУ и ответом или безответностью со стороны РФ), необходимо "продолжать просвещать столицы НАТО, развенчивать мифы о способности России к ответным действиям и эскалации".Он мотивировал это своё утверждение тем, что в ответ на неоднократные удары — по Крымскому мосту, по НПЗ, даже по стратегическим аэродромам — Россия не применила тактическое ядерное оружие против Украины. Следовательно, можно не бояться и бить сильнее, полагает американский аналитик. По его мнению, теперь следует разрушать железнодорожные мосты в РФ, поскольку "российские железнодорожные войска, возможно, являются наиболее эффективным родом войск в этой войне".К этим заявлениям стоит прислушаться, вполне вероятно, что это открытое анонсирование планов врага.Высказываются и разумные мнения. Так, кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон напомнил в эфире национального ТВ, что "Россия простирается на одиннадцать часовых поясов" и не стоит думать, что можно будет безнаказанно бомбить её столицу – Россия будет защищаться. По его словам, это может привести к серьёзным последствиям: "Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет".А другой кандидат в президенты той же Франции Марин Ле Пен написала в соцсети Х, что у страны больше нет бюджетных возможностей продолжать финансирование Киева, и пообещала ограничиваться лишь гуманитарной помощью.Впрочем, проницательные наблюдатели напоминают об обещаниях нынешнего итальянского премьера Джорджи Мелони своим избирателям и предполагают, что заверения Ле Пен являются лишь "художественным свистом на публику"."Рискуем проиграть"От излишнего оптимизма предостерегает российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Он в эфире интернет-канала Delib опроверг появившиеся в медиапространстве версии, что по итогам трёхсторонней встречи в Китае Россия будто бы получит под своё влияние постсоветское пространство."От кого получит?" — задал он вопрос. По мнению Прилепина, надежды на "получение" напрасны, да вряд ли это и обсуждалось. Но важно другое – весь мир смотрит на Россию и видит, что можно бросить вызов всему Западу, бросить вызов "белому господину" — и не проиграть.Писатель полагает, что РФ готова действительно встать в центр мировой колониальной борьбы (соответствующие декларации были сделаны руководством) и предложить "товар, которого не предлагает никто, — цветущую сложность человечества".Тут, правда, речь об Африке, о Глобальном Юге, а не об Украине, где решительной победы пока нет. Но если Москва не получит новых союзников в той же Африке, в АТР, не передоговорится с рядом постсоветских республик, то "мы проиграть можем третью мировую войну", предостерег Прилепин, подчеркнув, что эта война уже идёт.Но тут есть серьезная проблема, которую зрители сформулировали в комментариях к видеозаписи интервью: что предлагать будущим потенциальным союзникам, какой образ будущего? Выработать этот образ, который привлечёт всех — прежде всего, привлечёт сам народ России, — это общая задача. И задача не из лёгких.

https://ukraina.ru/20261124/budet-strelyat-na-porazhenie-zelenskiy-utopit-v-krovi-lyuboy-maydan-1084685217.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, крымский мост, захар прилепин, марин ле пен, владимир зеленский