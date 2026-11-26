"Обезьяна с гранатой". Эксперты и политики о роли киевского режима
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкАкция с требованием отставки генпрокурора Украины в Киеве
В экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести очередная эскалация в ходе украинского конфликта и чем это будет грозить уже не только русским и украинцам
Кому нужна "страна-противоречие"?
Комментируя итоги недавней встречи лидеров РФ, КНР и США, украинский юрист и политик Денис Невядомский отметил, что проблема в том, что "Украина не является предметом обсуждения".
"В формирующейся новой геополитической реальности Украина в том состоянии, в котором она находится, не устраивает никого", — заявил он в эфире одного из интернет-каналов.
По его словам, Украину "вывели за скобки". И это печально, поскольку Киев может остаться один на один в споре с ядерной державой.
"Вот эти все мнимые перемоги (победы – Ред.) с нанесением ударов по Крымскому мосту – это как для наркомана доза, которая имеет чем дальше, тем меньше влияния на улучшение состояния психологического", — сказал политик.
По его словам, результат для Киева отрицательный – он оставлен в зоне интересов России. И удары по Крымскому мосту – просто очередной шаг на пути, который приведёт Украину к коллапсу, ответные удары ВС РФ наносят куда более ощутимый ущерб.
Зеленский делает всё для того, чтобы не допустить каких-либо мирных инициатив. А его заявления о том, что нужно ввести на территорию Украины иностранные войска, говорят об отсутствии у нынешней Украины суверенитета, считает Невядомский.
По его словам, Украину могут использовать как "обезьяну с гранатой", инструмент для войны с Россией, но что потом? Кому нужна "страна-противоречие"? А украинцы всё верят, что есть где-то в Брюсселе или в Вашингтоне добрые дяди, которым нужна зачем-то процветающая демократичная Украина.
Верят в это, конечно, не все, но скептикам давно приходится помалкивать, поскольку за "неправильное" мнение можно надолго сесть, а то и что похуже может случиться. Такая вот в результате Майдана установлена "демократия".
Как быть? Невядомский полагает, что необходимо переучреждение государства, иначе будет война "до победного конца" с миллионами жертв. Все должны это понимать, потому что это коснётся всех.
24 ноября, 06:01Будет стрелять на поражение: Зеленский утопит в крови любой МайданВ экспертном сообществе обсуждают, может ли украинский народ самостоятельно избавиться от Зеленского, если продолжение войны приведёт к гуманитарной катастрофе (а ведь приведёт). Думают о том, как людям выжить, и о том, не потребуют ли они от "зеленой" власти прекращения войны, если выживать станет совсем трудно
"Ядерки" Запад не боится?
Война продолжается, ответы ВС РФ на действия киевского режима болезненнее всего ощущают на себе украинцы, а Запад в ходе этой геополитической игры особого ущерба пока не несёт. И делает свои выводы.
Как заявил старший научный сотрудник американского аналитического центра "Институт Хадсона" Джан Касапоглу в ходе обсуждения ситуации с Крымским мостом (ударами ВСУ и ответом или безответностью со стороны РФ), необходимо "продолжать просвещать столицы НАТО, развенчивать мифы о способности России к ответным действиям и эскалации".
Он мотивировал это своё утверждение тем, что в ответ на неоднократные удары — по Крымскому мосту, по НПЗ, даже по стратегическим аэродромам — Россия не применила тактическое ядерное оружие против Украины. Следовательно, можно не бояться и бить сильнее, полагает американский аналитик. По его мнению, теперь следует разрушать железнодорожные мосты в РФ, поскольку "российские железнодорожные войска, возможно, являются наиболее эффективным родом войск в этой войне".
К этим заявлениям стоит прислушаться, вполне вероятно, что это открытое анонсирование планов врага.
Высказываются и разумные мнения. Так, кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон напомнил в эфире национального ТВ, что "Россия простирается на одиннадцать часовых поясов" и не стоит думать, что можно будет безнаказанно бомбить её столицу – Россия будет защищаться. По его словам, это может привести к серьёзным последствиям: "Один удар по нашим ядерным объектам — и Франции больше нет".
А другой кандидат в президенты той же Франции Марин Ле Пен написала в соцсети Х, что у страны больше нет бюджетных возможностей продолжать финансирование Киева, и пообещала ограничиваться лишь гуманитарной помощью.
Впрочем, проницательные наблюдатели напоминают об обещаниях нынешнего итальянского премьера Джорджи Мелони своим избирателям и предполагают, что заверения Ле Пен являются лишь "художественным свистом на публику".
"Рискуем проиграть"
От излишнего оптимизма предостерегает российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Он в эфире интернет-канала Delib опроверг появившиеся в медиапространстве версии, что по итогам трёхсторонней встречи в Китае Россия будто бы получит под своё влияние постсоветское пространство.
"От кого получит?" — задал он вопрос.
По мнению Прилепина, надежды на "получение" напрасны, да вряд ли это и обсуждалось. Но важно другое – весь мир смотрит на Россию и видит, что можно бросить вызов всему Западу, бросить вызов "белому господину" — и не проиграть.
Писатель полагает, что РФ готова действительно встать в центр мировой колониальной борьбы (соответствующие декларации были сделаны руководством) и предложить "товар, которого не предлагает никто, — цветущую сложность человечества".
Тут, правда, речь об Африке, о Глобальном Юге, а не об Украине, где решительной победы пока нет. Но если Москва не получит новых союзников в той же Африке, в АТР, не передоговорится с рядом постсоветских республик, то "мы проиграть можем третью мировую войну", предостерег Прилепин, подчеркнув, что эта война уже идёт.
Но тут есть серьезная проблема, которую зрители сформулировали в комментариях к видеозаписи интервью: что предлагать будущим потенциальным союзникам, какой образ будущего? Выработать этот образ, который привлечёт всех — прежде всего, привлечёт сам народ России, — это общая задача. И задача не из лёгких.
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